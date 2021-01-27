Изменения - при температуре от +4: как будут отапливать подъезды многоэтажек с 1 марта

В подъездах должна быть температура 16-18 градусов. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

«Уже второй год не можем добиться, чтобы в нашем четвертом подъезде в доме №26 по Игуменскому тракту было тепло, - рассказала «Комсомолке» жительница этого дома Людмила Викторовна. – В доме товарищество собственников, но председателя нет уже два года. Так что я сама неоднократно обращалась по поводу хронически холодных батарей - в том числе и в администрацию Ленинского района Минска. Дело в том, что когда холодно в подъезде, на лестничной клетке, то холодно и в квартирах – стены-то общие. У нас такой дом, что все семь квартир на этаже выходят в один огромный коридор. Хотелось бы знать нормативы по отоплению в подъездах многоквартирных домов».

Как пояснили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство», оптимальная температура в вестибюлях, на лестничных клетках 16-18 градусов, допустимая 14-20 градусов. Такие параметры микроклимата актуальны как для жилых, так и для общественных зданий.

В местах общего пользования в жилых домах (а к ним относятся, в том числе, коридоры, лестничные клетки) отключение отопления с 1 марта 2021 года с учетом технической возможности предусмотрено при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток +4 градуса и выше. Такие параметры заложены в постановлении Совета министров от 24.06.2020 № 360 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года».