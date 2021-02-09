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Общество9 февраля 2021 1:03

Кому нет смысла делать ПЦР, можно ли переболеть вообще без последствий и что принимать выздоровевшим: объясняет врач-инфекционист

А также рассказывает, можно ли заразиться COVID-19 в бане или бассейне, стоит ли самому искать вирус, чтобы "отстреляться" побыстрее и чем каждый из нас может помочь врачам
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Многие уже перенесли коронавирусную инфекцию на ногах, но не знают об этом.

Многие уже перенесли коронавирусную инфекцию на ногах, но не знают об этом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус многие уже воспринимают как неизбежность и мечтают если не привиться, то переболеть им в легкой форме. Некоторые молодые здоровые люди чуть не специально заражаются - мол, все равно болеть. Как к этому относятся врачи? Можно ли пережить ковид без тяжелых последствий или свести их к минимуму? На актуальные вопросы ответил «Комсомолке» Никита Соловей, до недавнего времени главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям.

- Никита Владимирович, как вы относитесь к «добровольцам», которые готовы сознательно заразиться ради того, чтоб появились антитела?

- Негативно. Чем больше времени проходит от появления COVID-19 в популяции, тем лучше становятся наши возможности своевременной диагностики ее осложнений и лечения. Ведь можно заболеть и в тяжелой форме или получить редкие угрожающие осложнения, которые оставят последствия на всю жизнь.

- Можно ли переболеть вообще без последствий или быстро полностью восстановиться?

- Конечно, можно. Примерно 60-80% инфицированных лиц так и болеет. Многие уже перенесли коронавирусную инфекцию на ногах, но не знают об этом.

- Коронавирус отрицательно воздействует на нервную систему. Эти последствия необратимы?

- Коронавирус может влиять на ряд систем в организме человека, в том числе и на нервную. К счастью, большинство негативных влияний при правильном лечении со временем полностью обратимы.

«Если пациент болеет 10-14 дней и более, то ему нет смысла делать ПЦР»

- Потеря обоняния без насморка – это 100% признак коронавируса?

- Нет, конечно. Данный симптом может встречаться и при других респираторных вирусных инфекциях вследствие выраженного отека слизистой пазух носа тоже без насморка. Однако у пациентов с коронавирусом потеря обоняния наблюдается достаточно часто и связана с тропизмом (свойством действовать на определенные клетки – Ред.) вируса к нервным путям и участкам головного мозга, отвечающим за восприятие запахов.

- В какой период тесты на антитела и ПЦР максимально точны? Стоит ли бить тревогу, если тест оказался слабоположительным?

- ПЦР обладает максимальной чувствительностью в течение 3-4 дней до появления симптомов и в первые 5-7 дней после. Антител в крови в этом периоде, как правило, еще нет. Если пациент уже болеет 10-14 дней и более, то ему нет смысла делать ПЦР, но надо определить антитела - у большинства после 14 дня они появятся.

Слабоположительный тест может быть неспецифичным (ложноположительным), а может указывать на то, что инфекция только развивается. Оптимальную тактику обследования в этом случае определяет врач, ориентируясь на жалобы и объективные проявления заболевания у пациента.

- Какие препараты нужно пить после того, как переболел? Надо ли пройти какие-то обследования спустя время?

- Все очень индивидуально, поэтому насчет препаратов лучше посоветоваться со специалистом. Дополнительные обследования (диспансерное наблюдение) рекомендуются пациентам, которые перенесли среднетяжелые и тяжелые формы заболевания, находились в стационаре и на момент выписки имеют какие-либо последствия, сказывающиеся на их качестве жизни. Перечень обследований и временные рамки, в которые они проводятся, регламентированы действующими нормативными документами Минздрава.

- Надо ли только что переболевшему человеку носить маску?

- Маску надо продолжать использовать не только сразу после болезни, но и в дальнейшем, учитывая небольшую, но все же вероятность повторных заражений. Кроме того, чем больше вокруг людей в маске, тем больше это дисциплинирует и мотивирует окружающих. А это уже непосредственно влияет на снижение распространения инфекции в популяции.

- Можно ли заразиться коронавирусом в бане и бассейне? Есть надежда, что он погибает от высокой температуры (значит, парилка безопасна) и хлора (вода в бассейне им обеззараживается).

- Да, действительно, коронавирус нестоек к высоким температурам и хлорсодержащим веществам. Однако в основном заражение людей происходит не опосредованно через поверхности и предметы окружающей среды, а при тесном контакте с инфицированным или заболевшим человеком. И в этом случае даже в бане и в бассейне все равно можно инфицироваться.

Если хотите помочь медикам, не требуйте от них невозможного

- Чем в нынешней ситуации мы можем поддержать медиков и помочь им?

- Многие медики работают с коронавирусной инфекцией уже более 10 месяцев. Работают по много часов непрерывно в «красных» зонах, в средствах индивидуальной защиты, с ограниченным доступом к воде и пище, что само по себе очень тяжело физически. Кроме того, учитывая большое количество болеющих пациентов, часть из которых, несмотря на колоссальные усилия, становятся тяжелыми и погибают, работа сопровождается и выраженным психологическим напряжением, эмоциональным истощением и выгоранием. Поэтому крайне важно поддерживать их в первую очередь психологически: с пониманием относиться иногда к большим очередям в учреждениях здравоохранения, ограниченному времени контакта с медработниками, не конфликтовать, не требовать от них невозможного.

Никита Соловей, как и многие белорусские медики, работает с коронавирусными больными почти год. Фото bel.24health.by

Ежедневно консультируя пациентов многих учреждений здравоохранения и своей клиники, я общаюсь с десятками коллег и вижу, как им нелегко. При этом они продолжают работать и делать все возможное на благо своих пациентов. Поэтому поддержка медиков со стороны больных и их родственников будет в итоге благоприятно сказываться и на их работе, способствуя выздоровлению пациентов.

Я не могу не вспомнить волонтеров, которые очень сильно помогли медикам Беларуси в первую волну заболевания, обеспечивая их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием, водой и рядом других полезных вещей. Все медицинские работники искренне им благодарны.

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