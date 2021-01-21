«Это не влияет на результат»: Минспорта объяснило, запрещено ли футбольным клубам проводить сборы за рубежом

Солигорский «Шахтер» вырвался на зарубежный сбор в ОАЭ. Фото: ФК "Шахтер"

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил в интервью министерскому сайту, что футбол по итогам 2020 года постановлением коллегии Минспорта был исключен из списка приоритетных видов. Что это значит?

- Отмечу, что на приоритетные виды спорта выделяется около 70% всего финансирования. Поскольку теперь футбол не входит в число приоритетных видов, соответственно, подходы в том числе и в отношении дорогостоящих выездов за рубеж, будут пересмотрены, - сказал Барауля.

Почему футбол не в приоритете?

В Минспорта объяснили это результатами «на протяжении полных двух олимпийских циклов, досрочной утратой шансов квалифицироваться на XXXII летние Олимпийские игры". В прошлом году сборная Беларуси в очередной раз не смогла попасть в финальную часть чемпионата Европы, а клубы на международной арене не участвовали в групповых раундах еврокубков.

Важно, что наши клубы зависят от денег, выделяемых из госбюджета. И здесь логика спортивных чиновников такая - раз нет результата, то и финансирование сократят.

В приоритетных же - олимпийские виды спорта, тем более, что летом этого года пройдет перенесенная с 2020-го Олимпиада в Токио.

Футбольный клубы белорусской Высшей лиги привыкли зимой, перед началом сезона, проводить тренировочные сборы в теплых краях, например в Эмиратах и Турции.

«В стране созданы все условия»

- На сегодняшний день у нас в стране созданы все условия, необходимые для круглогодичной подготовки футболистов, - сказал mst.by Барауля. - А именно построены 7 воздухоопорных сооружений (крытых манежей) в столице и регионах за последние три года. Есть прекрасная инфраструктура, в том числе и гостиничная.

Заместитель министра напомнил, что в рейтинге ФИФА футбольная сборная занимает 90-е место:

- За последние годы она утратила более пяти десятков рейтинговых позиций. Несостоятельность наших клубов на еврокубковой арене очевидна. Отечественные клубные команды, увы, вылетают уже в первых раундах еврокубковых турниров. Ранее, при подготовке к сезону, команды имели возможность готовиться за рубежом. Но, как показывает практика, это не влияет на результат. Кроме того, подготовка в своей стране дает дополнительную возможность экономно использовать финансовые ресурсы как в сборной, так и в клубах.

И все-таки чемпион Беларуси – солигорский «Шахтер» - смог-таки вырваться на зарубежный сбор в ОАЭ. За две недели команда проведет в Дубае шесть спаррингов. Среди соперников киевское «Динамо», московский «Спартак», питерский «Зенит», «Краснодар», «Рига».

Александр Барауля объяснил ситуацию с «Шахтером».

- Норма, которая требует согласования с Минспорта на выезд за рубеж, кстати говоря, не только футбольных, но и команд по другим игровым видам спорта, существовала и ранее. Но сейчас она закреплена в указе 497. С 1 января 2021 года. Учитывая, что договоренность на проведение учебно-тренировочного сбора солигорским «Шахтером» была реализована в середине декабря 2020 года, и с учетом принятого Наблюдательным советом клуба решения и возможными в связи с этим финансовыми потерями было дано добро на эту командировку, но, вместе с тем по возвращении команды с зарубежного сбора нами будет проведена проверка легитимности данной командировки с учетом всех имеющихся нормативно-правовых актов. И с нашей стороны будет дана оценка деятельности руководства и принятых им решений.

В планах «Торпедо-БелАЗ» на 12 февраля стоял сбор в Турции

Как изменятся планы команд?

- Сейчас команда проводит двухразовые тренировки в Жодино, в том числе на открытом искусственном поле, - рассказал «КП» Сергей Пузанкевич, руководитель пресс-службы жодинского «Торпедо-БЕЛАЗ» - бронзового призера чемпионата. - Приходилось работать на открытом воздухе даже в сильный мороз. С 1 по 7 февраля проведем турнир «Белазовец-2021» в Жодино. А с 12 февраля планируем сбор в Турции. Но планы могут измениться.

- Чем команду привлекает сбор в Турции?

- У нас нет, как у областных команд, крытого манежа. В Турции же теплая погода и натуральные поля. У части футболистов есть противопоказания для игры на искусственных полях – они для них травмоопасны. Кроме того, на зарубежных сборах есть возможность сыграть спарринги с соперниками разных стилей. Важно еще, что вдали от глаз конкурентов команда может потренировать различные тактические варианты.

Аты-баты и футболисты солдаты

Вернемся к интервью Александра Бараули. Исключение из приоритетных видов скажется не только на финансировании. Футболистам надо готовиться стать солдатами.

- Если вы имеете в виду потенциальную отсрочку от армии, которая предоставлялась ранее некоторым футболистам, то ею можно будет воспользоваться на общих основаниях, - сказал в интервью Барауля. - Это священный долг гражданина – служба в армии. Если спортсмены будут соответствовать уровню национальной команды, им будет предоставлена отсрочка. Но я бы здесь не выделял футбол. Это касается абсолютно всех видов спорта.