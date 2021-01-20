Кто такой Дмитрий Басик, который представлял Беларусь на инаугурации Байдена: экс-металлист из Vicious Crusade и дипломат

Дмитрий Басик сделал впечатляющую карьеру в МИДе. Фото: личный архив

О том, что приглашение на инаугурацию президента США получила белорусская официальная сторона, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Руководителем посольства Беларуси в Вашингтоне в настоящий момент является Дмитрий Басик - временный поверенный в делах нашей страны. По статусу ему и положено быть на торжественном мероприятии.

Удивительно, но многие белорусские музыканты помнят Дмитрия Басика как металлиста. В юности он увлекался тяжелой музыкой, в 1996 году вместе с друзьями по институту иностранных языков создал группу Vicious Crusade, которая играла в стиле трэш-фолк-метал. В конце 90-х она была необычайно популярна у металлистов не только Беларуси – группа с успехом гастролировала в Украине и России.

В 2003 году Дмитрий Басик был вынужден покинуть Vicious Crusade - как раз из-за дипломатической деятельности и отъезда на несколько лет в Нидерланды. Группа же объявила о двухлетнем перерыве в своей деятельности и дала прощальный концерт. После чего популярность Vicious Crusade медленно сошла на нет.

Параллельно с рок-музыкой Дмитрий Басик активно продвигался по карьере в МИДе. Он работал в посольстве Беларуси в Великобритании. Летом 2016 года его перевели временным поверенным в Канаду. А уже в июле 2019-го - в Вашингтон. Кроме того, Басик лично знаком с Александром Лукашенко, он был какой-то период его личным переводчиком при общении с высокими гостями Беларуси.

Сама же инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января в полдень по местному времени (и в 20:00 по минскому). Ее особенностью стали усиленные меры безопасности. Причины этих мер — недавние события в Капитолии, когда протестующие штурмовали здание.

Дональд Трамп не дождался инаугурации и покинул Капитолий вместе с супругой на вертолете.

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