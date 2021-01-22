«Были три месяца максимального спроса»: когда белорусы в 2020 году скупали успокоительные и антидепрессанты

Специалисты напоминают, с антидепрессантами надо быть аккуратными Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сезон гриппа и простудный заболеваний не за горами, однако, как выяснилось, повышенным спросом у белорусов пользуются не только лекарства от различных ОРВИ, но и препараты других групп - снотворные, седативные, успокоительные и антидепрессанты.

Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы холдинга «Аптека групп» (аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi»), спрос на названные препараты в 2020 году изменялся стремительно и резко, иногда динамика напоминала езду на американских горках.

- Максимальный совокупный объем продаж рецептурных препаратов, относящихся к группам «Успокоительные и снотворные», а также рецептурных лекарственных средств группы «Антидепрессанты, нейролептики» мы фиксировали в январе 2020 года. Но уже в феврале он упал сразу на 11%. Снова вырос в марте. Следующий значительный скачок был отмечен в июле-августе. А ноябрь-декабрь 2020 года стали наиболее активными после января месяцами с точки зрения востребованности успокоительных и антидепрессантов.

- Какой топ спроса по месяцам?

- Фактически было три основных месяца, когда спрос достигал наивысшего объема. Во-первых, январь прошлого года, затем - минувшие декабрь и ноябрь. Самый низкий объем продаж был отмечен в июне. Максимальное падение по отношению к январю отмечено в феврале. В целом же динамика уровня отклонений от показателей января в процентах в течение года напоминала американские горки. Самая большая разница была между февралем и мартом. Минимальная – между ноябрем и декабрем – всего около 1%.

- А что касается рецептурных средств?

- Меньше всего в 2020 году сильнодействующие рецептурные антидепрессанты и нейролептики покупали в июле и в августе. А выше всего спрос на них был в марте и в декабре.

- С чем это может быть связано?

- Это как раз наиболее острые периоды первой и второй волн заболеваемости COVID-19. Динамика спроса на успокоительные и антидепрессанты связана с терапией так называемых «ковидных» и «постковидных» состояний пациентов. Да и в целом, мартовский и декабрьский пики продаж этой группы препаратов отражают возросшую общую тревожность белорусов и опасение за здоровье и жизнь.

- А какие самые популярные успокоительные, седативные средства у белорусов, чем чаще всего себя успокаивали?

- Если говорить об ассортиментной группе успокаивающих и снотворных, то здесь самым популярным в 2020 году был корвалол. Валериана в разных формах выпуска по популярности занимает вторую позицию. В этой группе – безрецептурных препаратов – колебания относительно позиций было наиболее заметно. Что касается группы рецептурных антидепрессантов, нейролептиков, то колебания минимальны, а рейтинг наиболее востребованных препаратов стабилен в течение всего года.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«ПРИ ПРИЕМЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОРГАНИЗМ СВОИ СИЛЫ ЕСТЕСТВЕННЫМ СПОСОБОМ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ»

- Эти волны - март и ноябрь, декабрь - они обусловлены, полагаю, не только ситуацией с волнами заболеваемости коронавирусом. Надо помнить, что у человека есть биологические ритмы, в эти месяцы действительно организм «проседает» - у многих не хватает внутренних ресурсов,- рассказала в беседе с «Комсомолкой» психолог Жанна Каранкина. - С точки зрения аюверды, скажем, человеку именно в названные периоды нужна дополнительная поддержка. Надо элементарно ухаживать за собой: больше спать, правильно питаться, гулять на свежем воздухе. Любить себя.

- Как находить грань с антидепрессантами?

- Эти препараты есть различных видов, но все они создают искусственные механизмы, происходит, скажем так, некая замена функций. А когда функция какое-то время не выполняется, организм начинает ее забывать. Иногда эти средства нужны - чтобы поддержать организм, душевное состояние. Надо понимать, что при приеме антидепрессантов организм свои силы естественным способом не восстанавливает. Необходимо искать причину заболевания, а не лечить проявившийся симптом. С моей точки зрения, эти вещи нужно не заглушать, а проживать. Тем более, что в мировой практике были исследования: части людей с одинаковыми симптомами и проблемами давали антидепрессанты, а вторая часть получала плацебо, то есть пустышку. Выяснилось, что эффект в обоих случаях почти одинаков. Часто человеку помогает сама мысль: это лекарство меня лечит.

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