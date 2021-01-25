Статус Всебелорусского собрания, использование трансгенных коз, насилие в семье и подарки чиновникам: как планируют менять законы в 2021 году

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Согласно плану подготовки законопроектов на 2021 год и обоснованию к нему, в Беларуси планируют изменить 37 законов. Речь в них идет о многом - от статуса Всебелорусского народного собрания и насилия в семье до трудового и антикоррупционного законодательства. Одни из изменений планируют вот-вот внести в законодательство республики, а подготовка других растянется вплоть до весны 2022 года. Рассказываем самые интересные из предлагаемых властями изменений.

Закрепят статус Всебелорусского народного собрания для «усиления авторитета»

Согласно плану подготовки законопроектов на 2021 год, в законе могут закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого власти намерены внести изменения в Закон о республиканских и местных собраниях, принятый в 2000-м. План изменений подготовят к ноябрю 2021-го, а в марте 2022 года их рассмотрят в парламенте. В обосновании к документу указано, что такие изменения необходимы для «усиления авторитета важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения». Чиновники считают, что принятие закона «будет способствовать усилению роли граждан в реализации ими конституционного права на участие в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей».

Кроме того, в обосновании указано, что «представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания», прописать конкретные вопросы, которые могут рассматривать делегаты, юридическую силу их решений и периодичность проведения собрания.

Напомним, на данный момент идет подготовка к шестому ВНС, который проходит в Беларуси с 1996 года раз в пять лет. Участие в нем принимают обычно около 2,5 тысяч отобранных делегатов, которые могут лишь вносить предложения по развитию политики, экономики и других сфер на ближайшую пятилетку. Однако в начале декабря прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом, а полномочия делегатов следует расширить: им должны быть подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

Чиновники пишут, что «представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания», прописать конкретные вопросы, которые могут рассматривать делегаты, юридическую силу их решений и периодичность проведения собрания. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новшества в борьбе с коррупцией: подарок чиновнику не должен быть дороже 145 рублей

Новшества также хотят предложить в Закон «О борьбе с коррупцией» к маю, а в сентябре представить проект на рассмотрение парламенту. Напомним, изменить законодательство о борьбе с коррупцией Генпрокуратура хотела еще в 2019 году. Тогда все упиралось в дилемму о том, может ли чиновник принимать подарки и сувениры, и чем они вообще отличаются. К 2021 году вопрос, похоже, решили: в обосновании к документу чиновники предлагают исключить понятие «сувенир», вместо него разрешат подарок стоимостью до 5 базовых величин (145 рублей) должностному лицу за исполнение служебных (трудовых) обязанностей. Для этого также придется изменить статью 546 ГК, запрещающей дарение.

Также предлагается ужесточить ограничения работы близких родственников на госпредприятиях. Напомним, сейчас супруги и близкие родственники не могут находиться в прямом подчинении друг к другу в государственных организациях (в уставном фонде которых 100% акций принадлежит государству), если один из них или оба работают кассиром, руководителем, главбухом или их замами. Но жена главный-бухгалтер и ее муж-слесарь могут работать вместе. К осени 2021-го правила, видимо, изменятся: запрет распространится также на предприятия, 50% и более акций которого принадлежат государству.

Устранение препятствий в «эффективной реализации гражданами права на обращение»

Очередной документ, который собираются менять к июню и передавать в Совмин к ноябрю 2021 года, – это Закон об обращениях граждан 2011 года. На изменение закона чиновников сподвигло нарушение «нормального функционирования организаций» из-за массовых электронных обращений. Петиция – популярный механизм для выражения своего мнения во многих странах мира. Например, петиция об аресте полицейских, задержавших Джорджа Флойда в США, собрала 21 млн подписей.

В Беларуси работают два популярных сайта для подписания петиций: change.org и petitions.by. На петиции международной платформы change.org чиновники имеют право не отвечать (для принятия обращения нужен адрес, а не только ФИО), а вот на электронные петиции petitions.by часто реагируют. Например, благодаря таким обращениям ввели уголовную ответственность за жестокое отношение к животным.

- Такие ресурсы не ставят своей целью идентифицировать лицо, которое подписывает петицию, что может привести к злоупотреблениям, например «накрутке» подписей в целях создания видимости важности той или иной проблемы. Ряд иных проблем, таких как отсутствие фильтрации неуместных сообщений, необеспечение защиты персональных данных, отсутствие правового регулирования порядка рассмотрения органами власти петиций, получивших значительную поддержку, препятствует эффективной реализации гражданами права на обращение, — указано в обосновании.

Также изменится порядок работы госорганов с письменными обращениями граждан, но каким образом – не уточняется. Напомним, после того, как Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты, граждане стояли в километровых очередях для того, чтобы подать жалобу в ЦИК. Но обратиться с жалобой лично смогли далеко не все: председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала длинные очереди провокацией.

В контактных зоопарках вместо енотов можно будет потрогать только грызунов

В планах также изменить два закона: о животном мире и генно-инженерной деятельности. Так, в новой редакции предполагается запретить в передвижных и контактных зоопарках зрелищные мероприятия с участием любых диких животных, кроме мышеообразных (хомяки, мыши, тушканчики, сони и др.). Напомним, запретить использование диких животных в контактных зоопарках не первый год требовали зоозащитники.

Также запретят разводить и содержать дома целый список диких животных. Например, больших диких кошек, бобров, сколопендр, крокодилов, ядовитых змей и любых других длиннее 5 метров. Также из обоснования можно узнать удивительные вещи: например, в Беларуси есть трансгенные козы. Пока их нельзя использовать в хозяйственных целях из-за того, что законом допускается регистрация только пород генно-инженерных животных, а эти козы не являются породой. Но после вступления изменений в силу предполагается использовать их в хозяйстве.

Насилие над бывшим супругом = насилие в семье

На очереди - закон по вопросам профилактики правонарушений. В 2021 году в круг лиц, насилие в отношении которых будет рассматриваться как насилие в семье, добавят совместно проживающих бывших супругов. А профилактику правонарушений дополнят новыми мерами: коррекционной программой и информированным согласием.

Разрешение стрелять в нарушителя границы особо важного объекта

Кроме того, два изменения коснуться Закона о внутренних войсках МВД Беларуси. Первое - военнослужащим внутренних войск позволят применять оружие против человека, преодолевающего запретную зону особо важного государственного объекта или пытающегося скрыться после такой попытки. Второе – охрана атомной станции может выполняться за деньги самой станции.

Очередная попытка воскресить ипотеку?

В проекте планируется изменить Закон об ипотеке, который приняли в 2008 году и который до сих пор не заработал. Например, в законе хотят ввести последствия несоблюдения ограничений пользования ипотечного имущества третьими лицами.