Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 января 2021 года: новый штамм окружает Беларусь, а медики ждут подъема сезонной заболеваемости

Медики ждут подъема сезонной заболеваемости Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ускорится ли распространение вирусов из-за оттепели, делают прогнозы специалисты. А нынешние цифры говорят, что морозы, вероятно, положительно сказались на эпидемической ситуации. Меньше новых случаев коронавируса стали фиксировать за сутки в Беларуси и России, а в Москве даже существенно смягчили действующие в городе карантинные ограничения.

Что касается Беларуси, то по последним официальным данным Минздрава за 21 января, прирост за сутки составил 1804 новых случая COVID-19. В то же время за сутки умерли 9 пациентов с ковидом.

В Минздраве подтвердили - эпидобстановка постепенно улучшается, поэтому некоторые больницы в регионах республики больше не будут «ковидными». Ряд больниц начинают работать по своему профилю и в обычном режиме. Однако уточняется, что подход к перепрофилированию в областях будет взвешенным. Прежде всего, из-за того, что в феврале ежегодно отмечается подъем сезонной заболеваемости ОРИ.

Пока не время расслабляться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Расслабляться не стоит еще вот почему: в соседней Польше зафиксировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Правда, вдалеке от белорусской границы. Напомним, раньше мутировавший вирус нашли в Латвии.

Кстати, теперь стало известно, как на самом деле выглядит этот зловещий коронавирус - ученые смогли сделать первое 3D-фото. Раньше приходилось довольствоваться компьютерной моделью «короны». Сравните: отличается ли ожидаемое от реальности?

А вот неожиданная новость: ученые рассказали, что главная цель ковида вовсе не легкие. Специалисты из США провели опыты на мышах и выяснили, в какой части тела вируса оказалось в 1000 раз больше.

Тем временем, в мире может разгореться скандал из-за начавшейся в нескольких странах вакцинации против «короны». Пресса сообщила, что несколько привитых людей умерли. И вот как в ВОЗ прокомментировали информацию о смертях от вакцин против коронавируса.

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