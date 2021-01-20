Из Уголовно-процессуального кодекса Беларуси убрали максимальный срок продления проверки по уголовному делу

Ранее правоохранительные органы должны были максимум за 6 месяцев проведения проверки понять, если ли основания возбуждать уголовное дело. Теперь этот срок убрали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

6 января 2021 года в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси внесли изменения, большинство из которых вступают в силу 14 апреля. Но одно из них уже вступило в силу 14 января – это возможность продления на неограниченный срок проверки по уголовному делу.

То есть, с 14 января максимальный срок продления доследственной проверки (срок, в который уполномоченные органы должны выяснить, есть ли в каких-либо действиях состав преступления и стоит ли возбуждать уголовное дело) из белорусского УПК исчез. Ранее максимальный непрерывный срок такой проверки составлял 3 месяца. Несколько лет назад в законодательство также внесли оговорку о том, что правоохранительные органы имеют право приостанавливать проверку не более чем на 3 месяца. Но только в двух случаях: отсутствие заключения экспертизы и недополучение ответов на международные запросы. Итого – максимальные 6 месяцев для того, чтобы решить, если ли основания возбуждать уголовное дело.

- По новым правилам вышестоящий начальник следственного подразделения (если проверку проводит следователь) и вышестоящий прокурор (если проверку проводит орган дознания или прокурор) могут продлить приостановление проверки на срок свыше 3 месяцев. При этом максимальный срок такого продления не установлен вообще, - объясняет адвокат бюро «Конон и партнёры» Михаил Боднарчук.

Кроме того, теперь приостановить проверку можно в связи с невозможностью провести какое-либо из проверочных мероприятий, указанных в ч.2 ст.173 УПК. Этот перечень обширный: экспертизы, часть следственных действий, разрешенных до возбуждения дела, истребование дополнительных сведений, даже задержание.

- Логическая ошибка этого изменения очевидна, ведь решается вопрос лишь о факте наличия или отсутствия преступления, не о чьей-то виновности. Значит, разобраться уж точно можно без какого-то из отдельных проверочных мероприятий, - говорит Михаил Боднарчук.

Напомним, максимальные 3 месяца беспрерывной проверки по заявлениям пострадавших в августе 2020-го закончились 9-12 ноября. После этого проверку приостановили. Согласно прежней редакции УПК, срок проверки с учетом перерыва должен был полностью завершится в середине февраля 2021 года. То есть к данному сроку правоохранители должны были дать ответ: есть ли в заявления состав уголовного преступления. Но в связи со вступившими в силу изменениями такие проверки могут длиться любое время.

При этом, заявитель имеет право ознакомиться с материалами проверки только в случае, если ему отказали в возбуждении уголовного дела. А когда проверку просто приостановили – такого права он не имеет. По словам матери Романа Бондаренко, погибшего после потасовки во дворе, который называют площадью Перемен, она до сих пор не ознакомилась с материалами дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сестра Романа Бондаренко: «Был Рома пьян или нет - его состояние не оправдывает убийство» (подробности)

Что произошло с избитым до полусмерти 31-летним минчанином с «Площади перемен»? (подробности)