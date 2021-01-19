Посмотрите, как спасатели из Минска собираются на вызов

День спасателя отмечается 19 января.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
«Комсомолка» побывала в Советском РОЧС Минска.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Инвентарь для выездов спасателей.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
19 января – день спасателя Беларуси.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Для разных случаев у спасателей есть особая техника.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Спасатели всегда наготове.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Белорусские спасатели приходят на помощь по первому зову.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Профессия спасателей уважаема и опасна.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Люди, которые первые приходят на помощь.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
19 января белорусские спасатели отметили свой профессиональный праздник.
Фото: Павел МАРТИНЧИК