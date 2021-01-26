Минус $14 средней зарплаты, запрет разводить дома змей и пауков и вопрос к биометрическим паспортам: главные события недели

Ядовитые пауки дома - не такая уж и редкая живность. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Выдача биометрических паспортов откладывается

По идее, внедрение биометрических документов должно стать толчком для развития электронных услуг, сократить время совершения операций с документами, а также повысить защищенность от подделок. В понедельник на совещании Александр Лукашенко раскритиковал качество биометрических паспортов: «Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает, потому что на данном этапе даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля, или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов», - сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Планировалось, что биометрические паспорта и ID-карты начнут выдавать уже в этом году. Фото: БелТА

Напомним, разговоры о замене обычных паспортов на биометрические идут с 2018 года. В итоге, решение по электронным документам опять поставили на паузу, отвечают за исправление нюансов МВД и Минсвязи. Изначально предполагалось, что в 2021 году будет выдано до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов. Но даже после начала выдачи документов нового образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока их действия.

Средняя зарплата потеряла за год $14

Национальный статистический комитет Беларуси 25 января обнародовал информацию о средней заработной плате работников страны в декабре 2020 года - эта цифра составила 1474,6 рубля, или 574 доллара США по курсу Нацбанка на конец декабря 2020 года.

Судя по этой статистике, средняя номинальная начисленная зарплата растет последние месяцы. Особенно существенно она поднялась в декабре - почти на 175 рублей по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, когда средняя номинальная начисленная зарплата составляла 1300,5 руб. А еще раньше, в октябре, позиция была на уровне 1285 руб.

В рублях стали получать вроде и больще. А в переводе на доллары все меньше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если сравнить последние данные со сведениями годовой давности, получка поднялась почти на 236 рублей: в декабре 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата составляла 1238,7 руб. Это 588 долларов по курсу Нацбанка на конец декабря 2019 года. Если же перевести зарплату в доллары, получится, что год назад она была на $14 выше, чем сейчас.

Пропишут предельную стоимость подарка чиновнику

В Беларуси готовятся новшества в ряд законов. Так, задумали менять законодательство по борьбе с коррупцией. Новшества коснутся совместной работы супругов и близких родственников на одном госпредприятии. Сейчас людям, состоящим в родстве, нельзя занимать должность руководителя и главбуха или кассира. Такое же ограничение хотят ввести и в случае, если в уставном фонде организации от 50% акций и больше приходится на государство.

Чиновники планируют также прописать предельную стоимость вручаемого должностному лицу подарка в связи с его профессиональной деятельностью. Сейчас он не превышает 5 базовых величин, или 145 рублей. Судя по всему, будет упразднен термин «сувенир» и объяснение, чем он отличается от «подарка». Также есть идея отменить декларирование дохода, полученного от участия в «бонусных» программах банков, а также торговли.

Содержать змей дома будет запрещено законодательно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также планируют запретить содержать и разводить дома некоторые виды фауны законодательно. В список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в домашних условиях, хотят включить млекопитающих, высота которых в холке превышает 70 см. Некоторые виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства бобровых, дикобразов, виды ядовитых змей длина которых превышает 5 метров. Кроме того, крокодилов и крупных варанов. Также виды из отряда сколопендровых, ядовитых скорпионов и пауков. Ограничения также коснутся передвижных и контактных зоопарков, содержание животных в которых может причинять вред их здоровью. В сентябре изменения в закон «О животном мире» рассмотрит парламент.

Уходим с плато по коронавирусу?

Рекордно низкое за последнее время количество новых случаев коронавируса зарегистрировал 25 января Минздрав - только 1024 человек. Правда, нужно учесть, что накануне был выходной день, поэтому тестов за сутки выполнили всего 9694. Выписали из больниц пациентов, перенесших «корону», тоже немного - 618 человек. Девять пациентов с ковидом, по официальным данным Минздрава, умерли за сутки в медучреждениях республики. А за весь период распространения инфекции в стране признана смерть 1 тыс. 658 пациентов.

Массовой вакцинации белорусам ждать до апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ведомстве добавили, что всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 238 тыс. 635 пациентов с положительным тестом на COVID-19. В то же время выздоровели уже 224 тыс. 171 человек.

Протесты в России и Минске

В России в минувшую субботу, как во время эстафеты, передавалась из города в город искра протестной активности. Причина - арест известного оппозиционного политика Алексея Навального и его скандальный фильм «Дворец Путина», у которого на YouTube уже более 86 миллионов просмотров. Самые многочисленные акции были в Москве, по результатам которых возбудили четыре уголовных дела за насилие в отношении полицейских. Всего по России задержали около 2400 человек, из них порядка 1000 - в Москве.

Многие сейчас сравнивают протесты в России и Беларуси. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этом фоне в Минске в субботу было довольно спокойно. Милиция назвала акции в столице Беларуси кратковременными: «Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения», - считает пресс-служба МВД.

В ходе акций в Минске по данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» был задержан 131 человек и еще 17 - в регионах.

А в понедельник стало известно, что Игорь Лосик, признанный политзаключенным, решил прекратить голодовку, которую держал 42 дня. «Я решил прекратить голодовку. Почему я это сделал? Точно по собственному желанию… Меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым. А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас» - написал Игорь Лосик в письме.

5700 белорусов переехали в Литву

Тем временем департамент миграции Литвы рассказал, что с начала протестов в Беларуси 10 августа 2020 года и до 12 января 2021 года Литва выдала белорусам свыше 5,7 тысячи разрешений на временное проживание. Правда, 11 заявок литовские власти отклонили.

Также 86 граждан Беларуси попросили убежища в Литве. На две заявки уже ответили отказом, посчитав, что их подали люди, даже не участвовавшие в акциях. По словам начальника департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, которые передает lrt.lt, оформление гуманитарной визы проходит гораздо проще и быстрее по сравнению с предоставлением убежища.

- Гуманитарные визы предназначены только для белорусов, приезжающих в Литву. Они действительны максимум один год, а обычно - 6 месяцев, - рассказала Гудзинскайте.

Отметим, что некоторые белорусы, ссылаясь на преследования, уехали не только в Литву, но также в Польшу, Украину и другие государства. Свежей статистики из этих стран пока нет.

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