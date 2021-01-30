Шеф-повар дает советы, как сэкономить: «Из дешевых продуктов приготовите блюда на уровне хорошего ресторана!»

Известный фудблогер рассказала о бюджетных продуктах, из которых получаются блюда как в дорогих ресторанах. Фото Татьяны Назарук.

Красиво жить можно, даже если у тебя денег хватает только на самое необходимое. Не по карману шикарные рестораны? Готовь блюда высокой кухни дома и наслаждайся! Вы удивитесь, но многие из них не требуют никаких дорогих ингредиентов. О том, как готовить изысканные и вкусные ресторанные блюда из дешевых продуктов, нам рассказала Татьяна Назарук – шеф-повар, фудблогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов.

Татьяна Назарук по первому образованию филолог, а по призванию - настоящий шеф-повар. Фото Татьяны Назарук.

- Есть группы продуктов, которые я, как и многие повара, считаю недооцененными. Это недорогие и достаточно универсальные продукты с хорошими вкусовыми качествами, - говорит Татьяна. – Например, тыква - это основа и для хороших крем-супов ресторанного уровня (рецепт смотрите ниже), и для домашней выпечки, а в печеном виде она может стать классным дополнением для интересных салатов.

- А порекомендуйте бюджетные морепродукты! В ресторанах блюда из них традиционно в числе самых дорогих.

- Есть такой хороший продукт как кальмар. Тушки кальмаров неочищенные стоят в районе шести рублей за килограмм. Готовится он просто, быстро. Кальмар - хорошая основа для салатов, разного рода закусок (ниже - рецепт одной из них), карри, супов и других блюд. Его тяжело испортить, если только сильно переварить.

Скумбрия - одна из моих любимых бюджетных рыб, из которой тоже можно готовить блюда ресторанного уровня. Сегодня я предлагаю вам приготовить роллы из филе скумбрии с песто из петрушки (более бюджетный вариант, чем из базилика). Подбираем к нему гарнир на основе риса или картофеля - и блюдо уже играет новыми красками. Скумбрию обжаренную можно использовать для салатов, можно делать различные варианты рыбы по-средиземноморски (с томатами, в том числе и консервированными в собственном соку).

- Из мясного курица – самый бюджетный вариант?

- Да. А филе грудки - самая универсальная ее часть, основа для салатов, горячих блюд. Ее можно чем угодно нафаршировать (в предложенном рецепте будут грибы) и подавать с соусами собственного приготовления из замороженных ягод – клюквы, брусники и др.

И еще один бюджетный ингредиент - субпродукты. В последние 3-4 года они в тренде во всем мире. Самой простой и понятной в приготовлении считается куриная печень. Она же самая мягкая по вкусу из всех видов печени. Я предлагаю взглянуть на этот продукт в новом ракурсе, приготовив ресторанный салат с куриной печенью и яйцом пашот.

НА ЗАМЕТКУ!

Рецепты ресторанных блюд из «Вкусного блога» Татьяны Назарук:

Рулеты из скумбрии с петрушечным песто

Ингредиенты на 4 порции:

скумбрия - 4 штуки, пучок петрушки - 20 грамм, чеснок - 1 зубчик, пармезан или аналогичный сыр - 30 грамм, растительное масло - 50 мл, соль и черный молотый перец по вкусу.

Рулеты из скумбрии получаются сочными и аппетитными. Фото Татьяны Назарук.

Рыбу разделать на филе с кожей, удалить пинцетом все кости. Все остальные ингредиенты взбить блендером до состояния пасты. Уложив каждое филе по отдельности на доску кожей вниз, намазать его песто, свернуть в рулет и заколоть зубочисткой. Уложить рулетики на противень и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем до готовности около 13-15 минут. Подаем с гарниром и соусом тартар.

Жареный кальмар с чесноком в греческом стиле

Ингредиенты на 4 порции:

очищенный кальмар - 800 грамм, чеснок - 3-4 зубчика, лимон - 1 шт., растительное масло - 30 мл, оливковое масло - 40 мл., небольшой пучок петрушки, соль по вкусу.

Секрет успеха любого блюда из кальмара - не переварить! Фото Татьяны Назарук.

Мелко рубим чеснок и зелень. Кальмар нарезаем кольцами. С лимона натираем цедру и выдавливаем 3 ст.л. сока. В сковороде на сильном огне разогреваем растительное масло. В пару заходов быстро обжариваем кальмар до румяной корочки. Снимаем со сковороды, протираем ее, обжариваем на ней 20 секунд на оливковом масле чеснок. Добавляем кальмар, петрушку, лимонный сок и цедру, солим по вкусу. Прогреваем, помешивая, полминуты и снимаем с огня. Подаем с пшеничным хлебом, которым можно вымакивать соки из тарелки. Или с отварным рисом.

Куриная грудка с грибами и клюквенным соусом

Ингредиенты на 4 порции:

Филе куриных грудок – 4 штуки, луковица средняя - 1 шт., белые грибы (замороженные разморозить, жидкость слить) - 200 грамм, шампиньоны - 200 грамм, чеснок - 2 зубчика, сухой тимьян - 1/2 ч.л., соль и перец по вкусу.

Для соуса: клюква - 250 грамм, вода - 50 мл., сахар (в зависимости от сладости клюквы) - 50-70 грамм.

В качестве начинки могут быть использованы и другие продукты, но сегодня у нас в "кармашке" филе - грибы! Фото Татьяны Назарук.

Мелко рубим лук. Шампиньоны нарезаем пластинками. В сковороде на среднем огне разогреваем столовую ложку растительного масла. Кладем лук и тимьян, жарим, помешивая, 3 минуты. Добавляем грибы и жарим до готовности 4-5 минут. В конце добавляем чеснок, солим и перчим по вкусу. Снимаем с огня. В каждом филе делаем прорезь-кармашек. Слегка остывшие грибы мелко рубим ножом. Фаршируем куриное филе грибами. При необходимости закалываем разрезы зубочистками, чтобы начинка не вывалилась. Солим и перчим филе. Обжариваем с двух сторон на сильно разогретой сковороде, по одной минуте на сторону. Перекладываем на противень и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Доводим до готовности, около 15 минут. Пока доходит курица, готовим соус. Кладем в сотейник клюкву и сахар, вливаем воду. Ставим на средний огонь и доводим до кипения. Варим 5 минут, снимаем с огня и протираем через сито. Протертую массу снова доводим до кипения, при необходимости добавляем сахар. Готовому филе даем отдохнуть при комнатной температуре 5 минут и подаем с соусом и гарниром (это может быть как пюре из картофеля, сельдерея или пастернака, так и картофель с горошком).

Салат с куриной печенью и яйцом пашот

Ингредиенты на 2 порции:

куриная печень - 240 грамм, огурец небольшой - 2 шт., редис - 4 шт., томаты-черри - 6 шт. салат ромэн или айсберг - 100 грамм, яйцо - 2 шт.

Для заправки: зернистая горчица - 1/2 ч.л., столовая горчица - 1/2 ч.л., белый винный уксус - 2 ч.л., оливковое масло - 3 ч.л., мёд - 2 ч.л., соль и перец по вкусу.

Салат с печенью - блюдо ресторанного уровня, которое может стать прекрасным ужином. Фото Татьяны Назарук.

Готовим заправку: все ингредиенты для нее кладем в миску и взбиваем вилкой до состояния эмульсии. Огурцы, помидоры и редис нарезаем колечками. Печень разрезаем на куски среднего размера, обжариваем на разогретом растительном масле до готовности с двух сторон (по 2 минуты на каждую). Перекладываем на тарелку. Салат рвем руками. 2/3 его объема кладем в заправку и перемешиваем. Перекладываем в тарелки. Варим яйца пашот (сварить яйцо без скорлупы можно, осторожно опустив его в воду, не доведенную до кипения или в «узелке» из пищевой пленки - все эти способы с видеоинструкцией можно посмотреть в блоге Татьяны). В тарелку к салату кладем овощи, обжаренную печень и остатки заправки. Сверху - яйца пашот. Солим и перчим. Добавляем отложенный не заправленный салат. Подаем немедленно.

Тыквенный суп с печеным яблоком

Ингредиенты на 6 порций:

тыква - 600 грамм, яблоко среднее - 2 шт., луковица средняя - 1 шт., куриный бульон - 1 литр, сливки 33% - 100 мл, соль по вкусу.

Вариаций на тему тыквенного супа много. У нас сегодня - тыквенно-яблочный! Секрет его необыкновенного вкус в том, что тыква и яблоко предварительно запекаются. Фото Татьяны Назарук.

Тыкву нарезаем на дольки толщиной около 2 см, кладем на противень и отправляем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Запекаем до мягкости (15-25 минут в зависимости от сорта тыквы). Яблоки разрезаем на половинки, удаляем сердцевину, кладем срезом вверх в форму и тоже запекаем в течение 15-25 минут. Можно положить яблоки на противень вместе с тыквой. Лук мелко рубим. В кастрюле с толстым дном на среднем огне растапливаем сливочное масло вместе с растительным. Кладем туда лук и жарим его, помешивая, до мягкости около 5-6 минут. Вливаем бульон. Кладем печеную тыкву и яблоки. Доводим до кипения. Перебиваем блендером до однородного состояния. Солим по вкусу. Для большей гладкости текстуры можно протереть суп через сито. Добавляем сливки, снова доводим до кипения. Снимаем с огня и подаем.