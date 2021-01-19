Современные дети с удивлением крутят в руках пейджер, не понимая, что с ним делать, и ломают голову над тем, как правильно вставить кассету в магнитофон конца прошлого века.А что еще вызывает у поколения зумеров вопрос? Собрали удивительные для них вещицы.АрифмометрУдивительно, но его схему 13-разрядной счетной машинки нарисовал еще Леонардо да Винчи в 1500 году. В СССР ее праправнучку выпускали с 1929 по 1978 год, назывались они «Феликс» - в честь чекиста и нашего земляка Феликса Дзержинского.Арифмометры производили миллионами! Для подсчета нужно было крутить ручку определенное количество раз - сейчас самостоятельно и не разобраться. Помню, у дедушки на чердаке такой пылился, жаль, не забрал. Сейчас на интернет-барахолках его можно было бы продать почти за $100.ПромокашкаВ каждую тетрадь отдельно вкладывался листок пористой и довольно плотной бумаги. Спросите, зачем, у нынешнего школьника - не догадается. Чернильная ручка практически стала архаизмом. А ведь наши бабушки и дедушки учились писать еще перьевыми ручками, которые макали в чернильницу, и они часто оставляли чернильные кляксы, которые следовало промакивать.Впрочем, из школьных тетрадей промокашка чаще всего сразу улетала, сложенная самолетиком. А еще на ней выращивали семена помидоров, так как эта бумага хорошо впитывала влагу. Было еще такое мелкое хулиганство: цоколь лампочки оборачивали мокрой промокашкой. Как только она высыхала (обычно к середине урока), лампочка гасла. Урок был сорван.ПерфокартыКартонки с продолговатыми дырочками - это носитель информации, прообраз флешки или CD-диска (что тоже уже практически архаизм). Перфокарты широко применялись во второй половине XX века для ввода и хранения данных, но были ужасно неудобны - их требовалось огромное количество, к тому же сохранить на них информацию можно было только раз. Если случалась ошибка, дырочку заклеивали и наносили в другом месте.Зато перфокарты были необычайно удобны, например, для изучения иностранных языков. Плотную, но тонкую картонку разрезали на небольшие прямоугольники. С одной стороны писали слово на иностранном, с другой - его перевод. Этот «самоучитель» можно было брать с собой куда угодно.ДиафильмыКак объяснить нынешним детям, что просмотр кадров пленки через специальный диапроектор, который проецировал изображение на стену, был любимым развлечением 40 лет назад. Заряжать диафильм умел любой ребенок. Пленки в пластмассовых коробочках продавались в магазинах, пользовались ими бережно: чуть отвлечешься - и можно было сжечь кадрик лучом лампы, усиленным линзой. Если диафильм приедался, его можно было обменять на другой у друзей.ФотоэкспонометрРаньше без него не обходился ни один уважающий себя фотограф. Это сейчас можно сделать кадр на «цифру» и сразу увидеть результат. А тогда нужно было проявлять пленку, и кадр мог оказаться засвеченным или, наоборот, слишком темным. А фотоэкспонометр позволял выставить на фотоаппарате правильную выдержку и диафрагму.СтереоскопЭто не что иное, как прообраз 3D-очков. Похожий шарик был у каждого детсадовца. Внутри находился кадр цветной фотопленки, на который нужно было смотреть в глазок на свет. Некоторые стереоскопы были продвинутыми, со сменными картинками. Так себе развлечение - но детям нравилось.Шагомер «Заря»Сейчас приложение, считающее шаги нередко «вшито» в смартфон - а в 1968 году их выпускали на часовом заводе, механические. Крепили прибор на бедро к поясу, качающийся подпружиненный груз за одно колебание переключал зубчатое колесо на один зуб. Колесо было соединено с центральной стрелкой, от которой вращение передавалось на остальные стрелки посредством зубчатых колес. Количество шагов меньше 10 попросту не регистрировалось. Впрочем, устройство не особенно прижилось.Аппарат с газировкойЕще в 90-е годы на улицах Минска стояли аппараты с газированной водой. Простая вода с газом стоила 1 копейку, а с сиропом – целых 3. Невероятно, но в аппаратах использовали граненые стеклянные стаканы, из которых пили все подряд, предварительно его едва сполоснув. Понятно, тогда еще ничего не слышали о коронавирусе, но было достаточно других болезней, которые передавались воздушно-капельным путем. Впрочем, об этом тогда мало беспокоились. Наивные!Советский «автотюнинг»Некоторые его атавизмы (например, шторки с бахромой) все еще можно увидеть в машинах дальнобойщиков или в автобусах. Но наши дедушки чудили куда больше - многие свинчивали рычаг коробки передач в своих «Жигулях» и устанавливали красоту из плексигласа с розочкой внутри. А еще украшали приборную панель гэдээровскими красотками с переводных картинок. Кстати, еще одна не очень понятная новому поколению вещь. Переводку надо было подержать в воде, пока не отслоится пленка, и очень аккуратно перенести на украшаемую поверхность. Небольшая ошибка - и переводная картинка испорчена!Шариковая ручка с часами или картинкамиВ 80-е годы прошлого века ручки еще не выкидывали после того, как закончится стержень. Некоторые были железными и тяжелыми (что было не очень удобно), зато снабжались электронными часами. Очень популярна была ручка «Брест». Зачем - совершенно непонятно. Часы были ненадежными и ломались быстрее, чем сама ручка.Куда большим шиком была ручка с перетекающим в зависимости от ее наклона рисунком. Для детей - с волком и зайцем из «Ну, погоди!». Иностранный подарок строго для взрослых - с обнажающимися красотками.Деревянные счетыЕсли у кого-то они еще сохранились, современная малышня часто их использует как скейт, катаясь по полу. Им даже не придет в голову, что раньше с помощью этой штуки продавцы довольно ловко подсчитывали сумму за покупки и сдачу. Деревянную раму с костяшками на спицах придумали в Китае. Но вплоть до конца XX века они были популярны у нас в торговле и бухгалтерском деле, пока их окончательно не заменили калькуляторы.Дисковый телефонИзображение аппарат с трубкой на проводе еще кое-где осталось - но покажи дисковый телефон современному ребенку, он не сразу поймет, как набирать номер. А строчки из песни Аллы Пугачевой «И так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата» и вовсе покажется новому поколению белибердой.