«Это была мечта моей жизни! В теплице уже сто кустов»: в поселке под Гомелем 71-летний пенсионер выращивает орхидеи

Под Гомелем пенсионер выращивает орхидеи Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О владельце фермерского хозяйства цветоводства на территории предприятия «Гомельстекло» в Костюковке «КП» рассказывала ровно десять лет назад. Тогда пенсионер Владимир Гуценков вырастил гигантский съедобный кактус, который привезли из Израиля.

А сейчас 71-летний глава хозяйства рассказал о новом достижении: ему удалось поставить на поток выращивание настоящих орхидей. Как он полагает - единственному в округе. Орхидеи в Беларуси выращивают разве что в ботанических садах, а продают - привезенные из Голландии или других европейских стран. И мало кто знает, что в поселке под Гомелем цветут свои собственные орхидеи!

Такие красавицы удалось вырастить в теплице на территории завода Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Это была мечта моей жизни, - признается Владимир Павлович. - Они могут стоять в воде от двух недель до полутора месяцев, издают сильный аромат, нравятся женщинам. Мне попалась статистика, что орхидеи на третьем месте в мире после роз и гвоздик по числу выращивания. А у нас ими никто не занимается, только привозят.

Орхидеи цветут именно зимой, но есть и те, которые распускаются к 8 марта Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

И вот у одного знакомого продавца Владимир Павлович взял привезенную из Европы, уже отцветшую орхидею, которую никто не купил, и посадил в своей теплице. До этого он выращивал там розы.

- И чудо: орхидея выросла, зацвела, я срезал ее и принес в приемную завода. Там поставили в вазе: такой аромат был!

Сейчас в теплице около 20 сортов орхидей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

И тогда заказал глава хозяйства из Голландии партию орхидей, обучился всем тонкостям ухода за прекрасным цветком. Сейчас у него в теплице - уже около 20 сортов и в целом примерно сто кустов орхидей.

Цветут они как раз сейчас - в декабре-феврале. За букетами к Владимиру Павловичу нередко приезжают прямо в теплицу, либо покупают цветы в его киоске на железнодорожном вокзале.

Вырастить орхидеи - мечта жизни Владимира Павловича Фото: Павел МИЦКЕВИЧ