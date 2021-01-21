Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 января 2020 года: максимум по числу смертей в мире, неожиданные открытия британских и японских ученых

Коронавирус в мире: растет смертность - COVID-19 стал злее? Фото: Надежда БУТОВИЧ

Эксперты ВОЗ заявили о том, что был зафиксирован новый максимум по числу смертей от коронавируса за все время пандемии. За прошедшую неделю в мире зафиксировано более 93,8 тысячи летальных исходов от «ковида». Всего же с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались более 2 миллионов человек. В ВОЗ бьют тревогу: смертность выросла во всех регионах планеты, но особенно в Северной и Южной Америке.

Также в организации отмечают, что продолжает активно распространяться и один из мутировавших «ковидных» штаммов - «британский». Новая мутация коронавируса дошла до Калифорнии, а вообще уже регистрируется более чем в 60 странах и районах мира.

Продолжает расти заболеваемость коронавирусом и у нас, в Беларуси. Минздрав сообщил, что за сутки в стране заболели еще 1778 человек. А за все время пандемии коронавирус подтвердился у 230 тысячи 494 пациентов, умерли 1610 человек.

При этом ученые и медики, все тщательнее исследуя опасный вирус, приходят к новым выводам, о том, как его побеждать. Например, британские ученые рассказали, что диагностировать у себя «корону» можно по глазам. Светобоязнь, боль в глазах и зуд могут говорить о том, что заражение «ковидом» произошло через глаза и надо поспешить на прием к врачу.

При этом японские ученые провели ряд экспериментов, чтобы выявить способ эффективной, хоть и краткосрочной профилактики от коронавируса. Это довольно просто: если примерно 10 минут подержать во рту черный чай, то из слюны больного пропадает коронавирус. И хотя вирус потом снова накапливается и такая профилактика не может считать достаточно эффективной, для ученых это еще одно «открытое окошко» в изучении хвори.

Тему коронавируса и борьбы с ним Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 января обсудили по телефону. Они заверили друг друга, что предыдущие договоренности по общим усилиям и тесной координации обеих стран в борьбе с «ковидом» в силе. Вероятнее всего, речь шла о вакцине от коронавируса, планах ее производства в Беларуси и массовой вакцинации населения.

В России массовая вакцинация от ковида уже официально стартовала. В Беларуси пока прививают медиков. Но вероятнее, что процессы могут ускориться, так как российское правительство заявило о том, что уже с февраля 2021-го года что начнет производить десятки миллионов доз своей вакцины «Спутник V».

Заявление по коронавирусу сделала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Оппозиционный политик призвала Европу помочь с вакцинацией белорусов, например, через программу развития ООН.

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