"Больше не связан с протокольной музыкой": дирижер Виктор Бабарикин вернулся на сцену и будет выступать с симфо-роком в филармонии

Дирижер Виктор Бабарикин всегда был неравнодушен к тяжелому року. Фото: личный архив

На афишах Белгосфилармонии появилось знакомое имя - Виктор Бабарикин. Оказывается, он уже больше месяца работает там дирижером.

- Так и есть, - сказал нам Виктор Бабарикин. – Я сам напомнил о себе Белгосфилармонии сказал, что в Минске и готов ставить концертные программы. Они заинтересовались, поскольку эстрадно-симфонический жанр популярен у зрителей. 13 февраля выпускаем программу, посвященную Дню влюбленных, она называется «Мужчина & Женщина». Это будут романтические произведения А. Пьяццоллы, М. Леграна, Э. Морриконе, Э.-Л. Уэббера и других композиторов. А дальше планирую развивать платформу симфо-рока в Белгосфилармонии. Поскольку больше не связан с протокольной музыкой, могу как творческий человек заниматься тем направлением, которое люблю. Думаю, выпускать по программе в месяц. Правда, стоит пока вопрос, с каким составом работать - музыканты ведь тоже постоянно заняты. Возможно, он будет сборным из музыкантов оркестра Белгосфилармонии и оркестра радио и телевидения.

Виктор Бабарикин с оркестром Lords of the sound в Киеве. Фото: личный архив

- Сейчас из-за коронавируса наверняка мало зрителей ходит на концерты?

- У меня раньше всегда были аншлаги. Но, конечно, мы обсуждали вопрос пандемии с руководством филармонии. Постараемся делать интересную программу, чтобы привлекать зрителей. Что касается covid-19 – видимо, нам придется учиться жить с ним. Я и сам побаиваюсь коронавируса, поскольку до сих пор не переболел. Передвигаюсь в основном по маршруту дом-радио-филармония. Кстати, на Радио Минск веду авторскую программу "Вечер в мажоре", вышло уже 11 выпусков. Например, одна из них была посвящена «Этно трио Троица», другая о гастролям «Песняров» в США. Рассказываю о рок-командах, с которыми доводилось работать - о Scorpions, например.

Виктор Бабарикин с Клаусом Майне, солистом знаменитой группы Scorpions. Фото: личный архив

- Какие еще планы на перспективу?

- Веду переговоры по поводу участия в концерте «Монстры рока» - это когда солируют бывшие участники легендарных рок-команд, прекрасные музыканты. Надеюсь, что сборный состав оркестра, который мы создадим в филармонии, будет участвовать в этом туре. А в сентябре его смогут увидеть белорусы.

Маэстро Бабарикин создал множество программ с разными оркестрами. Фото: личный архив

Напомним, заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин с 2002 по 2019 годы был главным дирижером и художественным руководителем Президентского оркестра Беларуси.