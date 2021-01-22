Рабочий сваривал трубу больше 40 минут: как в Малиновке устраняют аварию, которая оставила без отопления дома на юго-западе Минска

Авария затронула дома в Малиновке и на Юго-Западе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Авария на теплосети в минской Малиновке произошла 21 января. В результате без отопления остались многие дома. Также перенесли занятия в некоторых школах юго-запада Минска на 23 января.

Вечер, ночь, а затем и утро 22 января идет устранение аварии. "Комсомолка" побывала на месте работ.

Аварию начали ликвидировать вечером 21 января 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бригада работала всю ночь с 21 на 22 января. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из-за аварии с холодными батареями остались жители многих домов на юго-западе Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сварщик провел в трубе более 40 минут. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для вентиляции воздуха над отверстием в трубе ставили большой промышленный вентилятор. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рабочие соблюдают масочный режим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопрос местных жителей о том, когда с аварией справятся, бригада отвечает: "Работаем". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аварию ликвидируют у ТЦ "Максимус" на перекрестке улиц Есенина и Рафиева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рабочие трудятся на месте аварии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местные жители по дороге на рынок интересуются ходом работ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Идет сварка трубы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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