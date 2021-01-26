Нет света, метель и шквалистый ветер: как по Полесью проносится циклон «Ларс»

На Полесье 26 января пришел сильный ветер.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
С самого утра в ряде полесских районов Беларуси дует сильный ветер около 15-23 метров в секунду. А еще - сильный снегопад.
В Турове шел сильный снег.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Деревенские дома спрятала снежная шапка.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Снежное украшение к резному искусству.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фотокорреспондент Виктор Драчев сделал свои снимки 26 января в деревне Переров и городе Туров Житковичского района Гомельщины. Так, в Турове из-за ветра и в соседних деревнях Кремное, Озераны не было электричества.
На дорогах водителям приходилось быть особенно осторожными.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сотрудники МЧС расчищают снег у своей части.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В населенных пунктах Житковичского района шел снег.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Потому и магазин, принадлежащий крестьянскому фермерскому хозяйству Михаила Шруба, оказался единственным в городе, который при свете мобильных телефонов продолжал обслуживать людей. А работники МЧС помогали пожилым людям пройти по улицам.
В этом туровском магазине работали при свете мобильного телефона.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Туровцы помогают друг другу.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сильная метель на остановке сделала ожидание транспорта не самым удобным.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Люди выбирались по делам на своих велосипедах даже в снегопад.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Без света какое-то время были и дома в агрогородке Ольшаны и деревнях Большой Малишев,Семигостичи Столинского района.
Снежный день с ветром.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Вот кому снег не страшен!
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На пристани.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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