Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 января 2020 года: врачи узнали, где и почему в организме прячется коронавирус, и озвучили «побочку» от вакцины

Главными задачами ученых и медиков на конец января 2021 года являются не столько коронавирус, сколько вопросы безопасности, эффективности и доступности вакцин от COVID-19. Фото: Надежда БУТОВИЧ

По информации ВОЗ ситуация с коронавирусом во время второй волны пандемии на данный момент неоднозначная. Где-то в странах отмечается снижение заболеваемости, а какие-то страны, наоборот, только выходят на пик. В любом случае за последнюю неделю в мире, впервые с конца ноября 2020-го года, число инфицированных снизилось, причем сразу на 15% в сравнении с цифрами недельной давности.

Всего же по данным worldometers.info за все время пандемии в мире заразились «ковидом» более 98,44 миллиона человек, скончались свыше 2,1 миллиона пациентов. При этом снижаться ежесуточные данные по заболеваемости начали в США, Индии, России, Англии, Италии, Чехии и Германии. Хотя в той же Германии констатировали первый случай «бразильского» штамма коронавируса, как это повлияет на эпидситуацию, пока неясно.

При этом в Минздраве Беларуси также заявили, что снижается число пациентов с коронавирусными пневмониями. Ситуация остается на контроле, но коечный фонд, как в Минске, так и в регионах постепенно начали высвобождать для профильных больных.

Всего же на 21 января в Беларуси по официальной статистике сообщалось о 1813 новых случаев COVID-19 и новых 9 смертях за сутки. На предпоследнюю неделю января 2021-го года в Беларуси коронавирусом заразились более 234 тысяч человек, выздоровели свыше 218 тысяч пациентов, умерли 1628 человека.

При этом, конечно, к середине (а, может быть, и к завершению) второй волны пандемии коронавируса ученые и медики еще тщательнее изучили COVID-19 и могут о нем рассказать все подробнее. Впервые «ковид» удалось сфотографировать в мгновенно замороженной пробе. Ранее COVID-19 иллюстрировали компьютерными моделями.

Но ученые не только рассмотрели коронавирус, но и узнали в чем его коварство? Так после масштабного исследования, проведенного на мышах, стало известно, что COVID-19 может спрятаться в мозгу и затаиться, а потом снова активироваться. Мозг и нервная система, вообще, не дают иммунного ответа на «скрывающийся» вирус, а поэтому являются для него безопасным местом. Проблема в том, что по новым данным, вирус может затаиться в мозгу и какое-то время ничем не проявлять себя.

Хотя, и об этом напоминают врачи, чаще всего у пациентов с коронавирусом оказываются поражены легкие. Белорусский врач аллерголог-иммунолог раскрыл простой способ снизить риск заражения COVID-19. Он пояснил, тот воздух, которым мы дышим, влияет на риск заражения «ковидом». И чтобы этого не произошло нужно чаще проветривать и делать влажную уборку - максимально повышать качество воздуха, которым мы дышим.

А что известно о вакцинации от коронавируса?

На недавнем онлайн-форуме ВОЗ глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что разработка и одобрение нескольких безопасных и эффективных вакцин менее чем через год после изолирования и секвенирования коронавируса является потрясающим научным достижением всего человечества. Поэтому сейчас главными задачами ученых и медиков является не столько вирус, сколько вопросы безопасности, эффективности и доступности вакцин от COVID-19.

Называют врачи и симптомы, возникающие после прививки от коронавируса. Это гриппоподобные симптомы: ломота в суставах, озноб, повышение температуры тела (иногда до 38,5 и даже 39 градусов). Еще не исключена боль в месте укола, которая может не пропадать до недели. Возникнуть симптомы могут в течении 3 дней после введения вакцины от коронавируса. При сильном повышении температуры медики советуют принимать парацетамол.

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