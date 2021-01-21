Каким будет новый квартал у площади Победы в Минске: застройщик показал окончательный вариант и назвал цену метра

Как будет выглядеть новый квартал у площади Победы в Минске: застройщик показал окончательный вариант. Цена квартир – от $200.000.

Территорию старого троллейбусного депо возле площади Победы летом 2017 года за 9 миллионов долларов выкупила компания «А-100 Девелопмент». Владеет компанией Александр Центер, входящий в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

В начале 2018 года компания объявила архитектурный конкурс на застройку квартала. Достоянием общественности стали две концепции - обе от московских архитекторов. В марте 2019 года прошла презентация детального плана застройки двух кварталов. Окончательные рендеры будущего квартала тогда не показали, однако в кулуарах «Комсомолка» выяснила: компания остановилась на варианте известного московского архитектора Сергея Скуратова. Как рассказывала «Комсомолке» представитель Комитета архитектуры, кардинальных изменений в концепции уже не будет. Впрочем, общественные активисты высказывали опасения. В итоге, в интернете появился проморолик архитектурной концепции комплекса от Скуратова: на нем видны отличия от первоначального плана. Количество основных зданий не изменилось, зато поменялись их форма, размер, внешний вид и расположение. Также в ролике можно рассмотреть, как будет выглядеть квартал со стороны уже имеющихся улиц.

А тем временем «А-100» начала сносить старые здания депо и строить первые три дома.

Стройка первых трех домов. Фото: Светлана Шевлик.

21 января дали официальный старт продаж. Минимальная цена метра – 3500 долларов. Всего в квартале будет 554 квартиры. Малогабаритный студий не будет. Самые маленькие — квартиры с одной спальней, от 55 квадратов. Это значит, что самая дешевая квартира тут будет стоить 192.500 долларов. Топовые квартиры — пентхаусы свыше 200 квадратов.

Так будут выглядеть первые три дома. Цена квартир - от 200 тысяч долларов.

Высота зданий ограничена 5-7 этажами, чтобы не нарушать панораму проспекта. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится подземный паркинг для жилой и коммерческой части с местами для зарядки электромобилей. Дворы будут закрытыми, однако пешеходную улицу с магазинами, ресторанами, арт-пространством откроют для всех желающих. Фасады зданий облицуют клинкерным кирпичом — одним из самых дорогих отделочных материалов. Из окон в пол, которые предусмотрены во всех домах, будет открываться красивый вид: застройщик уделил большое внимание озеленению. Концепцией предусмотрена, в том числе, высадка взрослых деревьев, что важно в загазованном центре города.

Высота зданий ограничена 5-7 этажами, чтобы не нарушать панораму проспекта.

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