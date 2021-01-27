Двушка по цене однушки: за сколько можно будет снять квартиру в Минске в 2021 году

Стоимость аренды квартир из-за коронакризиса и политической ситуации в стране снизилась в среднем на 5-10%, и это не предел. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Весной на одного арендатора приходилось до 10 квартир, а спрос на загородные дома вырос в 4 раза»

Прошлый год называют одним их самых сложных на рынке недвижимости. Из-за пандемии больше всего пострадало краткосрочное арендное жилье. Многим арендодателям из-за отсутствия туристов пришлось перейти от краткосрочной к долгосрочной аренде. Но и там не все гладко: кто-то потерял арендатора еще в середине марта и занимался поисками в течение 1-2 месяцев, кто-то уступил в цене, но сохранил большую часть дохода от сдачи квартиры.

- Из-за пандемии кардинально изменился спрос в секторе жилья. Весной всегда был рост на аренду квартир. С марта по май мы наблюдали, что количество желающих снять квартиру уменьшилось примерно на 40%, а желающих ее сдать, наоборот, увеличилось на столько же. На одного арендатора в среднем приходилось до 10 вариантов квартир. Таких показателей не было никогда, - делится начальник отдела жилья «Твоя столица. Агентство недвижимости» Надежда Вашинко.

На сайте объявлений «Куфар» в разделе недвижимости в прошлом году увеличилось количество объявлений долгосрочной аренды.

- Рынок краткосрочной аренды упал на 40% в апреле из-за пандемии, в итоге и часть рынка продажи недвижимости перешла в аренду. Продавцы понимали, что не продадут по желаемой цене, но не были готовы ее снизить, поэтому решали сдавать жилье, - говорит руководитель «Куфар.Недвижимость» Сергей Свяжин.

Зато в 2020 году белорусы заинтересовались арендой загородных домов, чтобы переждать Covid-19 на природе. На Куфаре спрос на аренду этой категории обычно начинает расти с середины весны до середины июня, но в 2020 он превысил прошлогодние показатели в 4 раза, говорят специалисты. Так продолжалось до середины июля, после чего спрос превышал в полтора раза соответствующие месяцы предыдущего года. Сейчас люди смирились с пандемией - и спрос на загородные дома вернулся к обычным показателям.

- Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и закрытие границ, цены на загородную недвижимость в 2020 году все же смогли удержаться на уровне 2019 года, а не упасть, как в сегменте элитных квартир, - комментирует Надежда Вашинко. - Благодаря тому, что арендаторы переориентировали свое внимание на аренду дома, а не квартиры, спрос на загород возрос на 30% по сравнению с 2019 годом.

Что касается цен на загородные дома, то дом до 20 км от МКАД со всеми удобствами, набором необходимой мебели и бытовой техники вполне можно снять по цене до 500 долларов в месяц. А за $500-1000 в месяц можно найти дом площадью от 100 м² с современным ремонтом и гаражом.

Спрос на дорогие квартиры упал из-за отсутствия туристов

В середине лета спрос на квартиры начал восстанавливаться из-за студентов. Цены на аренду элитных квартир в январе-июне снизились от 4 до 14%, а в июле выросли на 10%. Но показатели все равно были ниже, чем летом 2019-го – начавшийся экономический кризис и пандемия ведь никуда не делись.

- Как правило, в конце летнего сезона повышается спрос не только от студентов, но и от элитных арендаторов: приезжают новые сотрудники IT-компаний и представители международных компаний, сотрудники посольств, бизнесмены. Но после политических событий 2020-года стало понятно, что перспективы у рынка элитной недвижимости полны неопределенности. Стоимость однокомнатных квартир в сегменте элитного жилья начинается от 450 долларов в месяц. Не трудно подсчитать потери арендодателей за каждый месяц простоя, - говорят в «Твоей Столице».

К концу года спрос на элитные квартиры из-за уменьшения потока иностранных туристов так и не восстановился. Сегодня он составляет всего 10% спроса, остальные 90% - бюджетное жилье.

Прошлый год называют одним их самых сложных на рынке недвижимости. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В августе цены на стандартные однушки выросли

Собственники жилья среднего сегмента, где стоимость однокомнатной начинается от 300 долларов, шли на серьезные уступки. Как правило, скидки достигли 10%. Если в феврале однокомнатная квартира в этом сегменте стоила 350 долларов, то в марте ее цена упала до 310-320 долларов. В августе, когда в Минск приехал поток студентов, стоимость аренды в данном сегменте не изменилась, так как арендаторы в большинстве не студенты.

- При этом мы видели абсолютное повторение сезонных трендов 2019 года в 2020 году: активный спрос на аренду из-за притока студентов. Однако, традиционный августовский пик незначительно сместился с середины августа на конец июля. Не имея возможности выехать куда-то из-за пандемии, люди озаботились вопросами жилья, - говорит Сергей Свяжин.

Сегмент бюджетного жилья также пострадал.

- Многие студенты после разрешения удаленного обучения уехали в свои населенные пункты, кто-то лишился работы, молодые пары из-за снижения дохода, также вынуждены были переехать к родителям. Те, у кого доходы уменьшились, но покидать столицу не захотели, пришлось найти себе соседа по квартире, чтобы сократить расходы на аренду, а кого-то и вовсе отправили в отпуск за свой счет, - отметила Надежда Вашинко.

Потери тех, кто снизил стоимость своим арендаторам, находятся на уровне 10%. Например, за апрель-сентябрь из-за пандемии и роста курса валют на однокомнатной квартире собственник недополучил 180 долларов – цифра не критичная. Но некоторые собственники не захотели снижать аренду и в итоге их квартира простаивала с апреля по июнь. Если взять наиболее востребованный вид квартир – однокомнатная со стандартным набором недорогой мебели и обычным ремонтом, то 2 месяца простоя – это 500 долларов плюс стоимость коммунальных. В результате многие собственники, оценив свои потери, прислушались к рынку и снизили стоимость. В августе цены на такие квартиры выросли примерно на 10%, благодаря сезонной активности от студентов, но найти арендатора все равно удалось не всем.

Прогнозы на 2021 год: двушка по цене однушки – до 300 долларов

Специалисты «Твоей Столицы» говорят, что прогнозировать развитие событий сложно, все меняется стремительно. Пока ясно одно: многим арендаторам придется снижать стоимость жилья.

- Всем очевидно, что рост курса доллара, политическая и экономическая ситуации приведут к существенным изменениям на рынке аренды - произойдет очередное снижение спроса и цен. Тем не менее, прогнозировать дальнейшее развитие событий, рост или снижение цен трудно. Но одно можно сказать точно: подобной сложной ситуации еще не было, поэтому арендодателям нужно оперативно идти на компромиссы со своими арендаторами.

Менеджер Куфара также отмечает, что цены на аренду жилья могут снизится из-за повышения конкуренции среди агентств.

- Возможно, агентства недвижимости, которые занимались продажей жилья, обратят свой взор на аренду, что приведет к росту конкуренции среди агентств в этом сегменте. Выиграют от этого и арендаторы, и арендодатели. Ведь чем выше конкуренция, тем ниже цена. Уже сегодня мы наблюдаем снижение стоимости в среднем на 5-10%. Опять же, это цена предложения, а реальности сделки могут пройти еще на более низком уровне - подытожил Сергей Свяжин.

Если стоимость аренды немного и повысится, то это может быть только в конце летнего сезона, когда на рынок войдут студенты, считают специалисты. В ближайшие полгода цены на аренду квартир со стандартными потребительскими качествами (необходимой мебелью и бытовой техникой в пешей доступности от метро) будут в таком диапазоне: однокомнатные - 240-270 долларов, двухкомнатные - 260-300 долларов, трехкомнатные - 340-400 долларов.