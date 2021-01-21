Объявлены победители премии Народная Марка

В прошлом году маркетинг предприятий столкнулся с новыми вызовами, которые сопровождались падением бюджетов и прочими потрясениями. Тем ценнее стало признание потребителей, которые отдали свое предпочтения брендам.

В Премии «Народная Марка» нет профессионального жюри – исключительно потребители с 15 июля по 15 октября 2020 делали выбор в пользу лучших, по своему мнению, брендов и решали, какие производители достойны почетного статуса народной любви и признания «Народная Марка».

Выразить поддержку любимым брендам и производителям жители Беларуси могли по анкетам, которые были доступны всем желающим – представителям всех областей и регионов. Анкеты в трех категориях – продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги – были доступны для заполнения как в печатных изданиях страны, общий тираж которых составил свыше 3 млн.экз, так и онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Общее количество голосов, полученных организаторами Премии за те или иные бренды, составило 338 350.

Анкеты Премии не предлагали подсказок в виде вариантов ответа – в каждой из номинаций участники голосования самостоятельно указывали название только одного, лучшего на свой взгляд, бренда или производителя, продукции которого доверяют больше всего. За ходом проведения и подведения итогов Премии следил Наблюдательный Совет.

Итак, представляем победителей Премии «Народная Марка 2021»!

Специальный диплом от Artox Media Digital Group за выдающуюся digital-активность года - Савушкин продукт.

Фильм о победителях, призерах Премии «Народная Марка» Беларуси 2021 выйдет на официальном youtube-канале Премии в начале февраля.

Организаторы Премии, Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств, поздравляют победителей и выражают благодарность ПАРТНЕРАМ ПРЕМИИ: ТИПОГРАФИЯ ДРУК-С, ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP, РК ПРИДПРОМ, ТИПОГРАФИЯ VISICOM, LCD media.