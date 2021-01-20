В Минздраве рассказали, зачем в вузах собирают списки желающих привиться от коронавируса

Белорусов будут прививать российской вакциной «Спутник V» Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Международном государственном институте имени Сахарова БГУ собирают списки желающих вакцинироваться от коронавируса студентов и сотрудников. Информацию о сотрудниках, которые хотели бы привиться, нужно было предоставить до 16 января, а данные о студентах ждут до 21-го.

С вопросами о том, в каких учреждениях будут предлагать вакцинацию, платно ли это, и можно ли отказаться от вакцинации, «Комсомолка» обратилась в Министерство здравоохранения.

- Пока рано об этом говорить, - ответила пресс-секретарь Минздрава Юлия Ванина. - Сейчас у нас началась вакцинация медиков, чуть позже будут вакцинироваться другие специалисты, которые по роду деятельности часто встречаются с населением. Сейчас наши эпидемиологи изучают будущий спрос на вакцину.

В последние дни декабря Минздрав объявил о том, что в Беларуси начинают прививать против коронавируса российской вакциной «Спутник V». 29 декабря первая партия вакцины прибыла в Беларусь.

- Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, - сказал тогда министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.