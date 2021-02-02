У «Пула Первого» - 100 тысяч подписчиков: что известно о телеграм-канале, приближенном к пресс-службе Александра Лукашенко

Коллаж фото из Пула Первого

2 февраля 2020-го "Комсомолка" обратила внимание: число подписчиков телеграм-канала «Пул Первого» стало больше 100 тысяч. Канал этот часто публикует неформальные фото и видео белорусского президента. Он одновременно анонимный и... абсолютно официальный - ведь на него постоянно ссылаются все СМИ. «Комсомолка» собрала информацию о «Пуле Первого».

Пул допущен туда, куда для многих вход закрыт

В последнее время многие каналы переориентировали контент с развлекательного на социально-политический. В Беларуси всплеск популярности Телеграма был связан с протестной активностью. Вскоре после президентских выборов-2020 и массовых акций несколько известных каналов признали экстремистскими.

Первый пост в Пуле Первого опубликован 7 ноября 2019 года.

Впрочем, сейчас своя телеграм-площадка есть и у самых серьезных белорусских ведомств. Скажем, сообщения от МВД приходят чаще всего со ссылкой на телеграм пресс-секретаря Ольги Чемодановой (у нее почти 23,5 тысячи подписчиков), а статистика заболеваемости коронавирусом сначала публикуется в канале «Официальный Минздрав» (около 39 тысяч). Есть каналы и у Мингорисполкома, Следственного комитета, Белэнерго…

Первые публикации в Пуле содержали больше текста, со временем акцент сместился в пользу фото и видеоматериалов

Однако главный официальный ньюсмейкер в белорусском политическом и медийном пространстве - «Пул Первого». Это анонимный телеграм-канал, про который принято говорить формулой «близкий к пресс-службе Александра Лукашенко». Правда, публикации в нем по подаче, информативности, оперативности и эксклюзивности часто существенно отличаются от релизов той самой пресс-службы.

Пул рядом с Лукашенко во время его встреч с лидерами иностранных государств

Первая публикация в «Пуле Первого» появилась 7 ноября 2019 года - в годовщину революции 1917-го. «У нас с давних пор осталась хорошая привычка открывать крупные объекты к ноябрьскому празднику», - написал в этот день анонимный автор. Первые посты «Пула» просматривало около 600 - 800 подписчиков, затем число пошло на тысячи, сейчас любой поста достигает 50 - 60 тысяч.

Часто в Пуле публикуют неформальные фотографии

Любопытно, что «Пул» возник накануне финала выборов в парламент-2019 и за 10 месяцев до выборов президента-2020. Его успех связан, среди прочего, со скудной палитрой ярких политических фигур в стране. И, конечно, с извечным желанием подсмотреть в замочную скважину. Не зря многие фото с логотипом «Пула Первого» сняты мобильным телефоном (хотя видеосюжеты, наоборот, почти всегда созданы на профессиональном оборудовании) и словно из-за спин журналистов, будто создавая эффект присутствия.

Меню обеда Лукашенко и Путина в рамках встречи, прошедшей в Сочи в декабре 2019 года

Изначально в «Пуле», на который теперь подписано более 100 тысяч человек, публиковали фото или видео с объемным текстом, написанным в неформальной манере. Со временем упор сделали на визуал, как правило, с лаконичными интригующими подводками.

Стиль, в котором написаны тексты материалов, размещаемых в Пуле, часто почти неформальный

Пул Первого позволяет себе вольности - там Александр Лукашенко часто показан в неформальной обстановке. А еще благодаря «Пулу «в медиапространстве 25 апреля 2020-го появился белый шпиц по кличке Умка: пушистый питомец был рядом с Лукашенко во время субботника в Петриковском районе.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт

Потом шпиц не раз светился на видео канала. Например, в начале января 2021-го шпиц был прямо на столе у Александра Лукашенко, когда он вместе с младшим сыном Николаем в рамках интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде угощал ее блинами в доме своей матери. Кстати, тогда же выяснилось, что у шпица есть и второе имя - Малыш.

Периодически анонимный канал держит интригу с персоналиями новых назначенцев, как это было в случае с главой Минздрава Дмитрием Пиневичем

Но, помимо лирических сцен, «Пул Первого» последовательно работает на поддержание имиджа Александра Лукашенко как политика решительного и при этом эмоционального. Весь мир облетели кадры, которые канал разместил 23 августа 2020-го. На видео Лукашенко у Дворца Независимости вышел в сопровождении сына Николая из приземлившегося вертолета. В бронежилете и с автоматом в руках он направился во дворец.

В телеграм-канале размещают фото и видео с необычных ракурсах. Это фото сделано в момент, когда Александр Лукашенко следовал на свою инаугурацию в 23 сентября 2020 года

А чуть позже «Пул» разместил фото совещания, где помимо старшего и младшего Лукашенко находилась и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Субботним утром 10 октября Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где общался с Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским, членами Координационного совета оппозиции. Видеофрагмент встречи появился снова-таки в «Пуле Первого». А на минувшее Крещение там вышло сразу несколько видео: Лукашенко угощал шпица крещенской водой, а затем трижды окунулся в прорубь.

Появляются в анонимном канале и фотографии Александра Лукашенко в молодости

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто ведет «Пул Первого»?

Вообще понятие «президентский пул» - это журналисты государственных телеканалов и печатных изданий, а также БелТА, которые освещают деятельность Александра Лукашенко. Чаще всего плод их трудов - официальная хроника с традиционной подачей.

2 февраля число подписчиков у "Пула Первого" стало больше 100 тысяч человек.

Но с анонимным телеграм-каналом, очевидно, связан человек (или несколько), вхожий в близкий круг Александра Лукашенко не только на официальных мероприятиях. Автор(ы) «Пула Первого» находятся неподалеку и во время хоккейных тренировок, и в ходе личного общения с иностранными журналистами, и во время сельскохозяйственных работ, любимых Лукашенко. И это не говоря о субботниках или приемах в честь старого Нового года.

Иногда фотограф снимает из-за спины Александра Лукашенко

Думается, без участия - как минимум координации - пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт такой телеграм-канал вряд ли мог бы состояться. Некоторые подписчики обращали внимание, что сообщения в «Пуле Первого» стилистически схожи с текстами, которые сама Наталья Николаевна публикует на личной странице в одной из соцсетей. Однако ни утверждать, ни отрицать, что «Пул» изо дня в день ведет одна лишь Эйсмонт, нельзя.

Эту фотографию Пул подписал так: "Президент в модном бомбере"

Интересно, что в начале работы канала там прозвучало обещание при достижении отметки в 3000 подписчиков деанонимизировать одного из авторов. В какой-то степени это произошло: было опубликовано фото спецмашины с надписью «БЕЛТА».

Шпиц Умка (Малыш) часто появляется в постах Пула Первого

СКАЗАНО

16 января в видео канала «Пул Первого» Александр Лукашенко заявил:

- Мы его - интернет - игнорировать не должны, разного рода телеграм-каналы и прочее. Мы увидели, что это очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите, даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка - интернета.

Тот, кто ведет Пул Первого - всегда рядом с Александром Лукашенко

А КАК У НИХ?

Новичок - Эрдоган, а активный пользователь - Нетаньяху

«Пул Первого» как неофициальный канал пресс-службы Лукашенко впреди первопроходцев. Недавно свои телеграмы завели президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Бразилии Жаир Болсонару.

Еще раньше аккаунты появились у главы Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, президентов Франции Эмманюэля Макрона, Украины - Владимира Зеленского. Ведется телеграм и от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, лидера Тайваня Цай Инвэн. Активны каналы у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сингапура - Ли Сянлун и Эфиопии - Абий Ахмед Али.

Именно в Пуле были опубликованы кадры встречи Лукашенко с задержанными в СИЗО КГБ

КСТАТИ

В июне 2020-го, когда кампания по выборам президента Беларуси была в самом разгаре, телеграм-канал завела и в то время кандидат на высший пост страны Светлана Тихановская. Назвали его «Пул Первой». При основании канал получил свой слоган - «По телевизору вам это не покажут. Но это правда». И это - тоже отсыл к «Пулу Первого», описание которого - «Здесь то, что не покажут по телевизору. Хотя могли бы». Сейчас «Пул Первой» называется «Светлана Тихановская». На канал подписано чуть более 97 тысяч человек.

Фото подарков - как тех, которые дарят Лукашенко, так и тех, что получает он - находят свое место в информационной ленте Пула

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Пул Первого» позволяет аудитории «размагнититься», но порой разрушает картинку госСМИ»

- «Пул Первого» - это такая игра, которая существует и в некоторых других странах, - сказал в комментарии «Комсомолке» медиаэксперт Павлюк Быковский. - Но в нашем случае - это определенный прорыв, но возникает иной вопрос: почему нет официального канала у пресс-службы президента, в то время как они есть у МВД, Минздрава и других служб и органов? И еще: БелТА, госСМИ ссылаются на некоторые новости - «как сообщил «Пул Первого». Хотя это анонимный канал, и информагентства, по идее, не должны ссылаться на такой источник. Подобных прецедентов в мировой практике немного.

Новый формат постов в "Пуле Первого" появился совсем недавно.

- Канал ведется в очень живой манере…

- «Пул Первого» ведется в тех же правилах, по которым ведут свои каналы блогеры, он, как мне видится, в известной мере ориентирован на такой российский телеграм-канал «Пул №3». Его ведут журналисты из журналистского пула президента России. Но этот канал точно не является каналом пресс-службы Владимира Путина, он не переходит определенных границ. «Пул Первого» создает человеческое лицо, эмоции. На самом деле, по правилам игры этого нельзя допускать, но это именно те факторы, которые часто работают. Если использовать язык эмоций, как это делает «Пул Первого», то в соцсетях легче распространить контент.

- Какой образ пытается создать «Пул Первого»?

- Мне кажется, что там нет цельной картины. Конечно, в PR подобный канал может быть очень полезным. Но некоторые фото и видео порой противоречат той картинке, которую транслируют журналисты президентского пула. Это позволяет аудитории «размагнититься» и не видеть президента так, как его представляет госпропаганда, но при этом сам «Пул Первого» часто разрушает ту картинку, которая создается госСМИ.

Самые яркие видео Пула Первого

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