«Отопление зимой и горячая вода летом перестанут пропадать в Минске через 80 лет»: главный инженер теплосетей - о трубах и авариях

За холодные батареи мы не платим, утверждают коммунальники. Фото: Валерий Звонарев.

В нескольких микрорайонах Московского района Минска 21 января пропало отопление, а в кранах - горячая вода. Причина - авария на участке тепломагистрали. За окном в тот день было около нуля. Но даже в такую погоду отключение тепла оказалось весьма чувствительным. Без теплоснабжения остались 244 жилых дома, 28 детских садов и 17 школ. Занятия в школах отменили, в садах оставили только дежурные группы.

- Я живу в Малиновке 25 лет. На участке от пересечения Есенина с Рафиева, где случилась авария, и до пересечения Есенина с Любимова трубы перекладывают постоянно. Какое-то проклятое место, - говорит читатель «Комсомолки» Игорь, житель дома на улице Громова, 32. - Я в ночь на работе был, жена вечером позвонила, сказала, что пропало тепло и горячая вода. Оказалось, авария в двух остановках от нас. У нас маленький приболевший ребенок. Благо, был обогреватель - ночь как-то переспали, да и квартира не угловая, не успела остыть. И еще повезло, что мороза такого не было, как пару дней назад.

Аварию ликвидировали всю ночь на пятницу 22 января, а тепло в дома минчан пошло после обеда - раньше, чем изначально обещанные 18.00. Однако и это почти сутки после отключения.

Как пояснил главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун, основной причиной ЧП стал резкий перепад температур, когда на смену сильным морозам пришло потепление: металл на отдельных конструктивных элементах не выдержал. В частности, был поврежден сильфонный компенсатор, то есть устройство, которое сглаживает перепады температуры в трубопроводе.

Локальные ЧП были зафиксированы на прошлой неделе и в других точках Минска: на улицах Брестская, Мирошниченко, Карастояновой, Логойский тракт. Да и вообще, в этом году про аварии на теплосетях слышим довольно часто. Так, с приходом сильных холодов без тепла и водоснабжения на какое-то время оставались микрорайоны Дражня, Новая Боровая и Степянка в Минске, часть Солигорска, Дзержинска, Борисова, Фаниполя, Орши, Бешенковичей, Речице, Климовичах, двух агрогородках в Клецком районе Минской области.

Стоит отметить, что аварийные службы во всех случаях сработали профессионально и восстановили нормальную работу трубопроводов в большинстве городов за считанные часы. Вопрос в другом: есть ли смысл жить летом по две недели без горячей воды, если зимой трубы все равно не выдерживают?

- Есть нормативные документы, согласно которым все трубопроводы по окончании отопительного периода должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям давлением на 25% больше рабочего, что мы и делаем, - говорит Александр Драгун. - Чтобы отказаться от отключений, надо менять нормативную базу и полностью заменить старые трубопроводы на современные ПИ-трубы.

ПИ-труба - это предварительно изолированная труба, одетая в «шубу» из пенополиуретана, а поверх - «плащ» из полиэтилена. Такая конструкция позволяет за счет полиэтиленовой гидроизоляции избежать наружной коррозии трубы. По словам главного инженера «Минских тепловых сетей», именно наружная коррозия - главный бич трубопроводов.

- Внутренняя коррозия отсутствует, потому что вода внутри трубопроводов химически очищена и из нее удалены агрессивные газы, - поясняет собеседник.

Но главное - на ПИ-трубу можно поставить контрольный проводник, который измеряет сопротивление изоляции. Это называется системой оперативного дистанционного контроля (ОДК). Если изоляция станет влажной (из-за нарушения оболочки, например, либо повреждение изнутри трубопровода), то сопротивление проводника снизится, и проводник передаст сигнал об этом диспетчеру.

- В Минске проложено 850 км трубопроводов из ПИ-труб, из них 773 км оснащено системой ОДК, а 275 км мы можем видеть в онлайн-режиме, - рассказывает Александр Драгун. - К концу этого года - началу следующего мы планируем оснастить системой ОДК трубопроводы диаметром 300 миллиметров и более. Таким образом, состояние всех крупных трубопроводов мы сможем контролировать в онлайн-режиме.

Впрочем, ПИ-трубы смогут решить проблему летних отключений горячей воды только в одном случае - если заменить на них всю систему трубопроводов. На балансе «Минских тепловых сетей» их 2600 км, а всего в теплоснабжении Минска участвуют 4000 км трубопроводов. Скорость замены старых труб на новые ПИ-трубы не столь высока, как хотелось бы - порядка 40 км в год. С учетом уже имеющихся 850 км трубопроводов из ПИ-труб несложно подсчитать, отключения горячей воды даже в теории могут прекратиться только лет через 80.

КСТАТИ

Аварий на теплосетях стало меньше

Повреждения трубопроводов теплосетей были, есть и будут, поскольку теплосети - это огромное хозяйство, вообще без повреждений невозможно, объясняет главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун.

- Но статистика говорит о том, что их количество с каждым годом уменьшается, а не увеличивается. Так, в 2004 году у нас было 2115 повреждений, из них в отопительный период - 708. В 2016 году - 1237 повреждений, 547 - в отопительный сезон. В 2020 году было 998 повреждений, в отопительный период - 491. Как видите, цифры снизились в два раза за 15 лет.

Важный показатель, который показывает надежность и техническое состояние трубопроводов тепловых сетей, - утечка сетевой воды. Чем больше повреждений, тем утечка больше. В 2004 году она составляла 1059 тонн воды в час, в 2016-м - 859 тонн, в 2020 году - 595 тонн.

В ТЕМУ

Три вопроса об отключении тепла зимой

На них «Комсомолке» ответили специалисты ГО «Минское городское жилищное хозяйство»

1. Если прорвало батарею в одной из квартир, то от отопления отключается эта проблемная батарея, весь стояк в подъезде или весь дом?

- Если есть возможность отключения только проблемного радиатора (предусмотрено проектом и установлены шаровые краны) - его и отключат. При отсутствии запорной арматуры на радиаторе, отключат весь стояк отопления. Но не стоит забывать, что есть дома старой застройки, в которых техническое подполье отсутствует, т.е. отсутствует техническая возможность производить отключения отдельными стояками. В таком случае отключат весь дом. По такому же алгоритму аварийная служба будет действовать, если не удалось оперативно найти хозяев квартиры, где прорвало батарею.

2. Положен ли жильцам перерасчет при экстренном отключении отопления?

- Перерасчет по услуге «Теплоснабжение (отопление)» в жилых домах производится по фактическому несоответствию температуры санитарным стандартам. В домах, оборудованных приборами учета расхода тепловой энергии, производится только при температуре воздуха в жилом помещении менее +18 градусов более одних суток.

Получить перерасчет платы в случае неоказания основных жилищно-коммунальных услуг либо оказания их с недостатками можно на основании претензионного акта, акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления и акта о неподтверждении объемов и качества выполненных основных жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе.

Акты составляются в трех экземплярах, подписываются представителем местного исполнительного и распорядительного органа, уполномоченного лица, организации собственников и представителем исполнителя. Если дом или квартира были отключены от тепла на срок менее суток, а акты на температуру ниже +18 градусов не составляли, то перерасчет не произведут.

3. Чтобы нагреть дом после отключения, придется использовать больше тепла, чем обычно. Получается, жильцы в итоге переплатят?

- Для нагрева дома после отключения не требуется горячей воды в трубах больше, чем при запуске отопительной системы осенью. А начисление платы производится по приборам группового учета тепловой энергии, которые установлены практически в каждом многоквартирном жилом доме. Нет отопления - показатели на счетчике не меняются. Включили отопление - пошел расход. То есть мы платим за то количество тепла, которое получили, переплаты не будет.

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Оптимальная же температура в местах общего пользования – 16-18 градусов, допустимая – 14-20 (читать далее)