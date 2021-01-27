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«Бросил бутон в сторону сотрудников ОМОН после того, как под ноги прилетела граната»: в Минске судят парня за события 9-10 августа

Кроме того, "Минсктранс" подал иск на 27 тысяч рублей 950 рублей ущерба
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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Вину Александр Нурдинов не признает

Вину Александр Нурдинов не признает

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 27 января в суде Ленинского района Минска начали рассматривать дело в отношении 29-летнего Александра Нурдинова. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342). Процесс ведет судья Татьяна Шотик, сторону обвинения представляет Станислав Великий, адвокат – Игорь Баранов.

«Выкрикивал лозунги, бросал в сторону сотрудников разные предметы, сорвал растительность с клумб»

По версии обвинения, Александр Нурдинов вечером 9 августа приехал на проспект Победителей, где проходила акция протеста. В обвинении сказано, что молодой человек выкрикивал лозунги, громко хлопал руками, вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть, чем помешал движению транспорта, не раз отказался выполнить требования представителей власти.

Александра обвиняют по двум статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342).

Александра обвиняют по двум статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342).

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сорвал растительность с цветочных клуб, демонстративно бросил их в сотрудников ОВД, чем воспрепятствовал их законной деятельности, - зачитывает обвинение прокурор Святослав Великий.

На следующий день, 10 августа, молодой человек «заблаговременно подыскал удобную одежду» и принял участие в акциях протеста в районе ТЦ «Рига» в Минске. В обвинении сказано, что он бросал в сторону сотрудников милиции разные предметы, перемещал клумбы, мусорные контейнеры, в том числе для возведения баррикад.

«Минсктранс» заявил обвиняемому иск на 27 тысяч 950 рублей о взыскании ущерба.

«Услышал из автозака дикий рев – после этого в моем сердце сломалось все, что могло сломаться»

Александр Нурдинов обвинение не признает. По его версии, он не строил баррикады, в силовиков бросил только бутон цветка с клумбы.

- 9 августа я понял по новостям, что митинга не будет. Решил, что пойду куплю красок и ночью порисую (Александр окончил художественную школу и подрабатывал тем, что делал сувениры и открытки. - Ред). Вышел из дома в магазин и пошел в сторону стелы. Возле парка стоял автозак и микроавтобус. Из автозака я услышал дикий рев - звук был очень сильный, на весь парк. После этого в моем сердце сломалось все, что только могло сломаться. Я стал участником митинга, который был посвящен фальсификации выборов. Шел по проезжей части, кричал «Жыве Беларусь!».

- Это что значит? – спрашивает прокурор.

- Это значит, "жыве вечна" в наших сердцах и жизнях. Потом я увидел, как один из сотрудников выкатил из рук гранату – она прикатилась ко мне под ноги и взорвалась, - продолжает обвиняемый. - Я получил ожог ног, порох в глаза попал, я в тот момент чуть не попрощался с жизнью. Сорвал бутон цветка и кинул в сторону сотрудников ОМОНа. Он не долетел.

- Вы думали, что чуть не попрощались с жизнью и из-за этого бросили цветок в сотрудников? – переспрашивает, повторяя слова обвиняемого, прокурор.

- Да. На следующий день я пошел к ТЦ «Рига». Если бы люди там занимались ерундой, я бы посмотрел на это и сказал, что такие митинги мне не нужны. Но как минимум 75% того, что вы зачитали (речь идет об обвинении. – Ред.) – я не видел. Да, видел, как разбивают плитку, фейерверки видел. А еще видел, как сотрудники ОМОНа избивали людей. Я не строил баррикады – когда я пришел, она уже была построена. Пошел посмотреть, как она выглядит. Потом произошел первый штурм, когда водомет проехал, разбил баррикаду и уехал.

В обвинении сказано, что молодой человек выкрикивал лозунги, громко хлопал руками, вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть, чем помешал движению транспорта

В обвинении сказано, что молодой человек выкрикивал лозунги, громко хлопал руками, вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть, чем помешал движению транспорта

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для вас было ясно, что действия сотрудников направлены на то, чтобы находившиеся там лица прекратили те действия, которые вы описываете?

- Действия сотрудников ОМОНа – это когда 4, извините, амбала весом по 100 кг прыгают на голове у митингующего - вы про это спрашиваете? Это жесть. Свидетелей сотни, если не тысячи.

- Я у вас спрашиваю ровно то, что спрашиваю, - парирует прокурор. - Если вам понятен вопрос – отвечаете. Если не понятен… или вы эту свою мифологию, которой обросло это все, в вашем в том числе сознании, вы сюда втаскиваете – это ваше дело, вы тогда можете не отвечать.

«Мне очень стыдно за тот цветок, который я сорвал»

По словам обвиняемого, баррикады он не строил.

- Я туда ни одного камня не положил. Есть видео, фотографии – все доказывает. Если бы было что-то – уже бы приобщили. Но два-три месяца же что-то искали.

Описал Александр и эпизод с камнем, который, по версии обвинения, он бросил в сотрудников милиции.

- Передо мной на расстоянии около 70 м стояли 15-20 омоновцев, за автобусами – еще около 50 человек, но их не было видно. Я понял, что это будет полная жесть. На тот момент я уже не доверял сотрудникам, потому что видел, как они проводят задержания. На «Риге» были одни девушки, и я решил отвлечь внимание на себя. Решил взять камень и выманить на себя. Но не успел, и мне пришлось сымитировать бросок камня. Я сделал два шага вперед и со всей силы махнул, как будто бросил камень. Это сработало, они остановились. Девушки начали бежать. Таким образом я предотвратил давку людей.

В показаниях, которые Александр давал следователю в октябре, эти события были описаны по-другому. Тогда Нурдинов рассказывал, что все же бросил предмет, похожий на камень. В суде эти показания обвиняемый отрицает, говорит, что он их только подписал.

- Там может быть написано что угодно – я подписывал все, чтобы остаться живым. На меня оказывалось сильнейшее давление. То, что я все подписал, было обусловлено страхом.

Обвиняемый говорит, что несколько раз его допрашивали без защитника, поэтому на нарушения тот указать не мог.

По словам обвиняемого, баррикады он не строил

По словам обвиняемого, баррикады он не строил

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что изменилось сейчас в вашем положении, что вы страх не испытываете?

- Здесь много свидетелей, один раз сказал – все услышали.

В суде обвиняемый рассказал, что 13 и 16 августа тоже участвовал в митингах, к административной ответственности его за это не привлекали. После этого на акции не ходил из-за плохой погоды и занятости на работе.

- Какие у вас источники осведомленности о том, сфальсифицированы выборы или нет, кто и где будет собираться? – задает еще один вопрос прокурор.

- Информацию я получал через интернет, через Tut.by, «Радые Свабода»

- «Дождь», нет? «Настоящее время»? Нехта? – называет варианты Станислав Великий.

- Повлияли мои личные наблюдения, мое все окружение – у меня все проголосовали за Тихановскую. Родственники, друзья, одноклассники, соседи.

- Куда вы обращались по поводу нарушений?

- Никуда, потому что уже было подано 5 тысяч заявлений о нарушениях. Но я собирался идти, потому что украли голос мой и моих близких. Скорее всего, я бы 9-го помитинговал и все, но, когда увидел, что происходит, понял, что не могу молчать. Мне очень стыдно за тот цветок, который я сорвал. Человек, который его садил, потратил время. В тот момент я не знал, что совершаю преступление.

Девушка Александра, 18-летняя Анастасия, рассказала, что август она провела дома, в Витебске. Александр говорил ей, что собирается пойти на акцию протеста 9 августа.

- Мы поругались с ним. Я ему запретила, но он все равно пошел. Мы перестали общаться на долгое время. Потом я приехала в гости из Витебска, а через день пришла милиция и его забрала. Сказали, что допросят, а потом он вернется домой. Он очень добрый и заботливый, хороший человек.

Суд по делу продолжается.

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