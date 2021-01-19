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Общество

Посмотрите, как спасатели из Минска собираются на вызов

19 января – день спасателя Беларуси
Павел МАРТИНЧИК
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День спасателя отмечается 19 января.

День спасателя отмечается 19 января.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» побывала в Советском РОЧС Минска.

«Комсомолка» побывала в Советском РОЧС Минска.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инвентарь для выездов спасателей.

Инвентарь для выездов спасателей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

19 января – день спасателя Беларуси.

19 января – день спасателя Беларуси.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для разных случаев у спасателей есть особая техника.

Для разных случаев у спасателей есть особая техника.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спасатели всегда наготове.

Спасатели всегда наготове.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские спасатели приходят на помощь по первому зову.

Белорусские спасатели приходят на помощь по первому зову.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Профессия спасателей уважаема и опасна.

Профессия спасателей уважаема и опасна.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди, которые первые приходят на помощь.

Люди, которые первые приходят на помощь.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

19 января белорусские спасатели отметили свой профессиональный праздник.

19 января белорусские спасатели отметили свой профессиональный праздник.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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