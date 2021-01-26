Нет света, метель и шквалистый ветер: как по Полесью проносится циклон «Ларс»

На Полесье 26 января пришел сильный ветер. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

С самого утра в ряде полесских районов Беларуси дует сильный ветер около 15-23 метров в секунду. А еще - сильный снегопад.

В Турове шел сильный снег. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Деревенские дома спрятала снежная шапка. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Снежное украшение к резному искусству. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фотокорреспондент Виктор Драчев сделал свои снимки 26 января в деревне Переров и городе Туров Житковичского района Гомельщины. Так, в Турове из-за ветра и в соседних деревнях Кремное, Озераны не было электричества.

На дорогах водителям приходилось быть особенно осторожными. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сотрудники МЧС расчищают снег у своей части. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В населенных пунктах Житковичского района шел снег. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Потому и магазин, принадлежащий крестьянскому фермерскому хозяйству Михаила Шруба, оказался единственным в городе, который при свете мобильных телефонов продолжал обслуживать людей. А работники МЧС помогали пожилым людям пройти по улицам.

В этом туровском магазине работали при свете мобильного телефона. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Туровцы помогают друг другу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сильная метель на остановке сделала ожидание транспорта не самым удобным. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Люди выбирались по делам на своих велосипедах даже в снегопад. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Без света какое-то время были и дома в агрогородке Ольшаны и деревнях Большой Малишев,Семигостичи Столинского района.

Снежный день с ветром. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вот кому снег не страшен! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На пристани. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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