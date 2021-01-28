Последствия циклона «Ларс» в Беларуси: застрявшие машины, деревни без света, а в Гродно - снег по пояс

Последствия циклона "Ларс" в Беларуси: падали деревья, застревали в снегу машины. Фото: МЧС

Южный циклон «Ларс» 26 января принес в Беларусь обильные снегопады и порывистый ветер. Первыми под удар стихии попали Брестская и Гродненская области, позже снегом накрыло и другие регионы. Осадки сопровождались ветром с порывами до 19 м/с.

На 27 января Белгидромет тоже распространил предупреждение о том, что в отдельных районах страны возможно налипание мокрого снега, а на дорогах сохранится гололедица.

Машины застревали в снегу на дорогах

Расчищать дороги от снега успевали не везде. Кое-где на дорогах образовывались снежные заносы, и автомобили застревали в снегу. Некоторые теряли управление – и это заканчивалось авариями или выездом в кювет.

Авария на дороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин».

В Барановичах автобусы пробуксовали в снегу и застряли на путепроводе - их пришлось вытаскивать грузовиком.

На помощь застрявшим в снегу машинам приходило МЧС. В Гродненской области спасатели достали 35 автомобилей, в Брестской - 22, в Минской - 16, и по 1 машине в Гомельской и Могилевской областях.

Барановичи 26 января - городские автобусы застряли в снегу. Фото: nashkraj.by

Были трудности и на железной дороге. По информации БЖД, из-за налипания снега на стрелочных переводах задерживались 13 поездов. Задержка в движении составила до 50 минут.

Падали деревья

– По оперативной информации зафиксированы 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей: в Гродненской области – 56 случаев, 9 автомобилей; в Брестской – 18 случаев, 2 автомобиля; в Гомельской и Минской – по 3 случая. Пострадавших нет. Работниками МЧС и организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев, – комментирует МЧС.

Дороги заносило снегом и заваливало упавшими деревьями. Фото: МЧС

Фото: МЧС

Без света остались оказались около 2200 населенных пунктов

За сутки энергетики восстановили электроснабжение в 1800 населенных пунктах.

– Деревья, потяжелевшие от налипших снежных масс и наледи, наклонялись к линиям электропередачи. Обледеневшие и заснеженные провода не выдерживали тяжести снега, падающих веток и деревьев и обрывались, что стало причиной отключения линий электропередачи в распределительной сети, - комментирует пресс-служба «Белэнерго».

Энергетики восстанавливают энергоснабжение - из-за снега оборвались провода. Фото: Белэнерго

Там, где могла пройти техника, энергетики занимались восстановительными работами даже ночью. К ремонту привлекли около 1400 человек и 450 единиц техники.

По состоянию на утро 27 января, работы велись еще в 402 населенных пунктах Беларуси.

В Гродно снега выпало по пояс

По состоянию на 9 утра 27 января под Гродно было 28 см снега, а в аэропорту, рядом с агрогородком Обухово - 42 см! Как это примерно выглядит, можно увидеть на фотографии из Гродно.

Столько снега намело в Гродно. Фото: https://twitter.com/AlexSnegg

В Минске на станции Уручье снега около 20 см.

Согласно данным карты высоты снежного покрова, в Бресте - 28 см снега, в Лиде - 24, в Барановичах - 19 см.

Фото: https://t.me/nadvorie

В Могилевской области затопило дома Из-за таяния снега и дождя в Осиповичах и в Могилевском районе оказались подтоплены 15 домов. Им оказало помощь МЧС.