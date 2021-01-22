Стала известна причина коммунального ЧП в Малиновке. Почему аварии стали случаться чаще?

Восстановительные работы ведутся самым активным образом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последнее время аварии на теплосетях стали случаться в Беларуси с пугающей частотой. География – обширная. Только за последние сутки: Орша (здесь целую ночь восстанавливали теплоснабжение), Клецкий район (из-за аварии без водоснабжения остались 217 частных жилых домов, больница и детский сад, причина – прорыв трубопровода холодного водоснабжения), Минск.

И столица, увы, лидирует по количеству аварий на теплосетях. Вечером 21 января в Московском районе случилось очередное глобального порядка ЧП: в Московском районе Минска произошло повреждение тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева. В результате часть домов по улицам Есенина, Слободской, Белецкого, Голубева, Гурского, Громова, проспектам газеты «Звезда», Любимова и другим остались без теплоснабжения.

Тепло в дома минчан должно вернуться ориентировочно до вечера 22 января - сначала речь шла о 18.00, потом о 16.00. Тепло полностью или частично пропало в 244 жилых домов, 28 детских садах и 17 школах.

Локальные ЧП были зафиксированы и других точках Минска: в некоторых Telegram-каналах появились впечатляющие видео потопов в подъездах домов на улицах Брестская, Мирошниченко, зафиксирован прорывы трубы около одного из домов по улице Карастояновой.

ПРИЧИНА ЧП В МАЛИНОВКЕ – ПОЛОМКА УСТРОЙСТВА, СГЛАЖИВАЮЩЕГО ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР

Как рассказал инженер «Минских тепловых сетей» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун, причина ЧП в Московском районе Минска уже установлена - поврежден сильфонный компенсатор, то есть устройство, которое сглаживает перепады температуры в трубопроводе.

Из-за чего именно произошло повреждение, в настоящее время сказать невозможно.

- Такие случаи у нас расследуются специальной постоянно действующей комиссией. Кстати, по самому трубопроводу никаких замечаний нет. Все необходимые регламентные работы на этом участке проводились в августе 2020 года, и все виды испытаний он выдержал, - цитирует главного инженера БелТА.

По его словам, сотрудники «Минскэнерго» периодически, особенно, когда сильные морозы сменяются оттепелью, проводят осмотр трубопроводов тепловых сетей. Эти процедуры проводились и микрорайоне Малиновка 21 января.

- Во время проведения регламентных работ по ул.Есенина, 76 мы увидели вытекание теплоносителя из-под земли. Это произошло в 15.30. В соответствии с инструкциями организовали процесс устранения повреждений. В 18.30 отключили потребителей и выделили поврежденный участок трубопровода, - сообщил Александр Драгун.

ЕСТЬ ВОПРОС

ПОЧЕМУ АВАРИИ НА ТЕПЛОСЕТЯХ СТАЛИ СЛУЧАТЬСЯ ТАК ЧАСТО?

- Я не обладаю статистикой по количеству ЧП. Но, говоря о последних случаях, могу предположить: вероятнее всего, сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, в этом году впервые за последние несколько лет этой зимой в январе случились действительно суровые морозы - температура даже в Минске опускалась ниже 20-23 градусов. Потом - резкое потепление. Это один момент. Второе - возможен технологический аспект, то есть при проведении плановых работ могли установить устройства, которые изначально были не в полной мере кондиционными, что не удалось выявить своевременно,– отметил на условиях анонимности один из специалистов в сфере теплокоммуникаций. – Конечно, это только предположение. Есть и еще одно: большая степень износа тепловых сетей. По некоторым оценкам в Минске она составляет около 50%.

Подробное расследование случая, напомним, проведет специальная постоянно действующая комиссия «Минских тепловых сетей» РУП «Минскэнерго».

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