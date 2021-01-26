Айтишники за год стали получать на 1800 больше, а у парикмахеров - минус 8 рублей: узнали, какая средняя зарплата у белорусов

Средняя зарплата в Беларуси по итогам декабря 2020 года - 1474 рубля и 60 копеек Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Национальном статистическом комитете подсчитали, сколько составила средняя заработная плата в Беларуси по итогам декабря 2020 года. Средний расчетный лист работающего белоруса содержал в графе «начислено» сумму в размере 1474 рублей 60 копеек. Правда, графа «к выплате» содержит сумму поскромнее - около 1268 рублей. Столько средний белорус получил, согласно официальным статистическим данным, «на руки», после того, как были произведены обязательные вычеты – подоходный налог (13%) и 1% страхового взноса в Фонд социальной защиты населения.

Если отталкиваться от суммы номинальных начислений - тех самых 1474,6 рубля - то можно найти повод порадоваться: в декабре средняя получка в Беларуси выросла (относительно ноября 2020 года) сразу на 174,1 рубля. Этот существенный - почти 14% - рост объясняется традиционными выплатами, которые случаются в последний месяц каждого года: предприятия выплачивают своим работникам премии, квартальные и годовые бонусы и различные стимулирующие выплаты и доплаты.

Всего же за минувший год - то есть с декабря 2019-го по декабрь 2020-го - средняя номинальная зарплата в Беларуси подросла на 19%. В целом по Беларуси реальная заработная плата (то есть, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - декабре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года подросла на 8,2%.

Лидер в «рейтинге получек» - Минск: здесь среднее начисление составило 2151 рубль 20 копеек. Почти в два раза меньше начислено работникам Могилевской области - там средняя зарплата составила 1176 рублей. Это самый низкий показатель по республике.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ

Минск - 2151,2 рубля.

Минская область - 1427,1 рубля.

Брестская область – 1289 рублей.

Гродненская область – 1274,7 рубля.

Гомельская область – 1263,4 рубля.

Витебская область – 1213,7 рубля.

Могилевская область – 1176 рублей.

Как видим, средняя заработная плата в всех без исключения областях Беларуси превышает показатель в 1000 рублей. Для сравнения, годом ранее - в декабре 2019 - одна из областей республики до этой планки все-таки не дотягивала. Речь идет о Могилевской области, которую часто называют одним из самых депрессивных в экономическом смысле регионом: в последний месяц 2019 года средняя зарплата там составила всего 993,5 рубля.

Понятное дело, что представители разных профессий зарабатывают по-разному - статистку по видам экономической деятельности статистики тоже традиционно привели. Посмотрим, кто получает больше всех, а кто, увы, в аутсайдерах.

ЗА ГОД ЗАРПЛАТА АЙТИШНИКОВ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 1800 РУБЛЕЙ

У работников IT-сектора заработная плата традиционно самая большая. Декабрь ушедшего года исключением в этом плане не стал: труд представителей сферы информационных технологий вознаграждался в среднем суммой 6 270 рублей 30 копеек. Для сравнения, в декабре 2019 года они получали 4477 рублей 70 копеек. Значит, можно порадоваться за белорусских айтишников еще раз: за год их заработная плата подросла на 1792 рубля 60 копеек.

Очень неплохо - вторая позиция в условном рейтинге самых больших зарплат – в отрасли финансовых услуг и страхования (4426 рублей), специалисты сферы воздушного грузового транспорта сильно отстают, но на общем фоне их начисления (3 603 рублей 30 копеек) выглядят достаточно внушительно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП -5 САМЫХ БОЛЬШИХ СРЕДНИХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

IT-сектор и информационное обслуживание – 6270,3 рубля

Сфера финансовых услуг и страхование – 4426 рублей

Воздушный транспорт - 2448 рублей (в том числе грузовой - 3603,3 рубля)

Производство химических продуктов – 2779,7 рубля

Геодезическая и картографическая деятельность - 2634,8 рубля

А ПАРИКМАХЕРЫ СТАЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА 8 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ

Что касается самых низких заработных плат, то на первом месте, как и год назад, занимают работники парикмахерских и сферы красоты. В декабре 2020 их средний расчетник содержал цифру в 672,3 рубля (почти в 10 раз меньше, чем айтишники). Причем в декабре 2019 года зарплаты парикмахеров были больше на 8 рублей. Средняя заработная плата работников творческой сферы и развлечений - 842,7 рубля (это вторая позиция), но их зарплата относительно декабря 2019 года увеличилась почти на 52 рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП -5 САМЫХ НИЗКИХ СРЕДНИХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

Работники парикмахерских и салонов красоты – 672,3 рубля

Специалисты сферы творческой деятельности и развлечений – 842,7 рубля

Сотрудники библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры – 793,3 рубля

Работники, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг – 838,5 рубля

Отрасль рыболовства и рыбоводства – 846,1 рубля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Статистики рассказали, сколько денег средний белорус тратил в магазинах за день в 2020 году. Средний чек за год - подрос. А как у вас? (вот тут про это).