Рабочий сваривал трубу больше 40 минут: как в Малиновке устраняют аварию, которая оставила без отопления дома на юго-западе Минска

Авария затронула дома в Малиновке и на Юго-Западе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Авария на теплосети в минской Малиновке произошла 21 января. В результате без отопления остались многие дома. Также перенесли занятия в некоторых школах юго-запада Минска на 23 января.
Вечер, ночь, а затем и утро 22 января идет устранение аварии. "Комсомолка" побывала на месте работ.
Аварию начали ликвидировать вечером 21 января 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бригада работала всю ночь с 21 на 22 января.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Из-за аварии с холодными батареями остались жители многих домов на юго-западе Минска.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сварщик провел в трубе более 40 минут.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Для вентиляции воздуха над отверстием в трубе ставили большой промышленный вентилятор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Рабочие соблюдают масочный режим.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На вопрос местных жителей о том, когда с аварией справятся, бригада отвечает: "Работаем".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Аварию ликвидируют у ТЦ "Максимус" на перекрестке улиц Есенина и Рафиева.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Рабочие трудятся на месте аварии.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Местные жители по дороге на рынок интересуются ходом работ.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Идет сварка трубы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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