«Бросил бутон в сторону сотрудников ОМОН после того, как под ноги прилетела граната»: в Минске судят парня за события 9-10 августа

Вину Александр Нурдинов не признает Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 27 января в суде Ленинского района Минска начали рассматривать дело в отношении 29-летнего Александра Нурдинова. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342). Процесс ведет судья Татьяна Шотик, сторону обвинения представляет Станислав Великий, адвокат – Игорь Баранов.

«Выкрикивал лозунги, бросал в сторону сотрудников разные предметы, сорвал растительность с клумб»

По версии обвинения, Александр Нурдинов вечером 9 августа приехал на проспект Победителей, где проходила акция протеста. В обвинении сказано, что молодой человек выкрикивал лозунги, громко хлопал руками, вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть, чем помешал движению транспорта, не раз отказался выполнить требования представителей власти.

Александра обвиняют по двум статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342). Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сорвал растительность с цветочных клуб, демонстративно бросил их в сотрудников ОВД, чем воспрепятствовал их законной деятельности, - зачитывает обвинение прокурор Святослав Великий.

На следующий день, 10 августа, молодой человек «заблаговременно подыскал удобную одежду» и принял участие в акциях протеста в районе ТЦ «Рига» в Минске. В обвинении сказано, что он бросал в сторону сотрудников милиции разные предметы, перемещал клумбы, мусорные контейнеры, в том числе для возведения баррикад.

«Минсктранс» заявил обвиняемому иск на 27 тысяч 950 рублей о взыскании ущерба.

«Услышал из автозака дикий рев – после этого в моем сердце сломалось все, что могло сломаться»

Александр Нурдинов обвинение не признает. По его версии, он не строил баррикады, в силовиков бросил только бутон цветка с клумбы.

- 9 августа я понял по новостям, что митинга не будет. Решил, что пойду куплю красок и ночью порисую (Александр окончил художественную школу и подрабатывал тем, что делал сувениры и открытки. - Ред). Вышел из дома в магазин и пошел в сторону стелы. Возле парка стоял автозак и микроавтобус. Из автозака я услышал дикий рев - звук был очень сильный, на весь парк. После этого в моем сердце сломалось все, что только могло сломаться. Я стал участником митинга, который был посвящен фальсификации выборов. Шел по проезжей части, кричал «Жыве Беларусь!».

- Это что значит? – спрашивает прокурор.

- Это значит, "жыве вечна" в наших сердцах и жизнях. Потом я увидел, как один из сотрудников выкатил из рук гранату – она прикатилась ко мне под ноги и взорвалась, - продолжает обвиняемый. - Я получил ожог ног, порох в глаза попал, я в тот момент чуть не попрощался с жизнью. Сорвал бутон цветка и кинул в сторону сотрудников ОМОНа. Он не долетел.

- Вы думали, что чуть не попрощались с жизнью и из-за этого бросили цветок в сотрудников? – переспрашивает, повторяя слова обвиняемого, прокурор.

- Да. На следующий день я пошел к ТЦ «Рига». Если бы люди там занимались ерундой, я бы посмотрел на это и сказал, что такие митинги мне не нужны. Но как минимум 75% того, что вы зачитали (речь идет об обвинении. – Ред.) – я не видел. Да, видел, как разбивают плитку, фейерверки видел. А еще видел, как сотрудники ОМОНа избивали людей. Я не строил баррикады – когда я пришел, она уже была построена. Пошел посмотреть, как она выглядит. Потом произошел первый штурм, когда водомет проехал, разбил баррикаду и уехал.

В обвинении сказано, что молодой человек выкрикивал лозунги, громко хлопал руками, вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть, чем помешал движению транспорта Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для вас было ясно, что действия сотрудников направлены на то, чтобы находившиеся там лица прекратили те действия, которые вы описываете?

- Действия сотрудников ОМОНа – это когда 4, извините, амбала весом по 100 кг прыгают на голове у митингующего - вы про это спрашиваете? Это жесть. Свидетелей сотни, если не тысячи.

- Я у вас спрашиваю ровно то, что спрашиваю, - парирует прокурор. - Если вам понятен вопрос – отвечаете. Если не понятен… или вы эту свою мифологию, которой обросло это все, в вашем в том числе сознании, вы сюда втаскиваете – это ваше дело, вы тогда можете не отвечать.

«Мне очень стыдно за тот цветок, который я сорвал»

По словам обвиняемого, баррикады он не строил.

- Я туда ни одного камня не положил. Есть видео, фотографии – все доказывает. Если бы было что-то – уже бы приобщили. Но два-три месяца же что-то искали.

Описал Александр и эпизод с камнем, который, по версии обвинения, он бросил в сотрудников милиции.

- Передо мной на расстоянии около 70 м стояли 15-20 омоновцев, за автобусами – еще около 50 человек, но их не было видно. Я понял, что это будет полная жесть. На тот момент я уже не доверял сотрудникам, потому что видел, как они проводят задержания. На «Риге» были одни девушки, и я решил отвлечь внимание на себя. Решил взять камень и выманить на себя. Но не успел, и мне пришлось сымитировать бросок камня. Я сделал два шага вперед и со всей силы махнул, как будто бросил камень. Это сработало, они остановились. Девушки начали бежать. Таким образом я предотвратил давку людей.

В показаниях, которые Александр давал следователю в октябре, эти события были описаны по-другому. Тогда Нурдинов рассказывал, что все же бросил предмет, похожий на камень. В суде эти показания обвиняемый отрицает, говорит, что он их только подписал.

- Там может быть написано что угодно – я подписывал все, чтобы остаться живым. На меня оказывалось сильнейшее давление. То, что я все подписал, было обусловлено страхом.

Обвиняемый говорит, что несколько раз его допрашивали без защитника, поэтому на нарушения тот указать не мог.

По словам обвиняемого, баррикады он не строил Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что изменилось сейчас в вашем положении, что вы страх не испытываете?

- Здесь много свидетелей, один раз сказал – все услышали.

В суде обвиняемый рассказал, что 13 и 16 августа тоже участвовал в митингах, к административной ответственности его за это не привлекали. После этого на акции не ходил из-за плохой погоды и занятости на работе.

- Какие у вас источники осведомленности о том, сфальсифицированы выборы или нет, кто и где будет собираться? – задает еще один вопрос прокурор.

- Информацию я получал через интернет, через Tut.by, «Радые Свабода»

- «Дождь», нет? «Настоящее время»? Нехта? – называет варианты Станислав Великий.

- Повлияли мои личные наблюдения, мое все окружение – у меня все проголосовали за Тихановскую. Родственники, друзья, одноклассники, соседи.

- Куда вы обращались по поводу нарушений?

- Никуда, потому что уже было подано 5 тысяч заявлений о нарушениях. Но я собирался идти, потому что украли голос мой и моих близких. Скорее всего, я бы 9-го помитинговал и все, но, когда увидел, что происходит, понял, что не могу молчать. Мне очень стыдно за тот цветок, который я сорвал. Человек, который его садил, потратил время. В тот момент я не знал, что совершаю преступление.

Девушка Александра, 18-летняя Анастасия, рассказала, что август она провела дома, в Витебске. Александр говорил ей, что собирается пойти на акцию протеста 9 августа.

- Мы поругались с ним. Я ему запретила, но он все равно пошел. Мы перестали общаться на долгое время. Потом я приехала в гости из Витебска, а через день пришла милиция и его забрала. Сказали, что допросят, а потом он вернется домой. Он очень добрый и заботливый, хороший человек.

Суд по делу продолжается.