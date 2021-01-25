Семейные ценности и духовное образование: какие поправки в Конституцию предложили объединения верующих Беларуси

Узнали, какие поправки в Конституцию предложили верующие Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Комсомолка» обзвонила представителей самых многочисленных религиозных общин и объединений Беларуси, чтобы спросить, обсуждают ли верующие идеи о поправках в Конституцию, выдвигают ли свои предложения. В начале января глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин рассказал в телеинтервью о том, что свое мнение БПЦ уже отправила мирским властям.

А что думают верующие других конфессий и религий? Представители и Римско-католической церкви в Беларуси, и Союза евангельских христиан баптистов, и Объединенной церкви христиан веры евангельской ответили, что не занимались предложениями о поправках в Конституцию.

У Католической церкви есть социальное учение, которое определяет отношение к общественно-политической жизни. Протестантские общины отмечают, что вообще не занимаются политикой, и напомнили, что ранее призывали к молитве за страну. В частности, за прекращение жестокости, насилия, за всех пострадавших и их семьи, «за начальствующих, чтобы они имели страх Божий и помнили, что над ними есть Высший судья», за обращение народа к Богу.

Представители иудейских общин подчеркнули, что Тора категорически запрещает участвовать в политике. В то же время верующие должны молиться о мире в той стране, в которой живут. В мусульманских общинах тоже ответили, что не занимались обсуждением изменений в Конституции, но если в этом будет необходимость - сделают это.

Иудеи, как и другие верующие, молятся о мире в стране Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Таким образом, пока известно лишь об идеях БПЦ. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества нам сказали, что не могут предоставить полный текст высказанных предложений, отметив, что о них в полной мере рассказывал Митрополит Минский и Заславский Вениамин в эфире телеканала ОНТ. Вот что тогда говорил глава БПЦ:

- Мы больше касаемся вопросов социальной сферы. Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых. И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание. Как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека.

Митрополит Вениамин озвучил предложения БПЦ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Митрополит Вениамин добавил, что если власти поддержат предложение БПЦ, то в Конституции появится пункт, «который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа».

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