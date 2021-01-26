Кто такой Кирилл Казаков, который сменил на посту руководителя СТВ министра информации Игоря Луцкого

Кирилл Казаков работает на телевидении уже более 20 лет. Кадр передачи "Клуб редакторов"

Новому руководителю телеканала СТВ 41 год, он родом из Могилева. Окончил истфак Могилевского госуниверситета имени Аркадия Кулешова, затем Институт госслужбы Академии управления при Президенте Беларуси по специальности «Международные отношения». Еще будучи студентом начал работать репортером телерадиокомпании «Могилев», а с 2001 года был уже спецкорреспондентом Белтелерадиокомпании по Могилевской области.

Зрителям Кирилл Казаков наверняка хорошо известен по программе «Зона Х», куда он пришел в 2002 году. В 2003-м он уже возглавил отдел криминальных новостей Агентства теленовостей (АТН) и стал руководителем «Зоны Х». Именно под руководством Кирилла Казакова у программы был звездный час и самые лучшие рейтинги на белорусском телевидении. Говорили, это отразилось и на зарплате сотрудников передачи – они были одними из самых высокооплачиваемых на Белорусском телевидении. В то же время Казаков и сам снимал специальные репортажи, журналистские расследования и документальные фильмы.

Через 10 лет Казаков стал главным директором АТН (подразделения в структуре Белтелерадиокомпании), журналисты которого создавали новости для телеканалов «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3» и «Беларусь-24». В 2015 году Кирилл стал генеральным продюсером Белтелерадиокомпании. Лауреат премии «Телевершина-2005» в номинации «Лучший репортер». А также в 2013 году получил Гран-при «Телевершины» в составе команды, которая работала над циклом фильмов Белтелерадиокомпании «Судьба гигантов».

Затем Казаков перешел на телеканал Столичное телевидение - СТВ, стал там заместителем генерального директора. А до нового назначения был исполняющим обязанности гендиректора СТВ. Сменил на этой должности Игоря Луцкого, который стал в 2020 году министром информации. Ратует за авторский стиль подачи на телевидении, когда ведущих зрители знают по именам. Как говорил Кирилл в одном из интервью, хочет в этом году создать на СТВ ток-шоу на злобу дня.

Назначая Кирилла Казакова, Александр Лукашенко сказал: «Так случилось, что я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов… Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась».