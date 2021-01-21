Врач-инфекционист назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса у взрослых: кому нельзя делать прививку

К вакцинации в принципе Никита Соловей относится положительно, но считает, что должны быть убедительные данные об эффективности вакцин. Фото bel.24health.by

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса. Пока прививку делают медработникам, а в апреле она должна стать доступной для всех. У противников и сторонников вакцинации есть время на размышления. Кое-что прояснить по этому вопросу нам помог Никита Соловей, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям.

- Никита Владимирович, мы успеем с прививкой, учитывая то, что появляются новые штаммы коронавируса. Для них придется разрабатывать новые вакцины?

- К счастью, создаваемые вакцины обладают способностью индуцировать иммунный ответ сразу ко многим участкам возбудителя, и мутация даже в нескольких генах может не снижать эффективности вакцинации. Так, компания Pfizer/Biontech уже подтвердила, что их вакцина по-прежнему эффективна и против британского варианта коронавируса.

- Как относитесь к российской вакцине, которой будут прививать белорусов? Стоит ли нам ждать появления альтернативных вариантов?

- Я в принципе к вакцинации отношусь положительно. Однако хотелось бы по каждой вакцине видеть убедительные опубликованные данные по ее эффективности и безопасности. По вакцинам, созданным в Европе и Северной Америке, такая информация доступна, постоянно публикуются новые данные об особенностях их применения в отдельных группах пациента. С российскими вакцинами все сложнее. Что касается альтернативных вариантов вакцин, то они будут. Министерство здравоохранение сообщало, что ведутся переговоры и с другими поставщиками.

- А вы будете прививаться?

- Я перенес COVID-19 в легкой форме, и уже имею достаточно большое количество антител. Пока окончательно не ясны рекомендации о целесообразности вакцинации уже переболевших лиц.

- Кому противопоказана прививка от коронавируса?

- Согласно инструкции доступной нам сегодня вакцины Гам-КОВИД-Вак, противопоказания к вакцинации – гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Кроме того, прививку не делают во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний и при обострении заболеваний хронических - в этом случае введение вакцины возможно через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

- Почему в Германии и Израиле начали прививать в первую очередь пожилых людей в домах престарелых? Наши пенсионеры по этому поводу язвят: мол, стариков там использовали как подопытных кроликов…

- Это заблуждение. Именно лица пожилого возраста, находящиеся в домах длительного ухода, и есть одна из основных групп риска по тяжелому и осложненному течению заболевания. Поэтому во многих странах данным группам вакцинация предложена в первую очередь.

- Витамины С, Д и цинк – все это эффективно для профилактики и лечения коронавируса?

- Опираясь на результаты опубликованных исследований, действительно можно предполагать, что высокий уровень витамина Д ассоциирован с меньшей предрасположенностью к COVID-19 и ее более легким течением. Учитывая, что у нас в стране большинство пациентов имеют выраженный дефицит или недостаточность витамина Д, периодический его прием показан для профилактики не только коронавирусной инфекции, но и других патологических состояний. Витамин С является мощным антиоксидантом. Цинк – микроэлемент, обладающий некоторым противовирусным действием. В любом случае, добавление этих трех компонентов в стандартно рекомендуемых дозах будет не лишним для здоровья человека.

- Если вирус будет так быстро меняться, а люди переболеют по несколько раз, есть ли шанс выработать коллективный иммунитет?

- Всемирная организация здравоохранения и некоторые эксперты в области вирусологии возлагали большие надежды на него. К сожалению, сегодня недостаточно данных, чтобы с уверенностью сказать: формирование коллективного иммунитета - это решение проблемы пандемии. К счастью, вирус не меняется настолько быстро, чтобы к нему полностью утрачивался иммунитет у переболевших или вакцинированных людей. И чем больше популяции встретится с возбудителем естественным путем или будет вакцинировано, тем выше вероятность более медленного распространения инфекции. В итоге, мы надеемся, что COVID-19 станет одним из многих циркулирующих возбудителей острых респираторных заболеваний с минимальной частотой развития тяжелых форм инфекции у заболевших.

Читайте также

Что известно о вакцине, которой будут прививать белорусов

Какую температуру надо сбивать больному коронавирусом