Большая часть календарной зимы уже позади - с самой холодной порой года должна, по прогнозам, уходить и вторая волна коронавируса. Цифры официальной статистики пока подтверждают это: по данным Минздрава Беларуси за 19 января, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 1356 - это значительно меньше, чем в предыдущие дни, когда количество положительных тестов приближалось к двум тысячам. Однако число умерших пациентов с коронавирусом пока не уменьшается: снова в больницах скончались 10 человек за сутки, а всего за период распространения COVID-19 умерли 1601 пациент.19 января в Беларуси начали вакцинацию медработников, которые находятся в зоне риска. Учреждения здравоохранения получили партии российских вакцин «Спутник V», рассказали в Минздраве. Кстати, Беларусь может в феврале-марте начать производство российской вакцины от коронавируса.В соседней России тоже снижается число выявленных за сутки случаев COVID-19. По последней информации, количество составило 21 тыс. 734 случая заражения. Но везде в мире есть тенденции к снижению заболеваемости. Например, число заразившихся COVID-19 в Израиле за сутки превысило 10 тыс. человек, а в Великобритании никогда так много не умирало: там зафиксирован суточный максимум смертности от COVID-19.Во Всемирной организации здравоохранения сделали заявление о способности коронавируса стать сезонным. Эксперты также описали наиболее вероятный сценарий, что будет с вирусом в случае эффективной глобальной программы вакцинации: коронавирус способен стать сезонным заболеванием, наличие вакцины не означает, что он исчезнет, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита ВуйновичА британские ученые тоже не утешили: они предположили, что каждый третий выздоровевший от COVID-19 вернется в больницу, а каждый восьмой - умрет.Но есть и хорошие новости: ребенок с иммунитетом к коронавирусу появился на свет в Болгарии.Читайте также:Из-за коронавируса белорусам сложно получить или подтвердить группу инвалидности. Спросили в Минздраве, в чем проблемаУченые установили, сколько лет коронавирусу на самом деле. Изучены генетические данные ковида на более чем сотне образцов >