Бабарико, Колесникова, Тихановский, Борисевич, Слуцкая: кто в списке для амнистии из более чем 200 фамилий, который предложил Юрий Воскресенский

Юрий Воскресенский выступает за амнистию для заключенных, чье задержание было связано с выборами и протестами Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Инициатива «Круглый стол демократических сил» во главе с Юрием Воскресенским предложила провести амнистию для людей, в отношении которых возбуждены уголовные дела по протестным статьям. В КСДС составили список таких заключенных, и собираются предложить делегатам Всебелорусского народного собрания поддержать амнистию. В этом списке в том числе – Мария Колесникова, Максим Знак, Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Сергей Тихановский, журналисты Катерина Борисевич, Дарья Чульцова, Катерина Андреева, члены «Пресс-клуба» и другие заключенные – всего 213 человек. Есть в нем и Юрий Воскресенский – дело в отношении него не прекращено, он под подпиской о невыезде.

Воскресенский давно заявлял, что его инициатива в первую очередь будет просить о том, чтобы Всебелорусское народное собрание обратилось по вопросу политической амнистии в парламент и к Александру Лукашенко. Изначально он говорил о 5 фамилиях: Павел Северинец, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Эдуард Бабарико и Виктор Бабарико, но добавлял: если идею поддержат, в список войдут и другие люди.

«Список составляли около двух месяцев»

- Список формировала правозащитная комиссия КСДС во главе с бывшим осужденным банкиром Владиславом Коцаренко, который отбыл 7 лет по приговору суда. Составляли его около 2 месяцев, и вот на днях его презентовали. То есть это результат коллективной работы. Ни с кем из госструктур мы его не утверждали. Если вдруг нас пригласят на Всебелорусское народное собрание, мы обратимся к делегатам с предложением поддержать политическую амнистию и, в частности, произвести ее в отношении вот этих людей в случае их деятельного раскаяния.

- Вы надеетесь, что к вам прислушаются и этих людей освободят?

- Процесс освобождения и принятия закона об амнистии занимает определенное время. Сначала его рассматривает Палата представителей, Совет республики, подписывает президент. Но если бы к нашей инициативе прислушались – это было бы сильнейшим ходом властей.

- Список окончательный или еще будет дополняться?

- Он будет дорабатываться. Возможно, там оказались люди, которые не заслуживают этого, а возможно, там нет людей, которые, наоборот, заслуживают амнистии.

- Как вы определяете – заслуживают или нет?

- Это коллективная работа правозащитной комиссии. Как я предполагаю, если люди призывают к радикальным и деструктивным действиям, наверное, из этого списка они будут удаляться. И наоборот, мы видим, что появляются новые заключенные, в том числе журналисты. Нам кажется, что надо перевернуть эту страницу, связанную с электоральной кампанией 2020 года и вернуть людей в семьи. Тех, кто этого захочет.

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