Опубликован новый КоАП: как вырастут штрафы за оскорбление, участие в митингах и использование флагов с 1 марта 2021 года

В новом кодексе появится статья о незаконном использовании и изготовлении флагов и символов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В пятницу, 22 января был опубликован новый КоАП. Кодекс вступит в силу уже с 1 марта 2021 года. Обновления в документ готовили с 2019 года: тогда чиновники заявляли, что ответственность по многим статьям смягчат, а упор будет сделан на профилактику правонарушений. Но в итоговой версии документа акценты сменились, и наказания по статьям, связанным с протестами, ужесточили.

30 суток ареста и почти 3000 рублей штрафа – за участие в несанкционированных акциях

Эта статья стала единственной в КоАП, по которой максимальной срок ареста продлили с 15 до 30 суток. Такое наказание суд сможет назначить за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии. Штраф увеличится с 30 до 100 базовых величин, то есть с 870 до 2900 рублей.

За повторное нарушение в течение года в новом кодексе предусмотрен штраф в размере от 20 до 200 базовых величин (580 – 5800 рублей), или общественные работы, или административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Если суд признает, что человек участвовал в акции за деньги – ему могут назначить штраф от 30 до 200 базовых величин (870 – 5800 рублей), или общественные работы, или административный арест. До изменений "потолок" штрафа по этой части статьи составлял 50 базовых величин, или 1450 рублей.

До 2900 рублей штрафа – за неповиновение должностному лицу

Жестче станут наказывать за неповиновение законному требованию или распоряжению должностного лица. Протоколы по этой статье выписывали многим участникам протестных акций.

По действующему кодексу за такое правонарушение грозил штраф от 2 до 50 базовых величин (58 – 1450 рублей) или административный арест. С 1 марта максимальная сумма штрафа увеличится до 2900 рублей (100 базовых), а к вариантам наказания добавятся общественные работы.

Максимальный штраф за оскорбление вырастет в 4 раза

Раньше за оскорбление должностного лица во время выполнения им служебных обязанностей суд мог назначить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (580 – 1450 рублей), сейчас за это грозит от 20 до 30 базовых штрафа ( 580 – 870 рублей). А вот если оскорбление прозвучало в публичном выступлении, СМИ, в интернете – верхний потолок штрафа увеличится до 200 базовых, это 5800 рублей, минимальный размер штрафа – 10 базовых величин, или 290 рублей. Кроме того, за оскорбление могут назначить общественные работы или административный арест.

За незаконное использование флагов – штраф до 580 рублей

Это новая статья в КоАП, в действующей версии ее нет. Теперь за использование запрещенных законом флагов, плакатов, символом, эмблем, за их изготовление с целью распространения могут наказывать штрафом: от 5 до 20 базовых, или от 145 до 580 рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят больше – от 290 до 1160 рублей (10 - 40 базовых), юрлица – от 580 до 1740 рублей (20-60 базовых величин).

Напомним, бело-красно-белая символика, с которой связаны протесты в Беларуси, начавшиеся в августе 2020 года, сейчас законодательно не запрещена.

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