«Обогреватель возим туда-обратно»: как в Малиновке провели ночь без отопления

На вопрос, успеют ли до 18.00 22 января, бригада ответила: "Работаем". Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Игорь, живет в Малиновке по улице Громова, 32.

- Вчера в ночь на работе был, жена вечером позвонила, сказала, что пропало тепло. Оказалось, авария - в двух остановках от нас. Во всем доме вырубили тепло, нет горячей воды. У нас ребенок маленький приболевший. Благо, был обогреватель – ночь как-то переспали, да и квартира не угловая, не успела остыть. И еще повезло, что мороза такого не было, как на прошедших выходных да и пару дней назад. Иначе, наверное, пришлось бы людям костры во дворах жечь, чтобы согреться.

Кстати, это не первая коммунальная авария, с которой семья Игоря столкнулась на этой неделе.

- У моей мамы, а живет она недалеко на проспекте «Правды», 16, после аварии в доме вырубили тепло в ночь с воскресенье на понедельник, когда за окном было -25 градусов. Вот это была беда. Я тогда обогреватель наш к ней на такси привез, а то она после ковида недавно. Хорошо, что во вторник забрали мы свой обогреватель, как в воду глядели – самим понадобился. Вот так и возим обогреватель туда-сюда.

Ремонтные работы идут с вечера 21 января. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Игорь рассказывает, что утром в пятницу ехал с ночной смены домой и проходил мимо места аварии. В котловане на трубе сидели и сваривали ее три человека, еще семеро были наверху. На его вопрос, успеют ли они все сделать до 18.00, как обещали, сказали коротко: «Работаем».

- Я живу в Малиновке 25 лет. На участке от пересечения Есенина с Рафиева, там где случилась авария, и до пересечения Есенина с Любимова – это не более километра, роют и трубы перекладывают постоянно, как возле зеленой зоны, где новый спорткомплекс, так и возле домов по Рафиева и Белецкого. Место какое-то проклятое на этот счет…

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