Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 января 2020 года: в метро стало на четверть меньше пассажиров, а доктор Комаровский рассказал о «постковиде»

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 января 2020 года: в минском метро стало на четверть меньше пассажиров, а доктор Комаровский назвал опасные последствия коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным, в Беларуси заболели 239 482 человека. Прирост за сутки в этот раз сравнительно небольшой - 847 человек. Однако число смертей от коронавируса вполне привычное – десять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 1 668 человек. Количество выздоровевших за сутки - 754 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 383 701 за все время, в том числе 8 436 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться: уже умерли 2,1 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 35 665 человек, в Литве – 2 688. в Латвии – 1 126, в Украине – 22 057 человек.

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в минском аэропорту упал на две трети

Национальный аэропорт Минск подвел итоги непростого 2020 года. Аэропорт опустел в начале весны. Большинство иностранных авиакомпаний отменили свои рейсы в Минск. Наша «Белавиа» часть рейсов сократила, часть отменила полностью. В аэропорту уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы. Парковки заполнены в лучшем случае на четверть. Выглядит все это очень непривычно и как-то даже сюрреалистично. В поисках хоть какого-нибудь клиента из гейта в гейт ходит одна и та же группа таксистов - мужики откровенно скучают. Сейчас аэропорт озвучил цифры: пассажиропоток упал на 62%. Если в 2019 году через аэропорт прошли 5,1 миллиона пассажиров, то в 2020 – всего 1,9 миллиона – это уровень 2012 года. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 4 января 2020 – в тот день услугами минского аэропорта воспользовались 15 936 пассажиров. А вот наименьшее количество обслуженных пассажиров в сутки пришлось на 21 апреля 2020 – всего 162 человека. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля 2020 – всего 4 авиарейса.

В минском метро стало на четверть меньше пассажиров

Минский метрополитен подвел итоги года и озвучил некоторые цифры. Выяснилось, что люди стали меньше ездить на метро. Причина – пандемия коронавируса. Если в 2019-ом году поезда минского метро перевезли около 294 миллиона пассажиров, то в 2020-ом – только 219 миллионов. То есть меньше на 25%. В целом же метро остается самым популярным видом транспорта – его удельный вес составляет 36,4%.

Рейтинг самых востребованных станций остался прежним. Самая загруженная станция – «Каменная горка» - ее посетили около 17,8 миллионов человек. Далее идут «Площадь Ленина» (13,7 миллионов), «Уручье» (13,4), «Площадь Якуба Коласа» (12,3), «Малиновка» (10,9) и «Академия наук» (более 10).

Эксперты ВОЗ обновили руководство по лечению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила клиническое руководство по коронавирусу, в него вошли советы по лечению пациентов с продолжительным течением болезни. Об этом сообщила на брифинге в Женеве 26 января официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Эксперты ВОЗ учли новые данные о болезни и особое внимание уделили хроническому воздействию COVID-19 на организм.

– Хотя типичный срок выздоровления составляет две недели, у некоторых людей серьезная болезнь продолжается восемь недель, а у некоторых симптомы длятся гораздо более продолжительное время. Пациенты страдают от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоянный кашель, непереносимость физических упражнений, а также неврологические и сердечные симптомы. У нас много информации на этот счет в руководстве, – уточнила Харрис

Инфекционист Никита Соловей потерял должность в минском Комитете по здравоохранению

Буквально накануне, 25 января, на своей странице в Фейсбуке Никита Соловей смело высказался по поводу того, что продолжаются задержания медиков представителями силовых структур. Эти случаи, по его словам, «уже не вызывают ничего, кроме возмущения и агрессии среди представителей медицинского сообщества». В своем обращении он перечисляет тех медиков, на которых оказывается давление.

Соловей предложил Министерству здравоохранения как-то отреагировать на эту ситуацию. А 26 января стало известно, что Никита Владимирович больше не главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Доктор Комаровский назвал опасные последствия коронавируса

По словам медика, в настоящее время существует понятие «постковид» или «длительный ковид». Комаровский пояснил, что даже после того, как пациент переболел, активного вируса в организме нет, он не размножается, здоровья у человека все равно нет.

– За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов. <…> Вот сколько надо времени на то, чтобы это все восстановилось – на этот вопрос ответа нет, – заявил врач.

Он добавил, что инфекция поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, появляются микрокровоизлияния и нарушается кровоснабжение.