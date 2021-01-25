Белорус тратил в магазине в среднем 15 рублей 40 копеек в день: в Белстате подводят итоги 2020 года

Год назад в магазинах мы оставляли в день на рубль меньше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Национальном статистическом комитете продолжают подводить итоги 2020 года. На этот раз статистики опубликовали информацию о динамике ВВП Беларуси, а также рассказали о том, как пережили «коронавирусный год» такие сектора как общепит, розничная торговля, промышленность.

ВВП БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛО ПАДЕНИЕ – БЕЗ МАЛОГО 1%

Вообще по планам ВВП Беларуси в минувшем году должен был показать достаточно существенный рост. В подписанных Александром Лукашенко официальных прогнозах социально – экономического развития страны указывалось - динамика роста ВВП должна была составить + 2,8%. Коронавирус и неблагоприятная конъюнктура на внешних рынка на темпах роста белорусской экономики не могли не отразиться, однако, еще летом премьер - министр Роман Головченко высказывался достаточно оптимистично.

По словам Головченко, добиться как минимум сохранения ВВП на уровне 2019 года являлось задачей посильной и вполне выполнимой.

- За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше. Хотя многие наши соседи заранее признали, что это невозможно, и запланировали для себя падение: от 10% в еврозоне до 6% в России, - говорил белорусский премьер.

Однако итоговые оценки Белстата однозначно указывают: ВВП Беларуси в 2020 году сократился на 0,9%. Это общая цифра, по отраслям народного хозяйства данные разнятся. Так горнодобывающая промышленность просела сразу на 2,2%, объем промышленного производства - на 0,7%, а на 0,2% снизились показатели выпуска в обрабатывающей промышленности.

Тем не менее есть и отдельные отрасли, которые, напротив, показали существенный рост. Сразу на 14,7% вырос в 2020 году выпуск продукции в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности.

На 10,1% выросло производство фармацевтических продуктов и препаратов, существенно - плюс 2,7% - увеличился выпуск продуктов питания, напитков и табачных изделий. Неплохо сработало и сельское хозяйство: по данным Белстата выпуск сельхозпроизводства за год увеличился на 4,9%.

По данным Белстата выпуск сельхозпроизводства за год увеличился на 4,9%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2021 году ВВП Беларуси по утвержденному Александром Лукашенко плану должен показать 1,8% роста. Выполнимо ли это задание - покажет время, однако Всемирный банк смотрит на ситуацию в республике несколько более пессимистичнее и прогнозирует не рост, а сокращение ВВП страны вплоть до 2,7%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КАК МЕНЯЛСЯ ВВП БЕЛАРУСИ ПО ГОДАМ

2015 год - минус 3,9%

2016 год- минус 2,6%

2017 год – плюс 2,4%

2018 год – плюс 3%

2019 год - плюс 1,2%

2020 год - минус 0,9%

В ДЕНЬ СРЕДНИЙ БЕЛОРУС ТРАТИЛ В МАГАЗИНЕ 15 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК

Обобщили в Белстате годовую статистку внутренней торговли и сферы общепита.

- Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил 15,4 рубля против 14,4 рубля в предыдущем году, - говорится в сообщении статистического ведомства. Выходит, за год средний белорус стал тратить в магазинах на рубль больше, можем себе позволить, ведь, по данным статистиков, за минувший год располагаемые денежные доходы населения приросли на 4,4%

Надо сказать, что вырос - сразу на 1,8% - и показатель розничного товарооборота. А вот оптовая торговля в Беларуси в прошлом году продемонстрировала отрицательную динамику: ее товарооборот снизился на 4,2%. Но это - далеко не главное падение года. Ведь выручка общественного питания потеряла пятую свою часть, упав за год сразу на 20% . Понятное дело, что основная причина - пандемия COVID-19, которая многие предприятия общепита поставила почти на грань выживания.

Еще одна отрасль, которая в 2020 году показала, увы, устойчивый минус - транспортная. Цифры здесь удивляют не меньше: по данным статистиков, услугами пассажирского транспорта в прошлом году воспользовались 1603,1 млн. человек. Цифра впечатляет, но, увы, если сравнить с показателями 2019 года, то это лишь 81,4% . Пассажирооборот за год сократился еще больше - сразу на 33,7% .

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