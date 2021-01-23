«Вывезли две машины мусора, выбрасывали прямо из окон сразу в кузов»: побывали со спасателями в «нехороших квартирах» Минска

Сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность в подвальных помещениях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сыграли ли свою роль сильные морозы или есть еще какие-то факторы, но пожаров за неполный январь 2021 года по стране почти в два раза больше, чем год назад.

На 20 января цифры по Беларуси следующие: случилось 468 пожаров (за аналогичный период 2020 года их было зарегистрировано 253). От огня погибло 56 человек (в январе 2020 года - 45), в том числе один ребенок (за январь прошлого года летальных случаев с детьми не было). В Минске количество инцидентов с огнем тоже выросло существенно: зарегистрировано 18 пожаров (январь 2019 года - 10), жертвами стали четыре человека (годом ранее – два человека). Это статистика МЧС.

Спасатели всегда во всеоружии, но до 25 января еще более активны: в столице проводится Декадник по пожарной безопасности. МЧС-ники навещают одиноко проживающих стариков, граждан из группы риска – злоупотребляющих спиртными напитками, семьи, имеющие статус оказавшихся в социально опасном положении.

«Комсомолка» провела со спасателями почти целый день. Как это было - в нашем репортаже.

«НЕЭКСЛУАТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ В ЗАТИШЬЕ»

Чудный зимний день - на улице светит солнце, морозно. Вместе с инспекторами Инспекции надзора и профилактики МЧС Советского района Минска Александрой Живицей и Никитой Кузьминым мы садимся в служебный автомобиль.

- Готовы? - спрашивает Никита.

- Безусловно, какой у нас маршрут? - интересуюсь в свою очередь я.

- Все традиционно - неэксплуатируемые здания, семья, находящаяся в социально опасном положении, несколько квартир, где по данным РУВД собираются люди, злоупотребляющие алкоголем.

- А где злоупотребление алкоголем, там неосторожное обращение с огнем, сигареты, курят часто прямо в постели, в кресле. Для возгорания в этом случае много не надо, пару минут - и открытое пламя, - добавляет Александра.

Инспектор Александра Живица Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никите – 22 года, но за рулем он чувствует себя более чем уверено: не прошло и десяти минут, как мы оказываемся всего в паре кварталов от площади Бангалор – в Сельхозпоселке. Судьбу этого частного сектора неоднократно обсуждали - собирались полностью или частично сносить, некоторых улиц по генпланам прошлых лет быть уже давно не должно. Изменения генплана, активность местных жителей, многие из которых наотрез отказывались куда-либо переезжать, сложности с инвесторами и финансами – в результате Сельхозпоселок продолжает жить. И напоминает он «город контрастов»: добротные ухоженные деревянные домики постройки 60-х- 80-х годов ХХ века, хибары, явно находящиеся в аварийном состоянии, и дворцы разной этажности и экстерьера.

- Приехали, вот наш объект, - притормаживаем около одного из домов на улице с говорящим названием - Затишье.

За забором - нарушения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Наша цель удостовериться в том, что все входы в строение, которое собственник не эксплуатирует, были закрыты, чтобы территория была очищена от снега, чтобы дверные замки не были вскрыты. Такие сооружения - место встреч лиц без определенного места жительства, особенно зимой, особенно в морозы. Они проникают внутрь, обустраиваются-обживаются, иногда разводят костер прямо в помещении – погреться, - поясняет Александра, заглядывая за высокий забор.

Замки и двери визуально в порядке, единственное – во дворе навалены какие-то деревянные балки, щедро прикрытые снежной шапкой.

- Это нарушение, конечно, легко воспламеняемые предметы навалены, - констатирует Александра, оформляя официальные бумаги проверки.

«ДА ЭТО СОСЕДИ, СКАЖЕМ ТАК, СИГАЛИЗИРОВАЛИ, КУДА НАДО - И ВОТ, СОП»

Второе место, куда мы направляемся, находится в пяти минутах езды. Улица Лукьяновича. Частные дома здесь тоже есть, однако высотная застройка потихоньку их выживает.

Следующая точка маршрута - многоэтажка, недалеко от ул. Богдановича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В наши обязанности входит периодическое посещение семей, имеющих статус оказавшихся в социально опасном положении. У некоторых таких семей, где родители пьют и воспитанием отпрысков не занимаются, детей забирает государство. Иногда это помогает - люди берут себя в руки. Иногда – нет. Вообще, истории разные: некоторые получили статус СОП в результате какого-то разового проступка и через какое-то время, если в порядке, они с контроля снимаются. Для других то, что у них забирают детей - дополнительная возможность продолжать свое, скажем так, деструктивное поведение, - рассказывают инспекторы, пока мы едем.

Припарковываемся у высотки - добротный желтого кирпича дом, пару минут ожидания у домофона и вот мы внутри.

Татьяна, мама из попавшей на учет по СОП семьи, встречает около лифта, приглашает в квартиру. Здесь относительный порядок, чисто. Видно, что когда-то, совсем недавно, глобальных проблем у семьи не было. Качественные стеклопакеты, добротная мебель, современная техника. В просторном коридоре между комнатами - пианино.

- Проходите, проходите, - приглашает Татьяна инспекторов (и нас вместе с ним) на кухню. Вокруг нее крутится улыбчивая девочка лет пяти.

Татьяна уверяет, что все проблемы семьи - уже позади Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра интересуется у Татьяны количеством несовершеннолетних детей.

- Двое, мальчику - тринадцать, девочке – пять, - отвечает та.

Никита в свою очередь спрашивает у женщины, есть ли в квартире автономные пожарные извещатели.

- Их установка - дело добровольное, обязать мы никого не можем, но поверьте – это вещь не просто нужная, а уже спасшая многие жизни. Человек, когда спит, запаха дыма может не почувствовать, а извещатель - среагирует. Проснетесь не вы, так ваш соседи.

Татьяна соглашается, интересуется, где извещатели можно купить и сколько они стоят.

- В любом хозяйственном магазине, цена - от 12 до 15 рублей.

- Вполне подъемно, скажу мужу, купим, установим, - обещает хозяйка. В это время Александра дарит ее младшей дочери раскраску с картинками про аварийно-спасательную технику. Виолетта - так зовут малышку - счастлива.

- Курите в квартире? – интересуется Никита.

- Нет, почти всегда на балконе, разве что иногда мальчики, муж и сын, в туалете, но это редко.

Повисает немая пауза.

- Тринадцатилетний ребенок курит по утрам? - нахожусь я.

- Ой, нет, что вы! Это старший наш сын, ему 22. Детей то у нас с мужем трое, - поясняет она.

- Не могу не спросить, как вы оказались в статусе СОП? - задаю я вопрос Татьяне, пока инспекторы заполняют официальные бумаги проверки.

- Ой, ну что говорить. Это соседи сигнализировали, скажем так, куда надо, особо, правда, сигнализировать не было о чем. А потом как-то быстро все завертелось, - говорит женщина.

- Выпивали?

- Было. Да. Было дело. Но это - этап пройденный. Муж, хоть он уже давно на пенсии, ему 64 года, работает администратором в магазине бытовой химии. Все у нас уже в порядке: приходили уже проверяющие из садика, из школы, поликлиники. Сейчас вот - МЧС.

- Когда должны снять статус СОП?

- Они не говорят точно, но, вроде, в марте. Все у нас уже в порядке, - констатирует Татьяна.

- Про пожарные извещатели мы с вами договорились, курить - только в отведенных местах, - говорит Никита пока мы собираемся к выходу. - Какой номер пожарной службы в случае чего?

- 104? - неуверенно говорит женщина.

- 101 и 112, запомните, пожалуйста.

Мы уже на выходе из квартиры, когда маленькая Виолетта спрашивает у Александры Живицы: «А это уже все подарки, больше не будет?»

Непосредственный ребенок получает очередной презент: раскраску «Профессия-спасатель» и становится еще более счастливой.

Маленькая Виолетта не осталась без подарков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ МНЕ НЕ ПРИШЛОСЬ К ВАМ ОБРАЩАТЬСЯ»

По долгу службы инспекторы МЧСпериодически проверяют пожарную безопасность в квартирах так называемых «категорированных граждан». Это, в большинстве своем, люди, которые пагубную тягу к алкоголю и сопутствующим вещам, преодолеть не смогли или не захотели. Или и то, и другое.

Многие обитатели "нехороших квартир" мы не застали. Или они нам не открыли Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Список мест для посещения МЧС-ники получают из РУВД. Сегодня у нас по плану сразу шесть «нехороших квартир». Все они находятся в центре Минска, в квартале улиц Богдановича, Цнянская, Кульман.

По трем первым адресам попасть нам не удалось: домофоны в нужных нам квартирах не работали или не отвечали.

Здесь нас тоже не ждали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот по следующим трем адресам хозяева находились дома.

…Первый этаж стандартной хрущевки на улице Цнянская. Здесь, по данным милиции, проживают злоупотребляющие алкоголем люди. Соседи вынуждены на них жаловаться с незавидной периодичностью.

В доме идет капитальный ремонт, сейчас утепляют фасад, переоборудуют подвальные помещения. Запорное устройство подъездной двери не работает, к нужной нам квартире на первом этаже попадаем без проблем. Звонка нет, стучим.

- Кто?

- МЧС, проводим профилактическую работу по пожарной безопасности.

В квартиру нас пускает хозяйка. На стенах местами свисают обои, дверь в ванну проломлена - зияет дырка от прилетевшего, вероятнее всего, мужского кулака. По центру маленькой кухни стоит холодильник. Но относительно чисто.

- У нас делают ремонт, такой грохот стоит. Вот сделают ремонт в доме, потом и мы в квартире немного облагородим, - поясняет женщина.

Женщина проживает со своим внуком, надеется, что помощь спасателей ей не понадобится никогда Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита оформляет акт проверки.

- Я с 1936 года, мне 85 лет.

- Проживаете одна, сколько комнат в квартире, есть ли пожарные извещатели?

- Нет, нет, с внуком живем, он 1978 года рождения, квартира четырехкомнатная. Извещатели…Нет нету их, нам они не нужны, и так все в порядке.

- Выпиваете, внук злоупотребляет?

- Ой (пауза). У нас другое, другое. Муж мой умер, дочь умерла, хорошо жили. Ну а теперь - как уже живем, так живем, - говорит женщина.

- Подпишите здесь, пожалуйста, - протягивает Никита документы. - Номер телефона пожарных знаете, куда будете звонить, если что-то случится?

- Нет, не знаю. Не помню. Дай Бог, чтобы мне никогда не пришлось к вам обращаться, - почти любезно отвечает инспектору пенсионерка, провожая всех нас к двери.

Следы бурного проявления эмоций - на двери Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ГАЗ ОТКЛЮЧИЛИ ВРЕМЕННО, ТАК ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗАГОРИТСЯ»

Следующие наши адреса - по Богдановича и Куйбышева: самый центр Минска, три шага до Комаровского рынка.

Чтобы попасть в нужную квартиру на Богдановича - домофона там нет - инспекторам приходится беспокоить соседей. Поднимаемся на четвертый этаж типичной девятиэтажки

Звонка тоже нет, но на стук в дверь обитатели жители реагируют. На пороге появляется Александр. Сотрудники МЧС поясняют цель своего визита, проходят в помещение. Запах здесь, скажем так, неприятный. Понять сколько комнат в квартире невозможно - двери завешаны какой-то материей, на полу вещи, ковры, посуда – все вперемешку.

Александр - инвалид первой группы по зрению Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита оформляет документы: пожарных извещателей нет, но и проблем, по уверению Александра (ему 63 года), тоже нет.

- Я инвалид первой группы по зрению, жена - тоже инвалид, у нее беда с ногами. В постели мы не курим, стараемся, по крайней мере. Я сам раньше был связан с пожарной охраной, работал по автоматике в театре музкомедии, потом - в аэропорту. Так что ничего у нас не загорится. Тем более газа нет, отключили временно. Крыс, тараканов - нет. У меня все отходы - негорючие, бытовой мусор мы выносим.

Все в полном запустении Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Прописаны здесь вдвоем с супругой? Нужна ли вам социальная помощь, можем помочь организовать вам уборку, - говорит Александра.

- Нет, я один здесь живу, у жены своя квартира просторная, недалеко здесь, на Кропоткина. Просто она сейчас у меня в гостях. Помощь мне никакая не нужна. С тех пор, как мой отец в 1994 году умер, так и живем. Все нормально.

На выходе Никита обращает внимание на масляный радиатор.

- Эксплуатируете?

- Он не работает, не переживайте, по пожарной безопасности - я спец, - заканчивает диалог Александр.

Обстановка к комнатах удручает, но от помощи Александр отказывается наотрез Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ИЗ КВАРТИРЫ ВЫВЫЗЛИ ДВА МАЗА МУСОРА. СЕЙЧАС ВСЕ СНОВА ЗАВАЛЕНО»

Запланированный маршрут почти завершен. Осталась единственная квартира в доме на улице Кульман, у самой Комаровки. По данным милиции в квартиру попасть сейчас затруднительно - вся она завалена мусором, вещами, принесенными с помойки или подобранными на улицах.

Попадаем в подъезд снова при помощи соседей. Пешком поднимаемся на второй этаж. Звонок есть, но и тут он не работает. Никита надевает одноразовые перчатки, стучит в дверь. На стук никакой реакции нет, но дверь оказывается незапертой. Через какое-то время она приоткрывается, в узком проеме появляется женщина, которая протискивается к нам в общий с соседями коридор.

Перед входом в некоторые объекты инспекторы вынуждены одевать одноразовые перчатки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Запах, вырвавшийся из помещения вслед за ней, убийственен. Пытаемся получить информацию. Женщине 73 года, проживает она вдвоем с дочерью, именно она - собственник помещения. Но сейчас дома ее нет.

Валентина Николаевна хотела бы, чтобы дверь открывалась наружу. Попасть в квартиру невозможно: горы мусора Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы понимаете, что ваша квартира захламлена? Неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки – все вспыхнет мгновенно.

Этот вопрос инспекторов хозяйка оставляет без ответа.

- Почему вы не выносите мусор, вы же уже почти не можете даже выйти из квартиры? Вы понимаете, случайная спичка – сгорите и вы, и ваши соседи?

- У нас нет света. Мы здесь не жили. Отключили его. Есть долги за свет, за коммуналку… - путано говорит Валентина Николаевна. - Без света я ничего не вижу, как я могу прибраться?

- Если нужна помощь, мы оформим все документы, районная администрация, ЖРЭО - вам помогут.

- Я решила, что нам надо поменять дверь. Видите, она открывается вовнутрь квартиры, надо, чтобы открывалась наружу - проще будет выходить, - пенсионерка видит собственную альтернативу. - Что вы от меня все хотите.

Так выглядит прихожая в квартире Валентины Николаевны сейчас Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В коридоре сталкиваемся с соседом Валентины, двери их квартир - в паре метров друг от друга.

- Мы уже устали бороться, куда только не писали. Несколько лет назад, когда ситуация стала катастрофической, дело сдвинулось с мертвой точки. Тогда вещи из соседской квартиры вывозили МАЗами. Две машины мусора, выбрасывали прямо из окон - сразу в кузов грузовиков. Но они с дочерью снова начали таскать все, что под руку на мусорке попадется. Каждый день живешь как на пороховой бочке, - резюмирует мужчина.