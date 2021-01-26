Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 января 2020 года: названы три признака того, что человек переболел

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 января 2020 года: рекордно низкое число новых случаев с 9 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным, в Беларуси заболели 238 635 человека. Прирост за сутки - 1024 человека. Количество выздоровевших за сутки выше количества заболевших - 1 658 человек. С подтвержденным коронавирусом за последние сутки в Беларуси умерли девять человек, а за все время распространения COVID-19 - 1 658.

Минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 375 265 за все время, в том числе 9 694 за последние сутки.

Названы три признака того, что человек переболел коронавирусом

Узнать, переболел ли человек COVID-19, можно по трем основным признакам. К такому выводу пришли эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США:

- Одышка (затрудненное дыхание) – это явный признак перенесенной коронавирусной инфекции. Переболевшие могут страдать от фиброза – это рубцевание тканей легких, которое является следствием проблем с дыханием.

- Боль в мышцах (миалгия) также указывает на перенесенный COVID-19 в сочетании с другими признаками.

- Боль в суставах (артралгия) – третий симптом, который часто возникает у переболевших коронавирусом. Исследование на эту тему также опубликовано в научном издании Lancet. Там отмечается, что артралгия выявляется обычно у 14,9% переболевших COVID-19 пациентов.

В Нидерландах полиция разогнала протестующих против комендантского часа, локдауна и других, связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер

Стражи правопорядка применили против несогласных граждан водометы и слезоточивый газ, дубинки. Акции протестов были зафиксированы в нескольких городах, но в Амстердаме и Эйденховене правоохранителям пришлось использовать спецсредства. Также официально заявляется, что не менее 190 человек были задержаны.

Напомним, что с декабря 2020-го года в Нидерландах действуют жесткие карантинные меры для борьбы с «ковидом». Закрыты многие ТЦ и магазины, спортивные, культурные и развлекательные учреждения. А с субботы, 23 января, в стране еще ввели комендантский час с 21.00 вечера до 04.30 утра.

В США придумали невакцину от COVID-19 – первый профилактический препарат прошел испытания

В США подвели предварительные итоги третьей фазы клинических испытаний первого профилактического препарата против коронавируса. Это не вакцина, а именно профилактический препарат. От вакцины он отличается тем, что не учит организм вырабатывать антитела от коронавируса, а просто насыщает его антителами. Практически сразу же после приема препарата введенные в организм антитела начинают свою работу.

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