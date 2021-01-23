«Чаще в Щучине делают графику»: единственный тату-мастер в Щучинском районе о работе в маленьком городе и рисунках, за которые не берется

Денис Пашкель - мастер татуировки из Щучина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дениса Пашкеля в Щучине знают по прозвищу Шаман. В детстве Денис хотел быть поваром - эту мечту исполнил и отучился по специальности. Сейчас исполняет мечту следующую - занимается татуировкой. Первую татуировку Денис сделал в армии в 2006-м году в Витебске.

- Я там пропадал ночами, был вечно не выспавшийся, - рассказывает Денис. - Тогда говорили «о, опять шаманил всю ночь». Так и приклеилось - Шаман. Плюс Шаман - это что-то мистическое, сакральное. Татуха - это тоже обмен энергией, а не просто рисунок, который я повторяю.

Сейчас у Дениса на спине набита татуировка Шамана. А своя студия тату с таким же названием - единственная на весь Щучинский район.

- Если б меня тогда не прозвали Шаманом, может, и студия бы называлась по-другому... «У Ежика», - отшучивается Денис.

В конце разговора он скажет, что о татуировке может говорить неделю без остановки, но нам придется уложиться в час и успеть доехать из Щучина до железнодорожной станции Рожанка, а там не пропустить поезд Рожанка-Минск.

«Первую татуировку сделал в армии - набил «За ВДВ»

Заходим в щучинскую студию красоты «Ева», там Денис и создал свою студию тату, которая выглядит как вполне себе обособленная - свой логотип, реклама в заведениях города и в такси. За неполных три года, которые существует студия, Денис сделал 440 татуировок.

- Поначалу приходили только свои, а сейчас приезжают люди и из Германии, из Польши, из Москвы. Есть человек из Владивостока, который летает ко мне - рукав делаем. Масштабируемся.

- Чем надо покорить человека, чтобы он полетел делать татуировку из Владивостока в Щучин?

- Мне самому было интересно. Говорит, что качество устраивает, и он готов пересечь 12 тысяч километров, чтобы приехать ко мне за татуировкой. Конечно, мне это льстит. Но я и стремлюсь, чтобы обо мне узнали люди не только ближайших территорий, нацелен на весь мир. Когда-нибудь.

- В Щучине, я так понимаю, о вас знают. Если сделать татуировку, то это к Денису…

- Ну да, к Шаману.

- А логотип откуда появился?

- Это мне делала девочка из Гродно - Янина Матяш, в Германии сейчас живет. Очень долго и скрупулезно разрабатывала, сейчас мне все нравится.

- Первую татуировку помните?

- Да, в армии надпись «За ВДВ» вот здесь вот [показывает на кисть и улыбается]. В армии знали, что я рисую, дали инструмент в руки и сказали: будешь татуировщиком. Грубо говоря, заставили. Сейчас я благодарен, это стало любимым делом. Кроме татуировки сейчас практически ничем не интересуюсь. Только творческими моментами: стены разрисовываю, могу барельефы делать.

- В комнате, где мы находимся, ремонт тоже ваш?

- Да, делал со своим лучшим другом, с Саней. Мы раньше работали в московской фирме - оттуда знания.

- А что за картины на стенах?

- Некоторые написаны мной, некоторые моими друзьями. Тут солянка - как я называю, сборник аур разных людей. «Мона Лизу» мне подарила фирма по декоративным штукатуркам, в которой раньше работал. Есть картина - подарок из гродненской тату-студии «Храброе сердце».

Картины на стенах в студии - авторства Дениса, его друзей-художников из разных городов и стран Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В 80% случаев человек получает не тот рисунок, за которым пришел. И люди остаются довольны»

Денис листает фотографии татуировок в инстаграме студии.

- Я про каждую татуировку могу долго рассказывать. Вот человек пришел перекрывать старую работу «Молод духом», а это девушка делала - ее кличка Мопсик, - перечисляет он. - Иногда люди пишут в директ: а кто у вас специалист по графике? Это я. А кто по реализму? Это тоже я. Все татуировки делаю я один.

- А любимое направление есть?

- Вообще люблю реализм, но создаю татуировки в разных стилях. И графика, и випшейдинг [тату штриховкой, похожей на нанесение штриха карандашом на бумаге], и акварельная тематика. Все, что угодно.

- Что щучинцы чаще всего просят?

- Чаще делают графику, чем реализм.

- Чаще по эскизам рисуете или создаете что-то свое?

- Сначала устраиваю бесплатную консультацию: мы общаемся насчет того, что бы человек хотел запечатлеть. И уже исходя из его мыслей я предлагаю какие-то варианты. В 80% случаев человек получает другой рисунок, а не тот, за которым пришел. И люди остаются довольны. Я работаю не как принтер, который печатает картинки, что люди попросили. Работаю с человеком, чтобы татуировка была под него конкретно. Не просто ляпнуть иголкой, чтобы было как у соседа. Если мы разговариваем и я вижу, что человек мечется и не знает - набить китайского дракона или белорусского волка, к концу нашего разговора я подвожу так, чтобы он точно знал, чего хочет.

Интересуюсь, что значит для человека его идея, почему именно эту. Нет такого «хочу такую надпись – да, могу, давай делать». Узнаю подноготную, почему именно ее. Если человек меня убеждает, что он хочет татуировку, и он уверен, шел к этому много лет или месяцев, а не сегодня увидел рекламу и пошел сделал, то мы делаем. Если нет, то перебираем варианты.

- Люди открыто признаются в смыслах, что для них значат тату.

- Не все, но большинство да. Мне повезло, что люди приходят ко мне уже с долей доверия как к мастеру и человеку. Я объясняю, что мне очень нужно знать, о чем эта татуировка.

- Бывали случаи, когда то, за чем человек пришел, и что получил в итоге, сильно отличается?

- Был показательный случай. Мой знакомый, который работает в дальнобое, захотел татуировку с надписью о доме (он очень часто не бывает дома). Забирал меня из Гродно. И пока мы доехали 60 километров от Гродно до Щучина, я его переубедил: вместо надписи на предплечье набили ему маяк. «Когда человек хотел надпись, а татуировщик любит реализм», - шутили.

Каждому клиенту Денис устраивает консультацию пере тем, как сделать татуировку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Чаще всего перекрываем иероглифы, знаки бесконечности, надписи»

- Лет 10 назад набивали иероглифы, года три назад пошла массовая мода на орнамент. Что сейчас?

- На самом деле тренды задаются еще и татуировщиками. Много лет назад мастера не могли выполнять такие работы, которые выполняют сейчас. Оборудование и навыки не позволяли сделать какие-то шедевры.

Если судить по конкретным рисункам, часто тренды задаются фильмами. Вышел, например «От заката до рассвета» - там у главного героя рукав (трайбл он правильно называется). И вот все ломились за этими рукавами, а сейчас мы все перекрываем. Это было веяние моды, а сейчас люди смотрят на это не как искусство, а как на портак - так у нас это называется.

- А что еще перекрываете?

- Чаще всего иероглифы, знаки бесконечности, надписи всякие. Изредка портрет суженого-ряженого забивают на что-то. Ну и некачественные кривые рисунки, конечно, сделанные непрофессиональными мастерами где-то в подвале в нестерильных условиях с минимальным пониманием, что такое татуировка в плане анатомии и физиологии. Ко мне тоже не сразу все пришло: были и кривульки.

- Есть татуировки, за которые сейчас стыдно?

- Явно выраженного стыда за свою работу у меня точно нет, потому что тогда я был на том уровне и люди знали это, видели татуировки и соглашались с этим. Да, сейчас я переделываю много своих же татуировок.

Если честно вспоминать, за одну татуировку мне точно стыдно. Это было очень-очень давно, и я согласился сделать череп на пол-лица молодому человеку из Щучина. Мне он говорит, что все круто, «спасибо, Деня», а от друзей я знаю, что он вроде жалеет. Я бы пожалел, честно, если бы так набил. Но ничего, это опыт, и ничего в этом сверхъестественного.

Сейчас я вообще не соглашаюсь делать татуировки на лице. По крайней мере людям, которые идут за первой-второй татуировкой. Они не ходили с ней много лет и не знают, как реагирует общество. Если хотят на шее или кистях, я отговариваю. Конечно, если у человека полтела забито, ему уже сильно не помешает татуировка на шее. Но если он пришел за первой татуировкой и хочет надпись на шее, потому что посмотрел на американских рэперов, то нет. Отказываю прямо.

- В каком еще случае можете отказать?

- Несовершеннолетним, которые приходят без родителей, конечно, отказываю. У меня лежит целая пачка разрешений от родителей. Если приходит несовершеннолетний, отправляю за мамой или папой. Приходят с родителями, показывают паспорта, пишут расписку, утверждают эскиз - и я тогда делаю татуировку.

- Многие возвращаются?

- Наверное, 50 на 50. Многие думают, что это все просто: пришел, сделал по-быстренькому и ушел. Нет, это все серьезно. В 16-17 лет люди еще не сформировались. Скорее всего через год или пять они пожалеют о том, что сделали. А я работаю на репутацию. И для меня важно, чтобы человек меня встретил через пять лет и сказал «Деня, спасибо за тату».

- Есть татуировки, которые никогда не набьете?

- Не вижу смысла делать иероглифы - очень много людей отговорил от них. Как это ни парадоксально, у меня студия татуировки, в которой отговаривают от татуировок. И очень часто. Или когда приходят люди с несформировавшейся психикой…

- В силу возраста?

- Чаще всего да, но есть и люди старше 18 лет. Если на консультации я чувствую, что человек до конца не определился, скорее всего мы пока что не сделаем ему татуировку.

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Мастер татуировки Денис Пашкель - один из героев большого материала о Щучине. Скоро мы расскажем еще о нескольких интересных людях оттуда и о том, как живут в городе, где население чуть больше 15 тысяч человек, а ездить на такси по стоимости не намного дороже, чем на общественном транспорте.