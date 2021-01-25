Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 января 2020 года: ученые тестируют препарат для лечения от Covid, в мире ужесточают карантин из-за нового штамма

По данным за последние сутки, в Беларуси коронавирусом заразились 1752 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в Беларуси заболели 237 611 человека. Прирост за сутки - 1752 человека. Количество выздоровевших за сутки выше количества заболевших - 2 641 человек. С подтвержденным коронавирусом за последние сутки в Беларуси умерли 10 человек, а за все время распространения COVID-19 - 1 649.

Минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 365 571 за все время, в том числе 17 182 за последние сутки.

В Великобритании пробуют лечить COVID-19 средством от клещей

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили неожиданные свойства препарата «Ивермектин», который обычно используется для изгнания наружных паразитов у собак и кошек и для лечения некоторых кожных заболеваний у людей. Ученые предполагают применять его для лечения больных с COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Times.

Как выяснилось, у препарата есть потенциальные противовирусные и противовоспалительные свойства. С весны 2020 года его применяют в некоторых странах Латинской Америки для облегчения симптомов коронавирусной инфекции. При этом данных для того, чтобы сделать серьезное заявление о возможности применения препарата для лечения ковида, пока недостаточно – нужны более масштабные и серьезные исследования.

Израиль на неделю закрывает авиасообщение из-за коронавируса

Из-за распространения более опасных мутаций коронавируса Израиль на время приостановит авиасообщение с 26 по 31 января. До этого времени в стране будет жесткий карантин: отходить от дома больше, чем на 1 км, запрещено, сообщила газета Haaretz. Решение одобрено кабинетом министров. Дальше решение должны одобрить комиссия кнессета по экономике и комиссия по вопросам Конституции, законодательства и правосудия. При этом грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медпомощи запрет не коснется. А вылететь из страны можно будет только по нескольким причинам: для лечения за границей, из-за, которая не предполагает удаленки, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

Строгий карантин вводят в Норвегии из-за «британского» штамма коронавируса. Большинство магазинов будут закрыты, рестораны переведут на обслуживание на вынос, массовые мероприятия запретят. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.

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