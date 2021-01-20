Яйца - тот продукт, который на полках магазинов не залеживается, несмотря на цены. А цены в последнее время подросли. Мы обошли семь минских сетевых супермаркетов и убедились в том, что ценник изменился хотя бы на 5-10 копеек по сравнению с октябрем-ноябрем.Производители объясняют это просто - подорожали корма. Но если внимательно рассмотреть полки с лотками яиц и изучить ценники, то можно заметить, что яйца одного и того же производителя и одной и той же категории стоят по-разному, хотя, по идее, их кормят одними и теми же кормами.К примеру, десяток яиц «Золотых» Солигорской птицефабрики стоят 2,39 рубля, а «Молодецких» - 3,05 рубля. И те и другие - столовые цветные яйца первой категории, то есть одинаковые по весу, да и выглядят одинаково, а разница в цене - 66 копеек.- Потому что «Молодецкие» обогащены селеном, а «Золотые» несет птица, которая кормится обычными кормами, - пояснила «Комсомолке» и.о. начальника отдела маркетинга и продаж Вероника Скалабан. - Органический селен стоит денег. Большинство нашей продукции мы обогащаем селеном, потому что селен - это природный антиоксидант, который необходим для здоровья человека и которого, как правило, не хватает, а за счет яиц его можно восполнить.За что еще мы платим, кроме полезных добавок? За воду: вымытые яйца стоят дороже - 3,30 за десяток. Но и за обычные, не мытые яйца ценник во многих сетях поднялся уже выше 3,5 рублей. Правда, это не столовые, а диетические яйца. А в чем, собственно, разница?- Диетические яйца можно употреблять в пищу в сыром виде, а столовые должны проходить термообработку, - поясняет собеседница. - Диетическим яйцо является в течение 7 суток после того, как птица его снесла. Потом оно переходит в категорию столовых и стоит дешевле. Но если яйца обогащены селеном, то они не теряют диетических свойств на протяжении месяца.Самые дорогие куриные яйца, которые мы нашли на полке магазина, - «Фермерские», их цена - 4,71 рубля, причем за 9 штук. И это тоже бренд Солигорской птицефабрики, хотя на упаковке значится хозяйство в деревне Забродские.- Да, у нас есть площадка в деревне Забродские, где на воле содержится домашняя птица. И себестоимость содержания этой птицы достаточно высока, поэтому и стоимость такая в магазине, - пояснила Вероника Скалабан.Кроме яиц из Солигорска на полках минских магазинов присутствуют в не меньшем количестве яйца 1-й Минской птицефабрики, что логично, а еще есть яйца из Кобрина, Ивенца, Барановичей и деревни Коптевка Гродненского района... Они стоят в большинстве своем дешевле солигорских, но разбежками в цене тоже озадачивают. К примеру, яйцо категории С2 1-й Минской птицефабрики стоит 2,19 рубля, и это на 10 копеек дороже, чем яйцо этой же фабрики категории С1.- По логике, яйцо категории С2 не может быть дороже яйца категории С1. Но это может быть акция магазина, - поясняет Александр Колодич, первый заместитель генерального директора 1-й Минской птицефабрики. - Обычно яйца с селеном стоят дороже, чем йодосодержащие. Но торговая сеть могла купить у нас яйца ниже себестоимости, такое бывает, когда сеть устраивает акцию. Бывает, что при прейскуранте 1, 90 за десяток мы продаем сетям по 1,75 - 1,80 рубля. Торговые сети диктуют условия и требуют у нас скидки, если собираются продавать товар по акции. Если сопоставить ценник, по которому производители продают яйца торговым сетям, с тем, по которому мы их покупаем, то разница - порядка 25-30%.По словам Александра Колодича, яйца - это сезонный товар, и есть два праздника, когда они востребованы - это Новый год и Пасха, поэтому перед этими праздниками цена всегда выше.- В остальное время цену диктует рынок и спрос, - говорит собеседник. - Если честно, то летом ситуация может доходить до абсурдной. Я был директором на другой фабрике и знаю, что мы продавали яйца сетям по рублю, а в магазине они стоили 2 рубля. Сети выдавливают из нас такие скидки, что мы летом продаем намного дешевле себестоимости. Это связано еще и с перепроизводством – страна производит больше яиц, чем может потреблять.ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУЧто означают буквы и цифры на упаковках яиц?На упаковке яиц всегда стоит буквенно-цифровой код. Буква, которая указана в маркировке. дает информацию о сроках хранения продукта: Д - диетические яйца, которые должны храниться не более недели после снесения курицей (те, что содержат селен, остаются диетическими на протяжении 30 дней, уверяют производители). По сути, это просто очень свежий продукт.По истечении недели диетические яйца переходят в категорию столовых и маркируются буквой С. Они могут храниться в холодильнике до 90 дней и при комнатной температуре до 25 суток.Второй знак в маркировке означает категорию яйца в зависимости от его массы: от третьей до высшей. Самые мелкие куриные яйца весят от 35 до 44,9 грамма, яйца высшей категории - 75 граммов и выше.Таким образом, маркировка СВ дает понять, что вы держите в руках столовые яйца высшей категории, а Д1 - диетические яйца первой категории.По остальным характеристикам продукты всех категорий одинаковы. Они не различаются ни по вкусовым качествам, ни по питательности, ни по взбиваемости. Принято считать, что яйца категорий С0 или СВ — самые полезные, но на самом деле это не так. В них действительно больше питательных веществ, но причиной тому не повышенная их концентрация, а большой размер и вес самого яйца.