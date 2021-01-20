«Утверждает, что такого комментария не оставлял»: бывший милиционер почти месяц провел в карцере, затем стал обвиняемым по уголовному делу

По статье за оскорбление оперативника Дмитрию Кулаковскому грозит до 3 лет ограничения свободы Фото: Павел МАРТИНЧИК

До августа 2020 года Дмитрий Кулаковский работал в системе МВД, он был начальником отдела уголовного розыска Заводского РУВД Минска. После президентских выборов мужчина уволился из-за несогласия с действиями властей. О своем увольнении он рассказал в соцсетях, разместив фотографию своей формы на фоне мусорки.

- Процесс увольнения был долгим, он написал несколько рапортов на увольнение, на отпуск, чтобы хоть какой-то подписали, - рассказывает его жена Юлия. – Он уже не ходил на работу с 18 августа, но документально уволен из рядов 5 октября, а 6-го его задержали.

О задержании жена Дмитрия узнала от сотрудников управления собственной безопасности: тем вечером, 6 октября ей сказали, что Дмитрия отпустят через три дня, забрали его якобы из-за каких-то комментариев. В квартире семьи провели обыск и забрали два ноутбука.

Как выяснилось позже, Дмитрия осудили на 12 суток, протокол был составлен за неповиновение сотруднику милиции, это административное правонарушение. Когда через 12 суток родственники приехали на Окрестина его встречать, Дмитрий из дверей изолятора не вышел – суд назначил ему еще 15 суток ареста: сообщается, что он вышел из ИВС, стал делать фотографии, а после оказал сотруднику неповиновение, за что и был снова задержан. Из 27 дней ареста 25 Дмитрий провел в карцере – в суде позже зачитают его показания во время следствия, где он подробно рассказывал, в каких условиях провел почти месяц ареста.

«Оставил оскорбительный комментарий под фотографией оперативника»

2 ноября бывший милиционер вышел на свободу, а 4 декабря его задержали при попытке покинуть страну. Его поместили под стражу по подозрению в оскорблении сотрудника. В обвинении сказано, что ночью 6 октября он оставил оскорбительный комментарий под фотографией действующего сотрудника милиции по фамилии Смоляр в телеграм-канале «Каратели Беларуси». Комментарий, согласно обвинению, противоречит общечеловеческой морали, содержит нецензурные и вульгарные слова.

20 января в суде Московского района Минска начался процесс по этому делу. Потерпевший Смоляр в суд не пришел – он на больничном. Не появились в суде свидетели из милиции и управления собственной безопасности.

Кулаковский свою вину не признает, он утверждает, что такого комментария не оставлял, с сотрудником, который признан потерпевшим по делу, не знаком.

Дмитрия пришли поддержать друзья и родные. На первой скамейке, рядом с женой, сидит и мама Дмитрия Кулаковского.

- Он шел работать в милицию с большим желанием, ему нравилась эта работа, но на ней он потерял свое здоровье, - говорит Светлана. - Он пришел в МВД с первой группой здоровья, а сейчас имеет кучу заболеваний, в том числе гипертония, сахарный диабет, варикозное расширение вен. То, что происходило во время избирательной кампании, и то, что было после выборов, дало толчок его нервному срыву, неприятию формы и всей системы. С 9-го августа он не участвовал нигде, сидел в РУВД и даже форму не надевал. Он очень честный, ответственный и порядочный человек.

Светлана говорит, что не считает правильным поступок сына с фотографированием своей формы на фоне мусорки.

- Все-таки это 16 лет его жизни. Я не осуждаю, могу понять этот эмоциональный порыв.

«Вышел из дома, чтобы купить продукты»

В суде зачитали показания, которые Дмитрий давал 17 ноября. Он подробно описал, что с ним происходило, начиная с 6 октября.

- Я вышел из дома, чтобы купить продукты. С собой взял ключи, карточку и телефон. По дороге почувствовал, что кто-то ударил меня сзади по кадыку, я упал. Одновременно мне был нанесен удар по коленям. Руки свели за спиной и надели наручники. После этого меня отнесли в микроавтобус, сказали не шевелиться и смотреть в пол. Там было 4 человека с балаклавами на голове. Мне было нанесено не меньше 5 ударов в голову, не меньше 4 – по телу.

По словам Дмитрия, его привезли в Департамент охраны МВД Московского района, где расположены в том числе кабинеты сотрудников Управления собственной безопасности. Обвиняемый подробно описывает обстановку, цвет ламината и количество стульев в комнате, в которой оказался.

- В кабинет стали заходить 3-4 сотрудника, упрекали в том, что уволился. Затем остались только двое в балаклавах, - говорит Дмитрий в протоколе допроса и рассказывает о том, что его били и добавляет: - От боли я постоянно громко кричал, в том числе, чтобы привлечь внимание людей в здании. .

«Вместо унитаза – отверстие, воды в кране не было»

После этого Дмитрия Кулаковского отвезли в ИВС на Окрестина и сразу поместили в карцер на первом этаже. В протоколе сказано:

- Это помещение размером 1,7 на 3 метра, высотой 4-5 метров. Вместо унитаза – отверстие, воды в кране не было. Нары не отстегивали, спал на полу или на табурете, забетонированном по центру карцера, чтобы нельзя было подвинуть его к стене. Свет не выключался никогда. После первой ночи я спросил, почему содержусь в таких условиях – мне сказали, что это приказ руководства. По скайпу прошел суд, меня признали виновным и приговорили к 12 суткам ареста. За то, что якобы оказал неповиновение сотруднику.

Дмитрий говорит, что воду ему приносили раз в день в 1,5-литровой бутылке.

- В камере был сквозняк, передачи мне не передавали. 1-2 раза в неделю выводили из карцера, туда вливали ведро воды и заводили обратно. Лекарства от супруги (у меня сахарный диабет) не предоставляли.

12 октября Кулаковский объявил о начале голодовки в знак протеста, но администрация на это никак не отреагировала, из карцера в обычную камеру его не перевели. Самочувствие мужчины ухудшилось: чтобы привлечь внимание медиков и через них передать адвокату об условиях содержания, мужчина стал глотать металлические предметы. Вот что он говорит об этом в протоколе допроса обвиняемого:

- Я достал заклепки из капюшона и из штанов с поясом – проглотил, чтобы медработники оказали мне помощь. Попросил вызвать «скорую», но ко мне пришел только дежурный фельдшер. Сказала, что помощь оказываться мне не будет, ее окажут после моей смерти.

19 октября состоялся еще один суд – Дмитрию назначили еще 15 суток ареста. Перед процессом ему дали возможность пообщаться с адвокатом – и защитнику, и судье мужчина рассказал об условиях своего содержания.

- 30 октября, после выхода статьи на Tut.by, меня перевели на второй этаж в обычные условия содержания и отдали сразу 4 передачи от жены. 2 ноября меня освободили. Хочу, чтобы по изложенным мной фактам была проведена проверка, и виновных лиц привлекли к ответственности.

Защитник обвиняемого обратила внимание на то, что в деле нет скриншота из телеграм-канала «Каратели Беларуси», где якобы был размещен тот оскорбительный комментарий, из-за которого возбуждено уголовное дело. Адвокат попросила изучить записи в телеграм-канале за 5 и 6 октября, чтобы найти тем фотографию потерпевшего Смоляра и комментарии, но суд отказал.

«При встрече Кулаковский передал флеш-карту, а после он был задержан»

В суде зачитали показания, который давал сотрудник УСБ. Его настоящая фамилия не называлась, вымышленная – Калиновский. В суд свидетель не пришел.

- 6 октября мне стало известно, что 5 декабря вечером в «Каратели Беларуси» была размещена информация о моем коллеге - два комментария оскорбительного характера.

Калиновский написал пользователю «Молния 88 Молния», который оставил эти комментарии, «хотел выяснить, почему он оскорбил действующего сотрудника».

- На что я получил ответ, что пользователь имел в виду именно этого сотрудника. В ходе переписки пользователь сообщил, что тоже служил в органах внутренних дел, и, будучи несогласным, уволился.

Человек под ником «Молния 88 Молния», по словам Калиновского, прислал ему фотографии своего удостоверения, жетона и снимок формы на фоне мусорки. Сообщил, что у него есть информация о милиционерах, которые в августе работали на акциях протеста, сказал, что готов передать эту информацию за вознаграждение. По фотографиям Калиновский выяснил, что общается с Дмитрием Кулаковским, назначил ему встречу на остановке в Лошице.

- При встрече Кулаковский передал флеш-карту, а после он был задержан. О ходе дальнейшей проверки мне ничего не известно. Переписка сохранилась только в виде скриншотов: свои сообщения Калиновский сразу удалял, мои сообщения тоже не сохранились – я их удалил, чтобы освободить место в памяти.

Дмитрий Кулаковский говорит, что не вел такую переписку и в личных сообщениях свои фотографии не присылал – снимки он публиковал в нескольких телеграм-каналах.

- Если это была «контрольная закупка» и какие-то деньги мне предлагались, все было бы доведено до конца, и деньги мне бы передали. Должна была вестись аудио-, видеозапись, чтобы это стало доказательством.

Дмитрий считает, что переписка пользователей с такими никами могла быть создана искусственно:

- Два сотрудника могли сесть друг напротив друг друга, сделать переписку и выложить эти фотографии сохраненные.

Суд по делу продолжится 21 января.