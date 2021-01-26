Врач-инфекционист рассказал, кто рискует заболеть коронавирусом повторно и что происходит с антителами и иммунитетом

Никита Соловей - главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям. Фото bel.24health.by

Вторая волна коронавируса преподносит сюрпризы. Вопреки прогнозам, люди болеют тяжело, заражаются повторно, умирают пожилые и молодые. Вирус так окреп или мутировал? Куда исчезают антитела? Почему сильный иммунитет не спасает? Вопросов накопилось много. И разобраться помог нам Никита Соловей, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям.

- Сегодня все еще остается неясным, с чем именно связано более тяжелое течение второй волны коронавирусной инфекции, - говорит Никита Соловей. - Заболевание новое, и, несмотря на огромные усилия мирового сообщества, мы по-прежнему не все еще о нем знаем. Одни мутации могут усиливать опасность вируса для человека, а другие - ослаблять. Вирус продолжит видоизменяться, однако, маловероятно, что он окажется неуязвимым для иммунной системы человека. Да, мы видим тяжелые случаи COVID-19 и среди лиц молодого возраста, однако у большинства из них есть предрасполагающие факторы к тяжелому и осложненному течению болезни: избыточный вес, иммунодефицитные состояния, хронические заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, сахарный диабет и т.д.

«Случаи повторного заражения в основном они регистрируются через 2-4 месяца»

- Повторное заражение коронавирусом уже не редкость. Есть какой-то минимальный период, через который человек может заразиться? Например, женщина месяц назад переболела коронавирусом, выздоровела, а затем провела со своим отцом, у которого был ковид, в приемном покое больницы три часа. Теперь она считает, что должна уйти снова на изоляцию, потому что может быть носителем вируса. Такое возможно?

- Случаи повторного заражения COVID-19 сегодня встречаются, хотя и не так часто. В основном они регистрируются через 2-4 месяца от первого эпизода инфекции в стертой или клинически не тяжелой форме. Именно в этой группе пациентов есть вероятность развития недостаточно сильного иммунного ответа. При лабораторном обследовании у них нередко выявляется отсутствие антител к возбудителю.

Если женщина переболела всего месяц назад и просто просидела с отцом в приемном отделении несколько часов в маске, вероятность ее повторного заболевания расценивается как достаточно низкая. Точно просчитать риски ситуации будет возможно, когда мы больше узнаем об особенностях формирования иммунитета к коронавирусной инфекции.

- Почему многие люди во второй раз болезнь переносят гораздо хуже, чем в первый?

- Это не факт. В своей практике мы чаще видели пациентов, которые при повторном заражении болели легче или так же, как и в первый раз.

«У части переболевших антитела класса IgG могут так и не появиться»

- Без симптомов в основном болеют дети, подростки и лица молодого возраста. Чем старше человек, чем больше у него хронических заболеваний и выше вероятность более симптомного и более тяжелого течения инфекции, - рассказал Никита Владимирович. - Хороший иммунитет может сыграть злую шутку с человеком в случае коронавирусной инфекции. Так, мы до сих пор не наблюдаем тяжелых случаев COVID-19 среди ВИЧ-позитивных пациентов с явной иммуносупрессией. У них не развивается гипервоспалительный иммунный ответ, который приводит к тяжелым осложнениям коронавирусной инфекции у многих здоровых людей.

- Обязательно ли у переболевшего человека вырабатываются антитела IgG? Если их нет - значит, иммунитет не выработался и есть риск заболеть повторно?

- Нет, не обязательно. У части переболевших антитела класса IgG могут так и не появиться. Почему - пока окончательно не ясно. Но оценивать иммунитет только по данным антителам неправильно. Есть еще секреторные антитела, которые могут определяться в секрете слизистых дыхательных путей и тоже обладать защитными свойствами, вирус-нейтрализующие антитела в крови, а также Т-клеточный иммунный ответ. Поэтому говорить о том, что если нет IgG, то пациент обязательно в группе риска повторного заболевания, не совсем верно.

- Это правда, что иммунитет после перенесенного коронавируса сохраняется не дольше трёх месяцев? Если так, то какой прок в вакцине?

- Мы до сих пор не знаем, на какой максимально срок сохраняется полноценный иммунитет к SARS-CoV-2. Часть исследований показывают, что титр антител у некоторых пациентов снижается через 3-4 месяца, однако при этом они могут продолжать защищать от повторного инфицирования. Вакцина создана таким образом, чтобы обеспечивать более длительный и выраженный иммунитет к коронавирусу. Поэтому, конечно, польза от нее есть. Иначе бы исследователи и разработчики не тратили колоссальные средства и ресурсы на ее создание.

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