Эти видео нужно посмотреть всем: и тогда ваши деньги останутся при вас

О том, как обезопасить себя, в серии обучающих видео рассказывает и показывает ОАО «Банковский процессинговый центр» - компания, которая больше всех знает о платежных инструментах и нюансах их использования.

Почему посмотреть обучающие ролики важно именно сейчас?

В последние годы стал процветать новый способ мошенничества - социальная инженерия, когда мошенники воздействуют на своих жертв психологически. Цель таких манипуляций - выведать реквизиты и другие конфиденциальные данные, которые потом используются для списания денег со счетов. К сожалению, именно из-за недостаточной финансовой грамотности люди оказываются обманутыми.

В этом контексте обучающие видео - это способ доходчиво, наглядно и быстро рассказать о методах мошенников. А еще объяснить каждому, кто пользуется платежной карточкой, как себя можно обезопасить.

Как еще компания заботится о безопасности своих клиентов?

ОАО «Банковский процессинговый центр» занимается мониторингом и контролем рисков при проведении безналичных операций. Например, компания оперативно взаимодействует и с банками, и с держателями карточек - так получается эффективнее упредить мошенников и снизить финансовые потери. Предусмотрено sms-информирование: если по карточке проходят подозрительные операции или ее статус меняется, клиенту на телефон сразу приходит сообщение. Также сотрудники компании звонят, если нужно уточнить характер операции по карточке, и по запросу самих клиентов проводят телефонные консультации.

Отдельное направление работы - аналитическое. Компания готовит обзоры по ситуации с карточным мошенничеством в Республике Беларусь, взаимодействует с коллегами из других стран, публикует тематические статьи. Все материалы можно найти на сайте www.npc.by.

А действенно ли это - бороться с мошенничеством через обучение по банковским карточкам?

Важно, чтобы случаев мошенничества стало меньше. Конечно, только видеороликами эту проблему не решить - нужен комплексный подход. Поэтому объединить усилия должны все стороны, вовлеченные в безналичные платежи: финансовые институты, правоохранительные органы и нефинансовые организации.

Дело в том, что инструменты и системы по выявлению мошенничества зачастую работают с уже скомпрометированными данными. Задача компании - предотвратить компрометацию, т.е. заниматься не последствиями, а исключить причину. Поэтому самым действенным способом защиты от мошенничества будет повышение финансовой грамотности. Когда держатели карточек знают о методах злоумышленников, они никому не сообщают реквизиты, пароли и одноразовые коды. А это значит, что их сбережения остаются в безопасности.