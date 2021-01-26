За первую волну коронавируса в Беларуси выросла смертность от случайных отравлений алкоголем

Скорая психологическая помощь иногда не требует приезда врача - достаточно позвонить по нужным телефонам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси начат проект по изучению распространенности тревожных и депрессивных расстройств в 2020-21 годах, то есть в разгар эпидемии коронавируса. Об этом рассказала доцент Оксана Шилова, заведующая лабораторией клинико-эпидемиологических исследований РНПЦ психического здоровья во время видеоконференции по психическому здоровью, которая прошла в декабре на базе РНПЦ. Но уже по итогам первой волны коронавируса в Беларуси (пять первых месяцев 2020 года) были сделаны определенные выводы, о которых и рассказала специалист.

В сравнении с аналогичным периодом 2019-го смертность от случайных отравлений алкоголем увеличилась на 17%. Но по областям различия существенные. Так, в Минске таких случайных отравлений стало больше на 59,6%, в Гомельской области – на 47,6%, а вот в Витебской области наоборот их стало хоть не намного (на 4,6%), но меньше.

Смертность от суицидов среди трудоспособного населения снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но это в целом по стране. А по регионам так: в Брестской области суицидов стало меньше на 4,5%, в Гродненской области – на 18,2%, в Минске – на 35,3%. Выросла смертность в результате самоубийств в Гомельской (на 22,2%) и Витебской (на 8,1%) областях.

В исследовании ALSPAC-G1, проведенном в Великобритании, были доказательства, что во время пандемии COVID-19 тревожность и ухудшение самочувствия увеличивались почти вдвое. Особенно среди молодежи.

В презентации, представленной Оксаной Шиловой, COVID-19 характеризуется как универсальный стрессовый фактор, сопоставимый с чернобыльским (неощутимая, но реальная угроза жизни). Среди угроз психических расстройств, связанных с пандемией - опасение за свое здоровье и страх стать переносчиком для близких, отношение к способам профилактики как к ритуалам, мифологизация, теории заговора и др.

Пандемия COVID-19 как причина и следствие - один из вызовов современному обществу. Татьяна Короткевич, заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ психического здоровья, перечислила его вместе с другими вызовами: старение населения, увеличение воздействия стрессовых факторов, урбанизация, переоценка значения профессиональных достижений в качестве критерия успешности, социально-экономическая и политическая нестабильность и др.

Среди трех основных трендов, о которых рассказала специалист, внушает оптимизм только снижение желания людей покончить с собой. Два других - рост первичной и общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами и увеличение показателя первичной инвалидности и общего контингента инвалидов по психическим расстройствам и расстройствам поведения.

БУДЬ В КУРСЕ!

Телефоны для оказания экстренной психологической помощи работают круглосуточно

В Минске: 8-017-352-44-44, 8-017-290-43-70 (для взрослых), 8-017-263-03-03 (для детей и подростков).

Минская область: 8-017-270-24-01, 8-029-899-04-01.

В Бресте: 8-0162-25-57-27.

В Витебске: 8-0212-61-60-60.

В Гомеле: 8-0232-31-51-61.

В Гродно: 8-0152-39-83-31, 8-0152-39-83-28.

В Могилеве: 8-0222-71-11-61.

Помощь в решении психологических проблем по телефону оказывается анонимно и бесплатно.

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