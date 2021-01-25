Пять лет без прав за пьяную езду, два года - за блокировку дороги на митинге: какие новшества в КоАП для автомобилистов с 1 марта 2021 года

1 марта 2021 года наказание за некоторые виды нарушений ужесточат.

«Комсомолка» полистала новый Кодекс и узнала, каких изменений с 1 марта 2021 года стоит ждать водителям.

ПОСЛАБЛЕНИЯ

Принципиальное изменение: все административные правонарушения теперь разделены на три категории. Будут значительные и грубые административные правонарушения. А еще - административные проступки, это новый для Беларуси термин. Некоторые нарушения ПДД будут считаться именно административными проступками. Если такое нарушение происходит первый раз в течение года, то за него штрафовать не будут.

Правда, список таких нарушений совсем небольшой:

- отсутствие техосмотра – очень популярное у белорусских водителей нарушение;

- непристегнутый ремень;

- разговор по телефону за рулем;

- нечитаемый номер;

- буксировка другой машины с нарушением

УЖЕСТОЧЕНИЯ

Скорость

Напомним, сейчас есть три градации превышения: от 10 до 20 км/ч, от 20 до 30 и свыше 30. Теперь появилась новая градация – превышение свыше 40 км/ч. За нее положен штраф от 8 до 12 базовых величин (232-348 рублей). Сейчас, напомним, лютых «летунов» штрафуют по тарифу «свыше 30 км/ч» на сумму от 87 до 290 рублей (от 3 до 10 БВ).

«Письма счастья»: теперь не только за скорость

Еще одно принципиальное изменение касается штрафов с камер. Раньше «письма счастья» в основном приходили только за скорость, реже – за неправильную парковку. Теперь в законе прописали возможность отправки «писем счастья» и по другим поводам – теперь это дело техники. Штрафовать таким способом теперь смогут, например, за отсутствие техосмотра и страховки – достаточно подключить камеры к соответствующим базам данных. Кстати, к этому все шло уже достаточно давно – не хватало лишь изменений в законодательстве.

Также появится возможность присылать «письма счастья» за проезд на красный, выезд на встречку и на полосу для общественного транспорта. Тут тоже техническая работа ведется уже давно – периодически различные производители оборудования устраивали так называемые «пилотные зоны», демонстрирующие работу своего оборудования. Такие камеры появлялись на перекрестке Платонова-Козлова, на Партизанском проспекте возле гипермаркета «Простор» и на проспекте Независимости у цирка.

И еще о камерах скорости: теперь узаконили так называемые «камеры средней скорости». Это когда две камеры, разнесенные на определенное расстояние (например, на один квартал) вычисляют среднюю скорость машины. Тут «сбросить перед камерой» не получится – придется тащиться весь квартал (или даже пару километров, если такая система установлена на трассе). В Минске первая камера средней скорости уже появилась на Ольшевского в районе перекрестка с Сердича – там ограничение в 40 км/ч. Две камеры разнесены на 300 метров, пока они работают в тестовом режиме. И они неплохо «ловят»: по данным ГАИ в ноябре тут зафиксировали 18 тысяч превышений (нарушил каждый десятый проехавший водитель), в декабре – 13,5 тысяч (нарушил каждый 15-ый) – видимо, сработала народная молва, и водители стали проезжать этот отрезок медленнее. Но были и рекордсмены: днем 21 ноября (это была суббота) водитель BMW показал результат в 93 км/ч. Рекорд буднего дня был в обед понедельника, 23 ноября: водитель Toyota проскочил этот отрезок со скоростью 85 км/ч.

Нарушения на «протестах»

Отдельные ужесточения для водителей сделаны, словно из-за возникших в 2020 году протестов. Например, верхний порог штрафа за «умышленное блокирование транспортных коммуникаций» подняли с 10 до 50 базовых величин (с 290 до 1450 рублей). Появился отдельный подпункт за блокировки дорог «в месте проведения массового мероприятия» - сюда относят собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирование, спортивно-массовые, культурно-зрелищные мероприятия. С 1 марта к штрафу за блокировку дороги в таких местах можно схлопотать еще и лишение прав до двух лет. Лишиться прав на год можно будет и за подачу звукового сигнала в таких местах (напомним, по ПДД гудеть в городе можно только для предотвращения ДТП).

Пьяная езда

Усилилось наказание за пьяную езду – это когда в организме больше 0,3 промилле. Как происходит сейчас: дают штраф от 50 до 100 базовых и лишают прав на три года. Точно такое же наказание - за отказ от освидетельствования или передачу права управления нетрезвому. С 1 марта появится градация опьянения: от 0,3 до 0,8 промилле, и свыше 0,8 промилле. В первом случае будут штрафовать на 100 базовых (2900 рублей) и лишать прав на три года. Во втором – будут штрафовать на 200 базовых (5800 рублей) и лишать прав на пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси нанесли удар по авто «перекупам»: решили отменить счет-справку. Счет-справка долгие годы позволяла осуществлять сделки купли-продажи автомобилей без соответствующего договора

Превышение ядовитого метанола - до 760 раз: Вот как выглядит полный список запрещенных в Беларуси стеклоомывающих жидкостей в 2021 году

Какие автомобили покупали белорусы в 2020 году: полюбили Geely Coolray, зато разлюбили Lada XRAY и Renault Sandero Stepway. «Комсомолка» изучила любимые автомобили белорусов в ушедшем году. Лидер продаж стоит от 24 650 рублей

Камеры будут ловить не только на скорость, но и на проезд на красный, выезд на встречку и на полосу для движения общественного транспорта? Правда, законодательная база пока не готова, и когда новая система заработает - неясно