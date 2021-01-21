Съезд компартии, собрание в Китае или уникальное явление: спросили у политологов, есть ли аналоги Всебелорусского народного собрания

Спросили у политологов, есть ли аналоги Всебелорусского народного собрания. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

До шестого по счету Всебелорусского народного собрания остается три недели: в этот раз оно пройдет 11-12 февраля. История не новая: такое мероприятие проводят раз в пять лет. Но в этот раз ситуация особая. Во-первых, впервые собрание пройдет не накануне президентских выборов, а после них. Во-вторых, в связи с политической ситуацией в стране все чаще звучат разговоры об усилении роли такого собрания – как государственного органа.

«Комсомолка» поинтересовалась, есть ли аналоги Всебелорусского народного собрания в других странах мира.

«В развитых странах для этого есть парламент»

- Искать аналоги нужно только в странах-диктатурах, где существует подмена народного представительства, - сказал «Комсомолке» экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев. - Ведь развитых странах для решения всех вопросов, которые якобы вынесены на Всебелорусское собрание, есть парламент. Так что в качестве аналогии в первую очередь вспоминается Ливия времен Каддафи.

«В чистом виде аналогов нет»

- Прямых аналогов нашего Всебелорусского народного собрания наверняка нет, - сказал «Комсомолке» политолог Валерий Карбалевич. - Есть некие подобия, имитации. Например, в Туркменистане во времена Туркменбаши было что-то подобнее. Но позже, при президенте Бердымухаммедове такие собрания проводить перестали. А массовые мероприятия, на которые инициировали представителей от народа, стали проходить в виде митингов. Что-то аналогичное было и при Фиделе Кастро на Кубе, и при Уго Чавесе в Венесуэле, и в Ливии при Каддафи. Но в таком чистом виде как у нас – когда происходит некая активность представителей трудовых коллективов – я таких аналогов не знаю.

- Система проведения нашего Всебелорусского собрания чем-то напоминает Китайское национальное собрание, - считает политолог Юрий Шевцов. – Также отчасти она напоминает Съезд советов, который был в СССР.

А по мнению некоторых опрошенных «Комсомолкой» политологов, аналоги могут быть в странах третьего мира, о которых мало знают простые белорусы. Например, в Непале – там авторитарный руководитель собирает съезд, куда попадают люди, относящиеся к элите.

«Аналогом ВНС является партийный съезд»

- Сейчас много говорят о том, что аналоги могут быть в таких странах как Туркменистан, Китай и так далее, – отмечает политолог Андрей Казакевич. - Но на самом деле прямым аналогом является обычный партийный съезд. Правда, в Беларуси ситуация несколько иная. Во-первых, у Александра Лукашенко формально нет своей партии – но, по сути, вся белорусская номенклатура – это и есть такая партия.

Второй аргумент. По мнению Казакевича, характер высоких властных президентских полномочий Александра Лукашенко.

- Поэтому у нас такой съезд проходит несколько по-иному. Есть два отличия ВНС от классического партийного съезда. Во-первых, ВНС никого не избирает и не принимает никаких решений – это все Лукашенко производит и так. Во-вторых, ВНС проходит реже классических партийных съездов, так как собрание завязано на избирательном цикле...

Из-за того, что другие электоральные кампании не имеют такого веса в Беларуси, по мнению Казакевича, чаще проводить ВНС не надо.

- Поэтому у ВНС остается всего несколько функций. Во-первых - информационно-пропагандистская. Это хороший повод провести несколько информационных компаний. Во-вторых - отчетно-плановая. То есть можно дать оценку прошедших событий, сформировать какие-то планы на будущее, что-то похвалить или даже покритиковать. Еще одна функция ВНС – это мобилизационная. Нужно иногда активизировать своих сторонников, чтобы, возможно, «снизу» просочились какие-то интересные идеи или кадры. Все разговоры о том, что ВНС можно сравнивать с неким «народным представительством» - являются, по сути, частью информационно-пропагандистской функции. Поэтому, как я считаю, все сравнение ВНС с какими-либо постоянно действующими и институциалиированными органами не имеют под собой оснований.

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