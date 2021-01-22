Попал в ссылку из-за друга-афериста, прятал знаки масонов на портрете Радзивилла, рисовал в подвале минского костела: кто такой художник Ян Дамель

Ян Дамель написал много портретов белорусской шляхты, батальных сцен и алтарных полотен. Фото: niab.by

О художнике первой половины ХІХ века Яне Дамеле, который треть жизни прожил в Минске, знают, в основном, искусствоведы. Дамель написал много портретов белорусской шляхты, батальных сцен и алтарных полотен. Но его судьба полна непредсказуемых поворотов. Так, за подделку ассигнаций он оказался в сибирской ссылке. А еще в его биографии есть связь с масонским движением, Наполеоном. Говорят, не чурался художник и рисунков с сексуальным подтекстом.

Что из этого правда, а что - миф?

Был ли Дамель фальшивомонетчиком?

Этот факт биографии художника - во всех статьях о нем.

- Ян Дамель был давним другом афериста №1 в Российской империи Игната Цейзика, - рассказал ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея Дмитрий Монич. – Еще перед войной 1812 года Франция решила подорвать экономическое благополучие потенциально врага и наводнила Россию поддельными ассигнациями. Это ценная бумага, предъявителю которой в банке выдавали золотые и серебряные монеты. Тайная полиция тогда с ног сбилась в поисках синдиката, который занимается подделкой ассигнаций. Искали несколько лет, пока не вышли на Игната Цейзика, который жил тогда под Слуцком. Он был не только талантливый рисовальщик, но и химик, прекрасно знал французский - эдакий местный Леонардо да Винчи. Даже во время суда банкиры не могли отличить подлинную ассигнацию от подделки. Сам Цейзик указывал им на чуть заметные отличия.

При чем здесь Дамель? Он, как выяснилось на суде, покупал для Игната по его же просьбе хорошего качества бумагу. Знал ли он о подлоге? Скорее всего, и не догадывался. Был Ян человеком доверчивым, готовым делиться последним. Игнат на суде тоже всячески выгораживал друга, отрицая его принадлежность к афере.

А судебный процесс, который проходил в Минске, тянулся с 1815 по 1820 год и был скорее политическим - чтобы другим неповадно было. В это время Дамель жил на поруках у своих друзей. Власть наказала строго и Игната, он был отправлен на пожизненную каторгу и Дамеля, вина которого доказана не была, и последнего - скорее, для профилактики. В итоге, Дамель провел в Сибири три года и активно там рисовал.

Эти картины можно увидеть в Национальном художественном музее РБ. Фото: niab.by

Был ли Дамель масоном?

- Не было ни одного образованного человека в XIX веке, который не был бы масоном, - утверждает Дмитрий Монич. – Вся шляхта состояла в масонских ложах. И именно масоны собирали для Дамеля средства, которые посылали в Сибирь. Кстати, масон Михаил Сперанский, генерал-губернатор Сибири, посодействовал, чтобы ссылка Дамеля была менее продолжительной.

С масонством связана и почти детективная история одной из картин Яна Дамеля, на которой изображен Доминик Иероним Радзивилл. Скорее всего, она была создана художникам по заказу семьи или масонской ложи в Несвиже. На полотне - модный денди своего времени. Когда в 1821 году пошли первые гонения на масонов, картину перенесли в замок Радзивиллов и, как выяснилось недавно благодаря специальному рентгену, переписали: в ранней версии на костюме Доминика присутствовали символы масонства.

В 1939 году картина попала в Минск, в годы Второй мировой ее вывезли в Германию, затем после войны вернули в СССР - в Москву. Правда, оттуда ее распределили не на родину, а в музей Великого Новгорода. Там она и хранилась как портрет неизвестного, написанного неизвестным художником.

В дружеских письмах Яна Дамеля к Игнату Цейзику много карикатур, отмеченных добрым юмором. Фото: niab.by

Поддерживал ли Наполеона?

Наполеона поддерживала шляхта, которая связывала с ним возрождения ВКЛ.

- Думаю, поддерживал Наполеона и Ян Дамель, - делится Дмитрий Монич. - Есть даже воспоминания: когда Наполеон вступил в Вильно, для приема в его честь Дамель рисовал декорации для украшения зала. Вдобавок для художника историческая тема – это прежде всего война Наполеона с Российской империей, в состав которой тогда входили и белорусские земли. Говорят, он хотел написать огромное полотно «Переправа французов через Березину». Но смерть помешала ему осуществить этот план.

Его могила - в костеле на Кальварийском кладбище?

Предположительно, в 1840 году художника похоронили в подвале еще не перестроенного в камне костела Воздвижения Святого Креста. Своеобразной заменой надмогильной плиты стало полотно Дамеля «Молельние о чаше», размещенное в главном алтаре.

При жизни Дамель создал рисунки с траурной символикой, которые впоследствии могли стать прообразом рельефов на воротах Кальварийского кладбища, которые меценат Юрий Кобылинский возвел в память об умершей жене. Эти ворота сохранились и до наших дней, это центральный вход на кладбище

- Картина «Молельние о чаше» попала в запасники музея из костела на Кальварии в 1970-е, - рассказал Дмитрий Монич. - Полотно было в катастрофическом состоянии, выглядело, словно увядшая ткань с разрывами, местами – с утратой холста. Картина размером 2,9 на 2,2 метра ждала своей трехлетней реставрации долго - требовалось особое помещение и условия. Во время восстановления открылись также изображения трех апостолов, которых можно увидеть только при определенном освещении.

Ян Дамель похоронен на Кальварийском кладбище. Фото: niab.by / Ян Балзукевич

Писал свои картины в подвале кафедрального костела?

Некоторые из своих картин уже после возвращения в Минск из ссылки, а произошло это в 1823 году, Ян Дамель писал в подвале костела имени Пресвятой Девы Марии - архикафедральный собор на площади Свободы.

- Из воспоминаний его друзей-современников мы точно знаем, что там написано полотно «Отречение апостола Петра». Почему в подвале? Чтобы достичь необходимого контраста света и тени. Дамель был прекрасным колористом, художником, который чудесно передавал цвета на своих полотнах. Можно предположить, что в этом подвале он создал ни одно полотно.

В книге о женском здоровье и гигиене «Друг женщины», которая была мегапопулярна в XIX веке и выдержала 14 переизданий, портрет ее автора, врача Марии де-Сент-Урсин, был создан Яном Дамелем. Фото: niab.by

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Специально или нет, но Дамель ни в каких документах не обозначал даты своего рождения. Официально это 1780.

- У Яна Дамеля не было семьи, хотя современники говорят о нем, как о веселом, добром, дружелюбном человеке.

- Во Французском энциклопедическом словаре еще при жизни Дамеля была статья, посвященная ему. Такой чести удостаивались немногие художники из Восточной Европы.

- В книге о здоровье и гигиене «Друг женщины», которая была мегапопулярна в XIX веке и выдержала 14 переизданий, портрет ее автора, врача Марии де-Сент-Урсин, был создан Яном Дамелем.

- Довольно моложавым Дамель обратился к врачу с проблемами туберкулеза, но доктор сказал, что он может по этому поводу не беспокоится, скорее всего его убьет эпилептический удар. Что в итоге и случилось.

- Картина «Павел I посещает Костюшко в темнице» находится в фонде Тадеуша Костюшко в Нью-Йорке. Туда она попала в 1950-е - подарок семьи эмигрантов из Польши. На обороте картины - надпись: «Ян Дамель, Минск 1824 год».

- Возможно, что после ссылки, с 1823 года до своей кончины в 1840 году, Дамель жил в Минске в Верхнем городе в доме секретаря Минского дворянского собрания Юрия Кобылинского. Сейчас в нем - галерея Михаила Савицкого. При реставрации здания, кстати, под слоем штукатурки открывали и фресковую роспись, которая вполне может принадлежать кисти Дамеля.

Уже в 19 веке были специальные мешки для лошадинных испражнений – приглядитесь к рисунку Яна Дамеля и вы его увидите. Фото: niab.by

КСТАТИ

Картины Яна Дамеля занимают почетное место в музеях Литвы, Польши, России. Беларуси.. Самые известные работы Яна Дамеля - «Молельние о чаше» (1830-е годы, Национальный художественный музей»), «Отступление французских войск в 1812 году» (1810-е годы, Варшава, графические варианты в Львове и Каунасе), два его автопортрета(1817 и 1828 годов, Варшава ) и полотно «Павел I посещает Тадеуша Костюшко в темнице» (1824 год, США).

Тадеуш Костюшко и Павел I на картине Яна Дамеля. Фото: delaemvmeste.by

ВАУ!

Сексуальная сцена и мешок для лошадиных фекалий

Благодаря судебному процессу, в котором Дамель был подозреваемым в изготовлении поддельных ассигнаций, сохранились дружеские письма Яна Дамеля к Игнату Цейзику. Их копии представлены в музее.

На многих из них есть рисунки, которые, как правило, к тексту отношения не имеют. Это карикатуры, отмеченные добрым юмором. На одном из писем есть даже рисунок сцены любви между мужчиной и женщиной. Кстати, Дамель для забавы присылал другу популярные в Вильно крамольные стихи неизвестного автора с сексуальным подтекстом!

Но вернемся к письмам. В одном Дамель по просьбе Игната, который жил на селе и вел хозяйство, рассказывает о новомодном тогда механизме молотьбы. А рядом рисунок пахаря, который ведет лошадь. Сзади у коня одет специальный небольшой мешок для испражнений. Отметим, что только в XXI веке у нас стало более-менее широко принято выгуливать собак с мешочками для фекалий в руках...

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставку «Ян Дамель. Холст, бумага, цифра» можно увидеть в Национальном художественном музее Беларуси до 27 января. Кураторские экскурсии от Дмитрия Монича – 23 и 27 января в 15.00 и 17.00 соответственно. Попасть на них можно по входному билету в музей.