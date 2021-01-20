В Бресте рассматривают «хороводное дело»: первых 10 человек судят за марш, который перекрыл дорогу

В сентябре протестующие перекрыли перекресток проспекта Машерова с бульваром Шевченко в Бресте. Фото: МВД

Суд Ленинского района Бреста 20 января приступил к рассмотрению резонансного «хороводного дела». Несколько десятков брестчан обвиняют в том, что во время протестного марша 13 сентября 2020 года в Бресте перекрыли для транспорта один из самых оживленных перекрестков в центре города – проспекта Машерова с бульварами Шевченко и Космонавтов. Тогда для разгона несанкционированной массовой акции милиция впервые в Бресте, и, по словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, впервые в Беларуси применила водомет. С тех пор некоторые брестчане этот перекресток в шутку называют «водометным».

Только последствия сентябрьских событий для участников той акции оказались нешуточными. Более 50 человек проходят по уголовной статье 342 – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Первые 10 человек уже предстали перед судом.

– Действуя в группе с иными лицами, которые на проезжей части громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и препятствовали нормальной работе транспорта, предприятий и организаций, – так звучит обвинение в отношении 10 человек, которое зачитали в суде государственные обвинители.

У двух обвиняемых в обвинении есть фраза «в состоянии алкогольного опьянения». Как пояснил суду один из них, в то воскресенье он присоединился к маршу после того, как в кафе с другом выпил пива.

Суть обвинения в том, что участники акции и конкретно хоровода на перекрестке помешали работе общественного транспорта и торговых объектов вблизи. Простой троллейбусов составил более 29 часов, автобусов – более 5 часов. Ущерб троллейбусному парку оценили в 619 рублей 55 копеек, автобусному – в 40 рублей 37 копеек. Маршрутные такси вынуждены были ехать в объезд, а близлежащие киоски закрылись раньше времени, а ресторан KFC не работал 37 минут.

– Кто виноват в произошедшем? - задает вопрос одному из обвиняемых судья Святослав Калина.

– Стечение обстоятельств, - отвечает тот.

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